Nghe Bác đọc Tuyên ngôn Độc lập, tim tôi rung lên cùng tiếng hô ‘Xin thề!

(VTC News) -

Sáng 19/8, từ tờ mờ sáng, hàng ngàn người dân đã xếp hàng dài trước Trung tâm Phát thanh Quốc gia, 58 Quán Sứ (Hà Nội), để tham gia trải nghiệm công nghệ thực tế ảo (VR) Trở về thời khắc thiêng liêng - hành trình đặc biệt đưa người xem quay ngược thời gian, trở lại khoảnh khắc lịch sử ngày 2/9/1945 tại Quảng trường Ba Đình.

Người dân xếp hàng tham gia trải nghiệm công nghệ thực tế ảo (VR) "Trở về thời khắc thiêng liêng" tại Trung tâm Phát thanh Quốc gia, 58 Quán Sứ.

Lần đầu tiên, chỉ cần bước qua “cánh cổng” công nghệ, người dân có thể “xuyên không” thời gian, hòa mình vào dòng người năm ấy, nghe vang vọng tiếng hô “Xin thề!”, chứng kiến hình ảnh Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc Bản Tuyên ngôn Độc lập. Không chỉ là nhìn, mà là sống lại, cảm nhận từng nhịp tim, từng tiếng reo vang của hàng vạn đồng bào cùng chung khát vọng tự do, độc lập.

Toàn bộ bối cảnh Quảng trường Ba Đình năm 1945 được phục dựng tỉ mỉ bằng công nghệ 3D và kính VR hiện đại. Người trải nghiệm có thể di chuyển, tương tác trong không gian ảo, cảm giác như đang thực sự đứng giữa thời khắc lịch sử thiêng liêng.

Bác Xuân Mai xúc động nghẹn ngào sau khi tháo kính VR.

Nhiều người xúc động, rơi nước mắt khi tháo kính VR. Là người đầu tiên trải nghiệm, bác Xuân Mai (65 tuổi, Hà Đông) nghẹn ngào: “Tôi cảm giác như mình được sống lại giây phút ấy. Tôi không nghĩ công nghệ có thể đưa mình sống lại đúng khoảnh khắc ấy. Khi nghe đồng bào hô ‘Xin thề!’, tim tôi rung lên, mắt tôi rưng rưng, muốn hô vang. Đó là trải nghiệm mà tôi sẽ nhớ cả đời. Tôi có thể đứng lại với các bạn được không?”.

Còn bác Văn Bền (67 tuổi, Hà Đông) chia sẻ: “Được Trở về thời khắc thiêng liêng, tôi thấy mình như được hòa vào dòng chảy lịch sử dân tộc, một cảm xúc khó quên”.

Giữa dòng người đông đúc kiên nhẫn xếp hàng, hình ảnh hai em nhỏ Nguyễn Gia Hưng và Nguyễn Bảo Phong trong chiếc áo cờ đỏ sao vàng thu hút sự chú ý. Dù còn ít tuổi, nhưng các em đã cảm nhận được niềm tự hào đặc biệt khi được tai nghe mắt thấy Bác Hồ đọc Tuyên ngôn Độc lập qua công nghệ thực tế ảo.

"Con thấy buổi hôm nay tuy xếp hàng lâu nhưng rất xứng đáng khi được nghe Bác Hồ đọc Tuyên ngôn Độc lập", Gia Hưng chia sẻ.

Em Nguyễn Gia Hưng trong chiếc áo cờ đỏ sao vàng háo hức trải nghiệm.

Anh Đào Vũ Quang Huy (Hà Đông) đã sắp xếp công việc từ hôm trước để kịp có mặt lúc 5h30 sáng. Anh kể đã chủ động sắp xếp công việc để có mặt từ 5h30, chỉ với mong muốn trở thành một trong những người đầu tiên trải nghiệm.

Sau khi tháo kính VR, anh chia sẻ: “Tôi tự hào khi được ‘đứng’ giữa Quảng trường Ba Đình năm 1945. Cảm giác như mình không chỉ là khán giả mà là một phần trong lịch sử. Đây chắc chắn sẽ là kỷ niệm tôi luôn mang theo”.

Các bạn sinh viên năm hai của Đại học Khoa học Xã hội & Nhân văn và Đại học Sư phạm Hà Nội đến từ 6h sáng cho biết: “Chúng em dậy từ 5h sáng vì số lượng người đăng ký rất đông. Khi đọc thông tin trên fanpage, em đã háo hức chờ đợi được hòa mình vào không khí lịch sử của dân tộc. Đây là trải nghiệm mà sách vở không thể mang lại”.

Từ Xuân Thủy (Cầu Giấy), nhóm sinh viên trường Đại học Luật nhanh chóng có mặt. Một bạn chia sẻ: “Nếu được nghe giọng Bác trong không gian lịch sử, chắc chắn em sẽ xúc động. Đây là một chương trình thật sự có giá trị giáo dục”.

Nhiều bạn trẻ vượt nhiều cây số, xếp hàng từ sớm với tâm trạng mong chờ được trải nghiệm ''xuyên không'', hoà cùng đồng bào chứng kiến Bác Hồ đọc Tuyên ngôn độc lập.

Không khí tại Trung tâm Phát thanh Quốc gia - 58 Quán Sứ sáng nay rộn ràng nhưng trang nghiêm. Dù phải xếp hàng dưới mưa, mọi người vẫn kiên nhẫn chờ đợi, háo hức nhận những chiếc sticker để tham gia trải nghiệm và nhận những phần quà ý nghĩa từ Ban tổ chức.

Trở về thời khắc thiêng liêng không chỉ là sản phẩm sáng tạo nội dung gắn kết chặt chẽ giữa lịch sử và công nghệ hiện đại, mà còn là biểu tượng cho sự đổi mới toàn diện của VOV trong hành trình chuyển mình cùng thời đại số.

Trải nghiệm còn góp phần khơi dậy lòng tự hào dân tộc, hun đúc tinh thần yêu nước, lan tỏa khát vọng hòa bình và niềm tin vào một tương lai phát triển, thịnh vượng của đất nước.

Từ những ký ức được phục dựng bằng công nghệ hiện đại, triển lãm không chỉ khơi dậy lòng tự hào dân tộc, mà còn truyền cảm hứng, hun đúc tinh thần yêu nước, khát vọng hòa bình đến thế hệ mai sau và khẳng định niềm tin vào một tương lai phát triển, thịnh vượng của đất nước.

Trải nghiệm thực tế ảo “Trở về thời khắc thiêng liêng” do Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV) tổ chức mở cửa tự do trong 2 ngày 19,20/8. Đây là hoạt động đặc biệt kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9, đồng thời chào mừng 80 năm thành lập VOV. Sự kiện mang đến cho công chúng cơ hội được "trở về" khoảnh khắc thiêng liêng tại Quảng trường Ba Đình năm 1945, khi Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc bản Tuyên ngôn Độc lập, khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Để đảm bảo an toàn và thuận lợi cho khách tham dự, Ban Tổ chức xin thông tin về quy trình check-in như sau: + Địa điểm check-in đặt tại Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt - Xô, số 91 Trần Hưng Đạo, phường Cửa Nam, Hà Nội, lối vào từ cổng Trần Bình Trọng + Với khách đã đăng ký online và nhận được email cùng mã QR, chỉ cần xuất trình tại quầy để xác nhận thông tin. Trường hợp đã đăng ký online nhưng chưa nhận được email, người tham dự cần cung cấp số điện thoại, email và họ tên để Ban Tổ chức kiểm tra. + Nếu chưa đăng ký trực tuyến, khách có thể thực hiện đăng ký trực tiếp ngay tại quầy check-in theo hướng dẫn. + Sau khi hoàn tất, Ban Tổ chức sẽ bố trí lực lượng hỗ trợ di chuyển khách từ khu vực check-in đến cổng 58 Quán Sứ, nơi diễn ra hoạt động trải nghiệm.