Cận cảnh bức tượng Phật hoàng Trần Nhân Tông bằng ngọc bích ở Bắc Ninh

Video: Bức tượng Phật hoàng Trần Nhân Tông bằng ngọc bích ở Việt Nam
Chùa Phúc Sơn được xây dựng tại xã Tân Yên, tỉnh Bắc Ninh từ thời Lê Trung Hưng (thế kỷ XVI). Chùa tọa lạc trên núi Phượng Hoàng.
Điểm nhấn của chùa Phúc Sơn là tòa Bảo tháp 13 tầng, nơi an vị tượng Phật hoàng Trần Nhân Tông bằng ngọc bích nguyên khối.
Phật hoàng Trần Nhân Tông (1258-1308) là vị vua anh minh nhà Trần, lãnh đạo quân dân Đại Việt chống giặc Mông - Nguyên, sau xuất gia thành Thiền sư, khai sáng Thiền phái Trúc Lâm Yên Tử, thống nhất Phật giáo Việt Nam, được suy tôn là Phật hoàng và là biểu tượng của Phật giáo Việt Nam.
Tượng được làm từ khối ngọc bích lớn khai thác từ Canada, một vật liệu quý hiếm, mang lại vẻ đẹp trang nghiêm và thanh tịnh. Tượng cao 156cm, nặng trên 5 tấn, được tạo tác bởi các nghệ nhân đá quý hàng đầu thế giới và Việt Nam, mang đến đường nét hài hòa, tinh tế.
Thượng tọa Thích Thanh Anh, trụ trì chùa Phúc Sơn cho biết, trước khi an vị tại bảo tháp 13 tầng, tượng được cung rước qua nhiều ngôi chùa lớn như Bái Đính, Yên Tử, Vĩnh Nghiêm và Phật Tích, mang giá trị tâm linh sâu sắc.
Điểm độc đáo của bức tượng là được tạc ở tư thế ngồi thiền tự tại, vô ngã, vô chấp và tùy duyên, nhưng vẫn chuẩn mực, kết hợp lý tưởng vua tôi và đạo sĩ; thể hiện sự kết hợp giữa Đạo và Đời (gắn Đạo với Đời) qua pháp phục vua tu xuất gia, pháp phục đơn giản, không cầu kỳ. Qua đó phản ánh sự "từ bỏ hồng trần" nhưng vẫn vương vấn trách nhiệm quốc gia, thể hiện trí tuệ vĩ đại, nhân nghĩa và tinh thần đoàn kết dân tộc, là hình mẫu "Vua - Phật" độc đáo của Thiền phái Trúc Lâm.
Tượng Phật hoàng Trần Nhân Tông được đúc cân đối ở tư thế ngồi ở trạng thái tĩnh tại, ung dung thư thái được lấy từ bản gốc bức tượng đá đang được thờ tại Tháp tổ chùa Hoa Yên, Quảng Ninh.
Tượng được thể hiện với gương mặt thanh tú, tai to, trán rộng, cổ cao nhiều ngấn thân hình thanh thoát. Các nếp áo, quần chồng xếp mềm mại, uyển chuyển; họa tiết hoa văn trên vạt áo, gấu quần chi tiết và sắc nét.
Tư thế thiền định của tượng được khắc họa một cách chi tiết: Tượng ngồi trong tư thế kiết già vững chãi, an tọa trong tư thế thiền định an tường; hai tay buông nhẹ biểu trưng chánh niệm và định lực.
Trên tượng, ngoài các đường nét thể hiện đường nét uốn lượn của trang phục thể hiện sự tinh tế của nghệ nhân tạc tượng thì các họa tiết trang trí trên vạt y trung và gấu y hạ và y thượng cho thấy tính thẩm mỹ, ý nghĩa tư tưởng và tôn lên giá trị của tượng.
