Xuyên không thời gian, hoà cùng đồng bào chứng kiến Bác Hồ đọc Tuyên ngôn độc lập

Ngày 2/9/1945, tại Quảng trường Ba Đình lịch sử, Chủ tịch Hồ Chí Minh trang trọng đọc bản Tuyên ngôn Độc lập, khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa.

Khoảnh khắc khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa thiêng liêng ấy lần đầu tiên được tái hiện sinh động qua triển lãm công nghệ thực tế ảo "Trở về thời khắc thiêng liêng" của Đài Tiếng nói Việt Nam, mang đến cho người xem trải nghiệm chân thực và giàu cảm xúc.

Triển lãm là hành trình “xuyên không” thời gian đặc biệt, nơi người tham quan có cơ hội trở về khoảnh khắc thiêng liêng của dân tộc – thời điểm Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc Bản Tuyên ngôn Độc lập ngày 2/9/1945 tại Quảng trường Ba Đình, khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa.

Triển lãm "Trở về thời khắc thiêng liêng" mở cửa miễn phí từ 8h ngày 19/8-21/8 tại Trung tâm Phát thanh Quốc gia 58 Quán Sứ và từ ngày 28/8-5/9 tại Trung tâm triển lãm Quốc gia Đông Hội – Đông Anh, Hà Nội.

Ông Ngô Minh Hiển – Phó Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV) chia sẻ: “Đài Tiếng nói Việt Nam là một trong những cơ quan báo chí đầu tiên được thành lập ngay sau thời khắc lịch sử khi Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc bản Tuyên ngôn Độc lập tại Quảng trường Ba Đình vào ngày 2/9/1945.

Đến ngày 7/9/1945, Đài Tiếng nói Việt Nam phát sóng chương trình phát thanh đầu tiên, khẳng định tiếng nói quốc gia, tiếng nói dân tộc, thể hiện khát vọng, ý chí tự do của dân tộc Việt Nam.

Xuất phát từ ý tưởng đó, triển lãm "Trở về thời khắc thiêng liêng" được hình thành. Đây cũng là một sản phẩm dựa trên ý tưởng của Tổng Giám đốc Đỗ Tiến Sỹ, với mong muốn mang đến cho công chúng trải nghiệm giàu cảm xúc, chân thực và sinh động khi được hoà mình vào không gian và khí thế tự hào tại Quảng trường Ba Đình 2/9/1945”.

Tổng Giám đốc Đài TNVN Đỗ Tiến Sỹ (áo xanh) cùng Phó Tổng Giám đốc Đài TNVN Ngô Minh Hiển tại buổi nghiệm thu dự án triển lãm "Trở về thời khắc thiêng liêng".

Toàn bộ bối cảnh Quảng trường Ba Đình năm 1945 được phục dựng tỉ mỉ bằng công nghệ thực tế ảo (VR) tiên tiến. Để tham gia trải nghiệm, khách tham quan sẽ sử dụng kính VR Meta Quest với sự dẫn dắt của GS.TSKH Vũ Minh Giang. Người trải nghiệm có thể tự do di chuyển trong không gian ảo 360 độ, tương tác bằng cử chỉ và lời nói, hòa mình vào khung cảnh lịch sử chưa từng được tái hiện sống động đến thế.

Điểm nhấn đặc biệt của trải nghiệm là người xem thực sự đứng giữa hàng vạn đồng bào, cảm nhận khí thế sục sôi của một dân tộc vùng lên giành độc lập, nghe từng lời Tuyên ngôn vang lên, cùng vung tay hô vang lời thề cứu quốc.

Triển lãm Trở về thời khắc thiêng liêng không chỉ là sản phẩm sáng tạo nội dung gắn kết chặt chẽ giữa lịch sử và công nghệ hiện đại, mà còn là biểu tượng cho sự đổi mới toàn diện của VOV trong hành trình chuyển mình cùng thời đại số.

Người xem có cơ hội “xuyên không” về ngày 2/9/1945, nghe Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc bản Tuyên ngôn Độc lập, khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa.

Ông Ngô Văn Hải – Phó Tổng Biên tập phụ trách Báo điện tử VTC News, cho biết, dự án Trở về thời khắc thiêng liêng tái hiện khoảnh khắc lịch sử ngày 2/9/1945 được triển khai trong một khoảng thời gian rất ngắn.

Ngay sau khi được giao nhiệm vụ, Báo điện tử VTC News đã cùng Học viện Bưu chính Viễn thông – đơn vị đầu ngành về công nghệ thông tin – truyền thông triển khai dự án.

Ông Ngô Văn Hải tin tưởng rằng, dự án không chỉ là một sản phẩm công nghệ mang yếu tố giá trị lịch sử mà sẽ trở thành một điểm nhấn đặc biệt trong chuỗi các hoạt động chào mừng 80 năm Cách mạng Tháng Tám (19/8/1945 – 19/8/2025) và Quốc khánh 2/9 (1945 – 2025), hướng tới kỷ niệm 80 năm thành lập Đài Tiếng nói Việt Nam (7/9/1945 – 7/9/2025).

PGS.TS Đặng Hoài Bắc - Giám đốc Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông khẳng định đây là một dự án rất thiêng liêng, đòi hỏi sự chính xác tuyệt đối về mặt lịch sử, đồng thời phải truyền tải được sự sống động, chân thực của hình ảnh, không khí trọng đại của ngày 2/9/1945.

PGS.TS Đặng Hoài Bắc - Giám đốc Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông.

“Chúng tôi huy động những nguồn lực tốt nhất hiện có, vận dụng những thành tựu tiên tiến thực tế ảo (VR), thực tế tăng cường (AR)… nhằm tái hiện một cách chân thực, sinh động thời khắc đặc biệt khi Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc bản Tuyên ngôn Độc lập tại Quảng trường Ba Đình vào ngày 2/9/1945”, PGS.TS Đặng Hoài Bắc chia sẻ.

PGS.TS Đặng Hoài Bắc khẳng định triển lãm không chỉ là cầu nối giữa công nghệ và lịch sử, mà còn là một cách tiếp cận mới trong giáo dục lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc, đặc biệt với thế hệ trẻ.

“Chúng tôi tin rằng, thông qua những trải nghiệm công nghệ trong “Trở về thời khắc thiêng liêng”, công chúng cũng có thể sống lại trong không khí hào hùng của ngày độc lập, như thể chính mình đang hiện diện tại Quảng trường Ba Đình vào ngày 2/9/1945”, Giám đốc Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông nói.

Từ những ký ức được phục dựng bằng công nghệ hiện đại, triển lãm không chỉ khơi dậy lòng tự hào dân tộc, mà còn truyền cảm hứng, hun đúc tinh thần yêu nước, khát vọng hoà bình đến thế hệ mai sau và khẳng định niềm tin vào một tương lai phát triển, thịnh vượng của đất nước.