Gợi ý các vị trí xem diễu binh, diễu hành ngày Quốc khánh 2/9

(VTC News) -

Lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là sự kiện chính trị - văn hóa trọng đại, thu hút đông đảo sự quan tâm của người dân cả nước và bạn bè quốc tế. Năm nay, lễ diễu binh có sự tham gia của khoảng 30.000 người (không bao gồm lực lượng diễu binh, diễu hành) cùng nhiều khối lực lượng vũ trang, quần chúng, đặc biệt còn có sự góp mặt của lực lượng diễu binh từ một số quốc gia khách mời.

Theo kế hoạch, sau khi đi qua lễ đài tại Quảng trường Ba Đình, các khối diễu binh, diễu hành sẽ chia làm 7 hướng, đi qua nhiều tuyến phố trung tâm Hà Nội. Người dân và du khách có thể lựa chọn nhiều vị trí thuận lợi để theo dõi đoàn diễu binh đi qua, vừa an toàn, vừa có trải nghiệm trọn vẹn.

7 hướng đi của khối diễu binh diễu hành

Tuyến 1 (khối nghi trượng): Hùng Vương - Nguyễn Thái Học - Tràng Thi - Hàng Khay - Tràng Tiền - Quảng trường Cách Mạng Tháng 8 (Nhà hát lớn)

Tuyến 2 (khối quân đội, quân đội nước ngoài, dân quân tự vệ, công an): Hùng Vương - Nguyễn Thái Học - Lê Duẩn - Công viên Thống Nhất.

Tuyến 3 (khối hồng kỳ): Hùng Vương - Nguyễn Thái Học - Kim Mã - Liễu Giai - Văn Cao - Cung thể thao Quần Ngựa.

Tuyến 4 (khối cảnh sát cơ động - kỵ binh): Lê Hồng Phong - Ngọc Hà - Công viên Bách Thảo.

Tuyến 5 (khối quần chúng, văn hóa, thể thao): Hùng Vương - Sân vận động Hàng Đẫy.

Tuyến 6 (khối xe bánh lốp): Hùng Vương - Trần Phú - Nguyễn Tri Phương - Trụ sở Bộ Quốc Phòng trên đường Nguyễn Tri Phương.

Tuyến 7 (khối xe bánh lốp): Hùng Vương - Trần Phú - Cửa Bắc - Nghi Tàm - Âu Cơ - Võ Chí Công - Láng và Giảng Võ - Láng Hạ - Trần Duy Hưng - Mỹ Đình.

Như vậy, các đoàn diễu binh sẽ tỏa ra nhiều hướng khác nhau, giúp người dân tại nhiều khu vực trung tâm Hà Nội có cơ hội chứng kiến sự kiện trọng đại này.

Các khối diễu binh, diễu hành sẽ chia làm 7 hướng, đi qua nhiều tuyến phố trung tâm Hà Nội. (Ảnh: Đắc Huy)

Các vị trí xem diễu binh, diễu hành ngày Quốc khánh 2/9

Ngoài những điểm cụ thể, người dân có thể đứng dọc theo các tuyến đường đoàn đi qua để theo dõi. Tuy nhiên, dự kiến các trục phố chính như Nguyễn Thái Học – Kim Mã – Liễu Giai – Lê Duẩn – Tràng Thi – Hàng Khay – Ngọc Hà sẽ đông đúc, nên mọi người cần sắp xếp thời gian đi sớm để chọn chỗ tốt.

Địa điểm 1: Ngã tư Hùng Vương – Hàng Cháo

Nằm ngay gần Quảng trường Ba Đình, đây là vị trí lý tưởng để chứng kiến khoảnh khắc đoàn diễu binh, diễu hành hùng dũng tiến ra từ khu vực Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Từ điểm này, có thể quan sát rõ các hướng rẽ: tuyến 1 và 2 đi Nguyễn Thái Học, tuyến 3 rẽ Kim Mã, tuyến 5 đi thẳng về sân vận động Hàng Đẫy. Không gian mới được chỉnh trang, rộng rãi, nhiều chỗ đứng thuận tiện.

Đây là vị trí quan sát lý tưởng vì điểm đoàn diễu binh rời Quảng trường Ba Đình bắt đầu chia các hướng. (Ảnh: Đắc Huy)

Địa điểm 2: Khu vực Cửa Nam – Tràng Thi

Nằm trên tuyến di chuyển của đoàn diễu binh số 1, đây là khu vực trung tâm, giao thông thuận lợi, dễ dàng di chuyển bằng xe buýt hoặc đi bộ từ ga Hà Nội, phố cổ. Các hộ dân, cửa hàng quanh phố Hàng Bông, Tràng Thi có thể quan sát từ tầng cao.

Địa điểm 3: Ngã 4 phố Hàng Khay – Tràng Tiền

Đây là đoạn gần kết thúc của đoàn tuyến 1, phù hợp cho những ai đến muộn vẫn kịp xem. Không gian rộng rãi, thuận lợi chụp ảnh, lại gần nhiều điểm vui chơi, quán ăn quanh hồ Gươm. Khách du lịch lưu trú trong khu phố cổ có thể chọn vị trí này để vừa xem diễu binh, vừa dạo quanh phố phường.

Địa điểm 4: Quảng trường Cách mạng tháng Tám

Trước Nhà hát Lớn Hà Nội, quảng trường này là điểm dừng chân ấn tượng của tuyến 1. Không gian rộng, kiến trúc cổ kính, thường xuyên tổ chức sự kiện lớn nên có đầy đủ điều kiện phục vụ người dân. Đây là lựa chọn lý tưởng cho những ai muốn vừa ngắm đoàn quân, vừa tận hưởng không khí lễ hội.

Địa điểm 5: Nút giao Tràng Tiền – Phan Chu Trinh

Là điểm đoàn diễu binh đi qua với tốc độ chậm, nút giao này giúp khán giả có thêm thời gian quan sát kỹ lưỡng. Không gian quanh đó nhiều cửa hàng, khách sạn, thuận tiện di chuyển.

Địa điểm 6: Ngã ba Kim Mã – Nguyễn Thái Học – Sơn Tây

Nằm trên trục chính từ Ba Đình về phía Tây, vị trí này thuận lợi cho người dân khu vực Ba Đình, Đống Đa, Cầu Giấy. Đường rộng rãi, dễ quan sát toàn cảnh.

Địa điểm 7: Ngã tư Lê Duẩn - Nguyễn Thái Học

Nơi giao nhau của tuyến 1 và 2, chỉ cách Quảng trường Ba Đình hơn 1 km. Khán giả không phải chờ đợi quá lâu để thấy đoàn đi qua. Tuy nhiên, không gian ở đây khá chật, thoát người sau buổi diễu binh sẽ khó khăn hơn.

Địa điểm 8: Nút giao Kim Mã – Liễu Giai

Là điểm giao giữa tuyến 3 và tuyến khác, đây là khu vực thoáng rộng, có nhiều tòa nhà cao tầng để quan sát từ trên cao như Lotte Center, khách sạn Daewoo, Vincom Metropolis… Người dân đi tàu điện Nhổn – Ga Hà Nội cũng có thể dễ dàng tiếp cận. Hai quán cà phê ở vị trí giật cấp cao là Starbucks (Metropolis) và Brodard (Daewoo) cũng có tầm nhìn tốt.

Địa điểm 9: Đường Trần Phú - Nguyễn Tri Phương

Là lộ trình của tuyến 6 và 7 (xe tăng, xe bánh lốp), khu vực này ít nhà dân, chủ yếu là cơ quan, đại sứ quán, bệnh viện. Vì vậy, khả năng sẽ không quá đông đúc. Vỉa hè rộng, thích hợp cho người muốn thoải mái quan sát.

Khối xe bánh lốp sẽ đi qua địa điểm đường Trần Phú - Nguyễn Tri Phương. (Ảnh: Đắc Huy)

Địa điểm 10: Tuyến đường Liễu Giai – Văn Cao

Đây là đoạn cuối lộ trình tuyến 3, nơi đoàn kết thúc hành trình. Người dân có thể cảm nhận trọn vẹn khí thế trước khi buổi diễu binh khép lại. Ngoài ra, các khu công cộng như công viên, vỉa hè dọc đường cũng thuận tiện cho các gia đình, nhóm bạn cùng theo dõi.

Lưu ý khi đi xem diễu binh, diễu hành

Mọi người nên đi sớm để chọn chỗ đẹp, nhất là tại các điểm trung tâm như Hùng Vương, Tràng Thi, Tràng Tiền. Trang phục gọn nhẹ, mang theo nước uống, áo mưa mỏng hoặc ô che nắng.

Không chen lấn, xô đẩy, giữ gìn trật tự và tuân theo hướng dẫn của lực lượng chức năng. Chọn điểm thoáng, có lối thoát nhanh, đặc biệt với gia đình có trẻ nhỏ. Mọi người nên sử dụng phương tiện công cộng (xe buýt, tàu điện) thay vì ô tô cá nhân để tránh tắc nghẽn.

Mỗi vị trí đều mang đến một góc nhìn riêng: từ sự trang nghiêm khi đoàn xuất phát tại Quảng trường Ba Đình, đến sự náo nhiệt rực rỡ quanh hồ Gươm, hay không khí hừng hực khí thế ở các tuyến đường lớn. Việc lựa chọn địa điểm không chỉ giúp người dân, du khách tận hưởng trọn vẹn lễ diễu binh, mà còn góp phần tạo nên kỷ niệm khó quên trong ngày trọng đại.