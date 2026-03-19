Ngôi chùa ‘3 không’ ở Bắc Ninh: Không tiền công đức, không vàng mã, không lễ mặn

Trang chủ
Liên hệ
Cỡ chữ
Bình luận
Chia sẻ
Vẻ đẹp yên bình, thanh tịnh của chùa Tiêu Sơn ở Bắc Ninh
Chùa Tiêu Sơn (chùa Tiêu) ở phường Tam Sơn, tỉnh Bắc Ninh, là nơi thiền sư Lý Vạn Hạnh - người đã có công nuôi dạy Lý Công Uẩn (vị vua đầu tiên của triều Lý) - trụ trì và viên tịch. Chùa Tiêu cũng được biết đến là trung tâm Phật giáo cổ xưa của Việt Nam.
Giữa nhịp sống tâm linh nhiều biến tướng, chùa Tiêu ở Bắc Ninh gây chú ý khi không nhận tiền công đức, không đốt vàng mã, không cúng mặn.
Tại các ban thờ trong chùa không có bất cứ hòm công đức nào. Bên trên ban thờ chỉ có hoa quả, bánh kẹo, đèn nhang.
Nội quy khi đi vào chùa.
Trụ trì chùa Tiêu Thích Đàm Chính (98 tuổi) chia sẻ, từ khi sư thầy đảm nhiệm vai trò trụ trì, nhà chùa không đặt hòm công đức và duy trì nếp này cho đến nay.
Hàng chục năm qua, khi nào nhà chùa cần sửa chữa mới kêu gọi công quả, còn ngày thường, ai muốn công đức đều bị từ chối.
Bà Nguyễn Thị Xuyến (72 tuổi, ở phường Tam Sơn) cho biết, việc chùa Tiêu nói không với tiền công đức, đốt vàng mã và lễ mặn đã có từ lâu đời. "Khi còn nhỏ, tôi thường ra chùa đã không thấy những hình thức này và đến nay vẫn được duy trì. Đây là nét tu hành thanh tịnh được các thế hệ nhà chùa gìn giữ, đề cao sự thành tâm hơn mọi hình thức lễ nghi khiến chùa Tiêu ngày càng đặc biệt hơn".
Tượng thiền sư Lý Vạn Hạnh trong khuôn viên chùa Tiêu.
Trong chùa cũng lưu trữ 14 bảo tháp thờ các vị thiền sư từng trụ trì và viên tịch tại đây.
Phía trước chùa Tiêu là dòng sông Tiêu Tương hiền hòa, lặng lẽ soi bóng mái chùa cổ kính qua bao năm tháng. Giữa không gian thanh tịnh ấy, ngôi chùa "3 không” vẫn bền bỉ gìn giữ nếp tu hành giản dị, nhắc nhở mỗi người khi tìm về cửa Phật hãy đặt trọn lòng thành, buông bỏ những hình thức vật chất để hướng tới sự an yên từ tâm.
Bình luận