Khán giả đội mưa xếp hàng chờ trải nghiệm công nghệ thực tế ảo VR

Sáng 19/8, không khí trước Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt - Xô (Hà Nội) đã trở nên náo nhiệt từ tờ mờ sáng. Dù 8h chương trình trải nghiệm thực tế ảo “Trở về khoảnh khắc thiêng liêng” mới chính thức khai mạc, hàng nghìn người dân đã có mặt từ sớm, kiên nhẫn xếp hàng dài trong mưa để chờ tới lượt vào cửa.
Trước cổng Trần Bình Trọng - điểm check-in chính thức của sự kiện, từng hàng người nối đuôi nhau kéo dài hàng trăm mét. Cơn mưa rào bất chợt không ngăn được dòng người đông đảo.
Người mang ô, người mặc áo mưa, có người chuẩn bị sẵn đồ ăn nhẹ, nước uống để chờ đợi trải nghiệm triển lãm "Trở về thời khắc thiêng liêng".
“Tôi nghĩ trời mưa sẽ ít người hơn, ai ngờ vẫn đông kín. May mà chúng tôi chuẩn bị sẵn áo mưa, đồ ăn và nước uống để không bị mệt khi chờ lâu”, bạn Ngọc Hà (ở Hải Phòng) nói.
Không chỉ người trẻ, nhiều gia đình cũng đưa con nhỏ tham dự. Chị Trần Bảo Ngân, ở Ninh Bình chia sẻ: “Tôi biết đến chương trình qua mạng xã hội và đăng ký vé từ sớm. Đây là dịp đặc biệt, vừa ý nghĩa vừa xúc động, nên đội mưa cũng không thành vấn đề. Chỉ cần được hòa vào không khí thiêng liêng ấy là đủ”.
Theo Ban Tổ chức, phần lớn khán giả đã đăng ký vé trực tuyến. Khi đến điểm check-in, họ phải cung cấp thông tin cá nhân như số điện thoại, email, họ tên để xác nhận, sau đó mới được di chuyển vào khu vực triển lãm tại Trung tâm Phát thanh Quốc gia (58 Quán Sứ).
Tất cả khách tham dự đều bắt buộc mang theo căn cước công dân hoặc sử dụng ứng dụng VNeID để đối chiếu. Trẻ em đi cùng người lớn phải xuất trình giấy tờ xác nhận thông tin.
Sự kiện “Trở về khoảnh khắc thiêng liêng” do Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV) tổ chức, mở cửa miễn phí cho công chúng. Đây là hoạt động nằm trong chuỗi kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám, Quốc khánh 2/9 và 80 năm thành lập VOV.
Bằng công nghệ thực tế ảo, khán giả có cơ hội sống lại thời khắc lịch sử 2/9/1945 tại Quảng trường Ba Đình, khi Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc Tuyên ngôn Độc lập khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa.
Theo kế hoạch, triển lãm mở cửa từ 8h đến 21h các ngày 19 và 20/8 tại 58 Quán Sứ; sau đó từ 28/8 đến 5/9 sẽ tiếp tục phục vụ công chúng tại Trung tâm Triển lãm Quốc gia Đông Hội (Đông Anh, Hà Nội). Ban Tổ chức khuyến khích người tham gia sử dụng phương tiện công cộng hoặc xe công nghệ để giảm tải giao thông quanh khu vực.
