Sức mạnh dàn tăng thiết giáp trong buổi tổng hợp luyện diễu binh A80

Trong tiếng nhạc quân hành rộn rã, đội hình xe tăng mở màn bằng những chiếc T-54 cải tiến cùng T-54 nguyên bản, những cỗ máy thép từng làm nên chiến thắng vang dội trong thế kỷ XX.

Dù đã có tuổi đời hơn nửa thế kỷ, T-54 vẫn chứng tỏ giá trị nhờ được nâng cấp toàn diện: hệ thống điều khiển hỏa lực mới giúp tăng độ chính xác khi bắn, giáp phản ứng nổ ERA tăng cường khả năng phòng vệ và động cơ cải tiến cho phép cơ động tốt hơn.

Sự xuất hiện song hành giữa T-54 cải tiến và T-54 cũ không chỉ gợi nhớ những năm tháng hào hùng mà còn cho thấy sự kết hợp giữa truyền thống và hiện đại trong lực lượng tăng thiết giáp Việt Nam.

Xe tăng T-90S

Ngay sau đó, T-90S - dòng xe tăng chủ lực hiện đại nhất của Quân đội nhân dân Việt Nam xuất hiện đầy uy lực. Trang bị pháo nòng trơn 125mm có thể phóng tên lửa chống tăng dẫn đường 9M119 Refleks, giáp phản ứng nổ Kontakt-5, hệ thống phòng vệ Shtora-1 cùng động cơ diesel V-92S2 công suất 1.000 mã lực, T-90S đạt tốc độ 60 km/h và có tầm hoạt động hơn 500 km.

Khí thế hào hùng

Dàn tăng nối tiếp ghi dấu sự trở lại của T-62, dòng xe từng mở ra kỷ nguyên pháo nòng trơn 115mm trong thập niên 1960. Với thiết kế giáp vượt trội hơn T-55, T-62 từng là niềm tự hào của công nghiệp quốc phòng Liên Xô. Việc T-62 có mặt trong buổi hợp luyện cho thấy Việt Nam vẫn duy trì khả năng khai thác những khí tài lâu năm, biến chúng thành lực lượng dự bị chiến lược khi cần.

Ngay sau đó là khối xe trinh sát BRDM-2, mẫu thiết giáp trinh sát bơi nước tốt, trọng lượng hơn 7 tấn, tốc độ tối đa 100 km/h, trang bị pháo 14,5mm KPVT cùng súng máy đồng trục 7,62mm. Trong biên chế, BRDM-2 đóng vai trò “mắt thần” cơ động, cung cấp thông tin và bảo đảm an ninh cho đội hình tiến công.

Xe chiến đấu BMP-2

Tiếp nối là khối dòng xe chiến đấu bộ binh BTR, loại thiết giáp bánh lốp nổi tiếng với khả năng cơ động cao, có thể chở tiểu đội 8 binh sĩ cùng vũ khí cá nhân và được yểm trợ bởi pháo tự động kết hợp súng máy. Với khả năng bơi nước và vượt địa hình phức tạp, BTR giữ vai trò then chốt trong tác chiến hiệp đồng binh chủng, giúp bộ binh áp sát nhanh chóng và được bảo vệ an toàn.

Dòng xe chiến đấu bộ binh bánh xích BMP-2 trang bị pháo tự động 30mm 2A42 có tốc độ bắn 550 viên/phút, kèm theo tên lửa chống tăng AT-5 Spandrel với tầm bắn 4.000 mét. Giáp tăng cường giúp BMP-2 đủ sức chống chịu trước hỏa lực bộ binh, trong khi khả năng yểm trợ mạnh mẽ khiến nó trở thành vũ khí không thể thiếu của Quân đội nhân dân Việt Nam.

“Bộ não thép” và sức mạnh tự chủ

Một điểm nhấn đặc biệt trong đội hình hôm nay là BTR-60PU - biến thể thông tin chỉ huy của dòng BTR-60 huyền thoại. Không còn đảm nhiệm chức năng chở quân, BTR-60PU được trang bị hàng loạt thiết bị vô tuyến tầm xa, hệ thống anten đặc chủng cùng bảng điều khiển hiện đại, biến nó thành sở chỉ huy di động ngay giữa chiến trường.

Xe thiết giáp BTR-60PU

Với khả năng duy trì liên lạc liên tục trong môi trường tác chiến phức tạp, BTR-60PU chính là “bộ não thép” bảo đảm thông tin và mệnh lệnh được truyền đạt thông suốt từ chỉ huy tới đơn vị.

Trong một trận đánh hiện đại, khi tốc độ và sự chính xác của thông tin quyết định thắng bại, sự hiện diện của BTR-60PU trong biên chế đã khẳng định cách tiếp cận khoa học và toàn diện của Việt Nam đối với chiến tranh công nghệ cao.

Khép lại đội hình là XCB-01 - xe chiến đấu bộ binh đa năng do Việt Nam tự chế tạo. Với khả năng mở đường, khắc phục vật cản, vượt chướng ngại, XCB-01 là mắt xích không thể thiếu trong đội hình cơ động của lực lượng tăng thiết giáp.

Sự xuất hiện của XCB-01 mang ý nghĩa vượt ra ngoài khuôn khổ diễu binh, đó là minh chứng cho năng lực tự chủ sản xuất khí tài ngày càng phát triển của công nghiệp quốc phòng Việt Nam, giảm phụ thuộc bên ngoài và tạo nền tảng bền vững cho tiến trình hiện đại hóa.

Xe chiến đấu XCB-01

Lễ diễu binh năm nay có hơn 16.000 quân nhân, gồm 43 khối đi bộ, 18 khối đứng, 14 khối xe pháo quân sự, đặc chủng của Quân đội và Công an. Lần đầu tiên sau 40 năm, khối xe pháo quân sự, trong đó có lực lượng tăng thiết giáp, mới trở lại đội hình diễu binh.