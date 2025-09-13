Trải nghiệm VR không thể bỏ lỡ tại Triển lãm 80 năm thành tựu đất nước

(VTC News) -

Nằm tại không gian trưng bày của Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV), "Trở về thời khắc thiêng liêng" dùng công nghệ VR, tái hiện khoảnh khắc lịch sử đầy chân thực. Người tham gia có thể "xuyên không thời gian", cảm nhận trọn vẹn không khí thiêng liêng, tự hào, lắng nghe Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc Bản Tuyên ngôn Độc lập, khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa.

Theo thống kê từ BTC, mỗi ngày chương trình đón tiếp khoảng 1.300 - 1.600 người dân tới trải nghiệm. Từ sáng sớm tới 22h, hàng dài người đã xếp hàng để chờ tham gia chương trình. Để đảm bảo tăng cường trải nghiệm tốt nhất, BTC triển khai loại kính VR thay pin, giúp tối ưu số lượng kính, tránh việc phải sạc lại và từ đó rút ngắn thời gian chờ của người dân.

Người dân xếp hàng trật tự để tham gia trải nghiệm. (Ảnh: Duy Hợp)

Chương trình cũng được nhiều cơ quan, đơn vị, trường học lựa chọn là hoạt động trải nghiệm lịch sử sinh động và hiệu quả với phương thức mới ứng dụng công nghệ hiện đại.

Đoàn cán bộ, giảng viên Học viện Báo chí và Tuyên truyền tham gia trải nghiệm "Trở về thời khắc thiêng liêng".

PGS.TS Đinh Thị Thu Hằng, Viện trưởng Viện Báo chí - Truyền thông, Học viện Báo chí và Tuyên truyền nhận định: “Trải nghiệm thực tế ảo "Trở về thời khắc thiêng liêng" đã để lại trong tôi những cảm xúc thật đặc biệt. Các chi tiết lịch sử được tái hiện một cách sống động, rõ nét và chân thực, từ giọng nói của Bác Hồ đến tiếng reo, tiếng hoan hô đồng lòng hưởng ứng của nhân dân. Tất cả hòa quyện lại, tái hiện trọn vẹn bầu không khí thiêng liêng và xúc động của khoảnh khắc lịch sử hào hùng.

Tôi tin rằng trải nghiệm này nên được đưa trực tiếp đến đông đảo học sinh, sinh viên, để thế hệ trẻ có cơ hội cảm nhận sâu sắc hơn về lịch sử dân tộc".

PGS.TS Đinh Thị Thu Hằng trải nghiệm tại không gian của Đài Tiếng nói Việt Nam. (Ảnh: FBNV)

Nhóm học sinh trong đoàn 100 em tới từ THPT Nguyễn Gia Thiều (Hà Nội) trải nghiệm ngày 13/9. (Ảnh: Duy Hợp)

Chương trình ngay từ khi được ra mắt đã được BTC đặt mục tiêu phục vụ với tất cả tâm huyết tới nhân dân vì đây là những ký ức lịch sử thiêng liêng của dân tộc. Trong những hàng người xếp hàng, nhiều đối tượng đặc biệt luôn được quan tâm hỗ trợ kịp thời như người có công với cách mạng, người cao tuổi, người khuyết tật,...

Do vậy, tất cả người dân đến tham gia đều có những trải nghiệm trọn vẹn với "Trở về thời khắc thiêng liêng".

Người dân với trải nghiệm "Trở về thời khắc thiêng liêng". (Ảnh: Duy Hợp)

"Trở về thời khắc thiêng liêng" tiếp tục mở cửa tự do để người dân tới trải nghiệm đến hết ngày 15/9 tại không gian triển lãm của Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV), khu H8, Trung tâm Hội chợ Triển lãm quốc gia (Đông Anh, Hà Nội).