(VTC News) -

Chủ thầu xuống tận nhà thợ để giữ người

Làm nghề xây dựng tại Bắc Ninh, ông Trần Văn Đạo thừa nhận chưa bao giờ việc tìm kiếm và giữ chân thợ xây lại khiến các chủ thầu đau đầu như hiện nay. Lực lượng thợ lành nghề ngày càng khan hiếm, trong khi người trẻ không còn mặn mà với công việc xây dựng dân dụng.

Cùng với đó, sức hút từ các doanh nghiệp xây dựng lớn khiến những đội thầu nhỏ gặp nhiều bất lợi trong việc tuyển dụng nhân công. Thế nhưng, điều khiến ông trăn trở nhất lại là sự bấp bênh của công việc.

“Có thời điểm chúng tôi nhận cùng lúc 5 - 6 công trình, cần rất nhiều thợ. Nhưng cũng có lúc chỉ còn 1-2 công trình, không đủ việc cho tất cả anh em. Thợ phải chủ động tìm công việc khác để có thu nhập, đến khi mình có công trình mới thì gọi họ quay lại rất khó”, ông Đạo chia sẻ.

Tình trạng khan hiếm nhân công khiến nhiều công trình nhà ở dân dụng chỉ có 2-3 thợ thi công, ảnh hưởng đến tiến độ hoàn thiện.

Chính đặc thù công việc lúc nhiều, lúc ít khiến các chủ thầu dân dụng khó duy trì lực lượng ổn định. Khi công trình ít, họ không đủ khả năng giữ toàn bộ nhân công. Đến lúc có nhiều hợp đồng, những người thợ từng gắn bó lại có thể đã tìm được công việc mới.

Sự thay đổi ấy kéo theo một nghịch lý mà ông Đạo cảm nhận rất rõ sau nhiều năm làm nghề: vị thế giữa chủ thầu và người thợ gần như đảo ngược.

“Ngày trước thợ xây đến xin mình cho đi làm, còn bây giờ mình phải xuống tận nhà thuyết phục họ. Nhiều khi gia đình anh em có việc gì, mình cũng xuống giúp đỡ. Không quan tâm, đối đãi tốt thì rất khó giữ được người”, ông Đạo nói.

Theo ông, ngoài tiền công, các chủ thầu còn phải quan tâm nhiều hơn đến đời sống của người lao động. Từ việc mua áo giữ nhiệt, ủng đi công trình đến hỗ trợ công việc riêng của gia đình thợ, tất cả đều nhằm duy trì sự gắn bó của đội ngũ.

Dẫu vậy, giữ được người chưa chắc đã giải quyết hết khó khăn. Ông Đạo cho biết, giá vật liệu xây dựng tăng kéo theo sức ép về chi phí, trong khi tiền công nhân công cũng liên tục biến động. Cùng với sự cạnh tranh từ các doanh nghiệp chuyên nhận xây nhà trọn gói, chìa khóa trao tay, các đội thầu nhỏ phải tính toán ngày càng chặt chẽ để duy trì hoạt động.

Đặc biệt, với những công trình đã ký hợp đồng theo đơn giá từ trước, việc tiền công tăng trong quá trình thi công có thể khiến nhà thầu phải tự cân đối phần chi phí phát sinh, chấp nhận giảm lợi nhuận để bảo đảm cam kết với chủ nhà. Nhưng ngay cả khi sẵn sàng trả công cao hơn, họ cũng chưa chắc tìm được đủ người.

Một bên là chủ nhà liên tục thúc giục tiến độ, một bên là đội thợ thiếu nhân lực, chủ thầu trở thành người đứng giữa, phải tìm cách xoay xở trong tình thế khó khăn.

“Có những lúc chủ nhà gọi điện giục liên tục mà mình không biết trả lời thế nào. Không phải không muốn làm nhanh, nhưng tìm đâu ra thợ để làm. Nhiều khi áp lực quá, tôi còn chẳng dám nghe điện thoại”, ông Đạo chia sẻ.

Tiền công gần gấp đôi, thợ xây ít hơn trước

Gắn bó với nghề xây dựng suốt 30 năm, ông Nguyễn Văn Dương, một thợ xây tại Hà Nội, đã chứng kiến nhiều thay đổi của công việc vốn gắn liền với nắng mưa, bụi bặm và những ngày lao động nặng nhọc.

Nghề xây từng giúp ông nuôi ba người con học đại học. Thế nhưng, điều khiến người thợ lâu năm trăn trở hiện nay không phải chuyện thiếu việc, mà là ngày càng ít người trẻ muốn theo nghề.

Theo ông Dương, khoảng 10 - 20 năm trước, các đội thợ xây thường có thanh niên đi theo học việc. Người mới bắt đầu từ những công đoạn đơn giản, dần tích lũy kinh nghiệm để trở thành thợ chính. Hiện nay, hình ảnh ấy gần như không còn.

“Ngày trước, đội thợ nào cũng có người trẻ đi theo học nghề. Bây giờ gần như không còn ai. Nghề này vất vả, nắng mưa, bụi bặm suốt ngày nên thanh niên không mấy người muốn làm. Tôi đã theo nghề 30 năm rồi thì cứ cố gắng làm tiếp”, ông Dương chia sẻ.

Nghề xây dựng dân dụng ngày càng thiếu lao động trẻ, trong khi phần lớn thợ lâu năm vẫn phải làm việc vất vả giữa nắng mưa, bụi bặm.

Không chỉ thiếu lớp lao động kế cận, nhiều người từng gắn bó với nghề xây dựng cũng đã chuyển sang công việc khác. Theo ông Dương, phần lớn bạn bè cùng làm nghề trước đây đã nghỉ xây dựng, trở về nhà phát triển kinh tế chăn nuôi. Những phụ nữ từng làm phụ hồ cũng chuyển sang giúp việc gia đình hoặc làm tại các nhà hàng.

Sự dịch chuyển ấy khiến lực lượng lao động trong nghề ngày càng lớn tuổi, trong khi số người trẻ bổ sung không tương xứng.

Ông Dương cho rằng đây là điều đáng lo ngại, bởi dù máy móc ngày càng được ứng dụng trong xây dựng, nhiều công đoạn thi công nhà ở dân dụng vẫn cần đến bàn tay và kinh nghiệm của người thợ.

Trong bối cảnh nhân công khan hiếm, tiền công xây dựng đã tăng đáng kể. Ông Dương cho biết năm 2020, mỗi ngày làm việc được trả khoảng 450.000 đồng, còn hiện nay mức tiền công đã lên tới 800.000 đồng/ngày. Thậm chí, có chủ nhà sẵn sàng trả hơn 1 triệu đồng/ngày để thuê thợ làm riêng.

“Năm 2020, mỗi ngày tôi làm được 450.000 đồng nhưng một tháng vẫn tiết kiệm được khoảng 7,5 triệu đồng. Bây giờ tiền công lên 800.000 đồng/ngày, nhưng mọi thứ đều đắt đỏ, cuối tháng chỉ để dành được 2-3 triệu đồng”, ông Dương cho biết.

Theo người thợ này, việc được nhiều chủ thầu liên hệ mời đi làm đã trở nên khá phổ biến. Dù vậy, ông không muốn nhận những công việc nhỏ lẻ chỉ vì được trả tiền công cao hơn.

Ông Dương lý giải, một công trình nếu liên tục thay đổi người thi công, hôm nay đội này làm, ngày mai đội khác đến tiếp quản, sẽ khó bảo đảm sự thống nhất về kỹ thuật và chất lượng hoàn thiện. Bản thân từng chứng kiến cảnh chủ nhà phải liên tục thúc giục, thậm chí chịu sự gây khó dễ từ phía nhà thầu, anh Dương cho biết không khỏi ái ngại.

Dù các doanh nghiệp xây dựng lớn đang thu hút nhiều lao động, ông Dương vẫn lựa chọn gắn bó với công việc dân dụng. Theo ông, làm việc bên ngoài có ưu điểm là chủ động thời gian, không phải tuân thủ lịch làm việc quá chặt chẽ như tại các doanh nghiệp.

“Ở tuổi này, tôi không còn phải lo nghĩ nhiều như trước. Làm bên ngoài thì thời gian thoải mái hơn, lúc có việc gia đình hay muốn nghỉ ở nhà bế cháu cũng chủ động được. Vào công ty lớn thì giờ giấc bị quản lý chặt hơn”, ông Dương chia sẻ.

Sau ba thập kỷ theo nghề, điều khiến ông trăn trở không chỉ là chuyện tiền công hay tìm kiếm việc làm, mà còn là tương lai của lực lượng thợ xây dân dụng khi những người có kinh nghiệm ngày một lớn tuổi, trong khi lớp trẻ không còn mặn mà với công việc này.

Khi những người thợ lâu năm lần lượt rời nghề mà không có đủ lớp trẻ thay thế, bài toán thiếu nhân công xây dựng có nguy cơ không còn là khó khăn nhất thời, mà trở thành thách thức kéo dài đối với thị trường nhà ở dân dụng.