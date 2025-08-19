Vượt gần 200km, xếp hàng từ 6h chờ trải nghiệm 'Trở về khoảnh khắc thiêng liêng'

Để đảm bảo an toàn và thuận lợi cho khách tham dự, Ban Tổ chức xin thông tin về quy trình check-in như sau: Địa điểm check-in đặt tại Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt - Xô, số 91 Trần Hưng Đạo, phường Cửa Nam, Hà Nội, lối vào từ cổng Trần Bình Trọng;. Với khách đã đăng ký online và nhận được email cùng mã QR, chỉ cần xuất trình tại quầy để xác nhận thông tin. Trường hợp đã đăng ký online nhưng chưa nhận được email, người tham dự cần cung cấp số điện thoại, email và họ tên để Ban Tổ chức kiểm tra.