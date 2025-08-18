(VTC News) -

Trải nghiệm thực tế ảo “Trở về thời khắc thiêng liêng” do Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV) tổ chức sẽ chính thức mở cửa tự do từ ngày 19/8.

Đây là hoạt động đặc biệt kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9, đồng thời chào mừng 80 năm thành lập VOV. Sự kiện mang đến cho công chúng cơ hội được "trở về" khoảnh khắc thiêng liêng tại Quảng trường Ba Đình năm 1945, khi Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc bản Tuyên ngôn Độc lập, khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa.

Quy trình check-in

Để đảm bảo an toàn và thuận lợi cho tất cả khách tham dự, Ban Tổ chức xin thông tin về quy trình check-in như sau:

- Địa điểm check-in đặt tại Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt – Xô, số 91 Trần Hưng Đạo, phường Cửa Nam, Hà Nội, lối vào từ cổng Trần Bình Trọng.

Hướng dẫn check-in tham gia trải nghiệm 'Trở về khoảnh khắc thiêng liêng'

- Với khách đã đăng ký online và nhận được email cùng mã QR, chỉ cần xuất trình tại quầy để xác nhận thông tin. Trường hợp đã đăng ký online nhưng chưa nhận được email, người tham dự cần cung cấp số điện thoại, email và họ tên để Ban Tổ chức kiểm tra.

- Nếu chưa đăng ký trực tuyến, khách có thể thực hiện đăng ký trực tiếp ngay tại quầy check-in theo hướng dẫn.

Sau khi hoàn tất, Ban Tổ chức sẽ bố trí lực lượng hỗ trợ di chuyển khách từ khu vực check-in đến cổng 58 Quán Sứ, nơi diễn ra hoạt động trải nghiệm.

Một số lưu ý quan trọng

- Quý khách BẮT BUỘC mang thẻ Căn cước công dân hoặc ứng dụng VNeID để thực hiện thủ tục check-in

- Đối với trẻ em chưa có Căn cước công dân cần mang theo giấy tờ để xác thực thông tin cá nhân (Có thể mang theo giấy khai sinh, sổ hộ khẩu, thông tin trên ứng dụng VNeID của người thân) và BẮT BUỘC đi kèm cùng người lớn.

- Quý vị đến trực tiếp cổng 58 Quán Sứ sẽ không được hỗ trợ check-in vào cổng tham gia trải nghiệm.

- Do lượng người tham gia rất đông, để thuận tiện hơn, Ban tổ chức khuyến khích quý vị sử dụng phương tiện công cộng hoặc xe công nghệ để di chuyển.

Chương trình mở cửa từ 8-21h ngày 19 và 20/8 tại Trung tâm Phát thanh Quốc gia, số 58 Quán Sứ, Hà Nội, và từ 28/8-5/9 tại Trung tâm Triển lãm Quốc gia Đông Hội – Đông Anh.