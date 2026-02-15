Cận cảnh bức tượng Phật hoàng Trần Nhân Tông bằng ngọc bích ở Bắc Ninh

Điểm độc đáo của bức tượng là được tạc ở tư thế ngồi thiền tự tại, vô ngã, vô chấp và tùy duyên, nhưng vẫn chuẩn mực, kết hợp lý tưởng vua tôi và đạo sĩ; thể hiện sự kết hợp giữa Đạo và Đời (gắn Đạo với Đời) qua pháp phục vua tu xuất gia, pháp phục đơn giản, không cầu kỳ. Qua đó phản ánh sự "từ bỏ hồng trần" nhưng vẫn vương vấn trách nhiệm quốc gia, thể hiện trí tuệ vĩ đại, nhân nghĩa và tinh thần đoàn kết dân tộc, là hình mẫu "Vua - Phật" độc đáo của Thiền phái Trúc Lâm.