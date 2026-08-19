Ngắm siêu du thuyền chở hơn 4.500 khách du lịch cập cảng thăm vịnh Hạ Long

(VTC News) -

Sáng 19/8, Cảng tàu khách quốc tế Hạ Long đã đón Adora Magic City, tàu du lịch cỡ lớn quốc tịch Panama đến từ Thâm Quyến (Trung Quốc), đưa gần 4.500 du khách cùng thủy thủ đoàn đến Hạ Long.

Đây là lần đầu tiên cảng đón Adora Magic City, đồng thời đánh dấu sự trở lại của dòng tàu du lịch cỡ lớn trên hải trình đến Hạ Long sau nhiều năm.

Tàu du lịch cỡ lớn quốc tịch Panama đến từ Thâm Quyến (Trung Quốc), đưa gần 4.500 du khách cùng thủy thủ đoàn đến Hạ Long (Quảng Ninh).

Sự kiện có sự tham dự của đại diện lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, các cơ quan chức năng, đại diện hãng tàu cùng lãnh đạo Cảng tàu khách quốc tế Hạ Long. Lễ đón được tổ chức trang trọng, tạo ấn tượng tốt đẹp cho du khách ngay khi cập cảng.

Adora Magic City dài 323,6 m, rộng 37,2 m, tổng dung tích 135.500 GT, sức chứa tối đa 5.246 hành khách với 2.125 phòng nghỉ. Tàu gồm 16 tầng, khoảng 40.000 m² không gian công cộng, tích hợp nhà hàng, khu mua sắm, sân khấu biểu diễn, công viên nước và nhiều tiện ích giải trí.

Đại diện lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, các cơ quan chức năng, đại diện hãng tàu cùng lãnh đạo Cảng tàu khách quốc tế Hạ Long tặng hoa, tặng quà khách du lịch.

Ông Bùi Quang Tuấn, Giám đốc Cảng tàu khách quốc tế Hạ Long, cho biết: “Việc Adora Magic City cập cảng an toàn, thuận lợi là dấu mốc quan trọng với Cảng tàu khách quốc tế Hạ Long.

Với một tàu có quy mô hơn 135.000 GT và sức chứa gần 4.500 hành khách, công tác đón tàu đòi hỏi sự phối hợp đồng bộ về hạ tầng, điều hành, an ninh, an toàn và phục vụ hành khách.

Đây là cơ hội để chúng tôi tiếp tục nâng cao chất lượng vận hành, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của các hãng tàu quốc tế và mang đến trải nghiệm thuận tiện cho du khách ngay từ khi cập cảng”.

Theo ông Bùi Quang Tuấn, cảng không chỉ tập trung vào năng lực tiếp nhận tàu mà còn hoàn thiện quy trình phục vụ hành khách, từ đón tàu, làm thủ tục đến kết nối với hệ thống điểm đến, vận chuyển và dịch vụ du lịch trên bờ.

Khách du lịch chụp ảnh lưu niệm tại Cảng tàu khách quốc tế Hạ Long (Quảng Ninh).

Trước Adora Magic City, cảng tàu khách quốc tế Hạ Long từng đón những tàu du lịch có sức chứa lớn như World Dream với 4.204 hành khách năm 2018 và Costa Venezia với 4.982 hành khách năm 2019. Sau nhiều năm gián đoạn, sự xuất hiện của Adora Magic City tiếp tục mở ra kỳ vọng về sự trở lại của những dòng tàu du lịch cỡ lớn trên hải trình đến Hạ Long.

Sự kiện diễn ra trong bối cảnh hoạt động khai thác tàu biển tại Cảng tàu khách quốc tế Hạ Long đang tăng trưởng tích cực. Trong 7 tháng đầu năm 2026, cảng đã đón 45 chuyến tàu, tương đương 122% so với cùng kỳ 2025. Từ nay đến cuối năm 2026, cảng dự kiến đón thêm khoảng 30 chuyến, nâng tổng số chuyến trong năm lên khoảng 75.

Trong 7 tháng đầu năm 2026, cảng đã đón 45 chuyến tàu, tương đương 122% so với cùng kỳ 2025.

Lượng tàu quốc tế đến Hạ Long đang có xu hướng gia tăng, tạo thêm cơ hội để các doanh nghiệp du lịch chủ động xây dựng sản phẩm, dịch vụ phù hợp với dòng khách cruise và nâng cao khả năng khai thác nguồn khách quốc tế đến bằng đường biển.

Sau khi cập cảng, hành khách trên Adora Magic City sẽ khám phá nhiều danh thắng, điểm tham quan nổi tiếng của Quảng Ninh đồng thời kết hợp trải nghiệm ẩm thực và mua sắm các sản phẩm đặc trưng địa phương.

Việc kết nối cảng, điểm đến, dịch vụ trong cùng một hành trình giúp dòng khách cruise có thêm thời gian trải nghiệm và chi tiêu tại địa phương, đồng thời tạo thêm cơ hội cho các doanh nghiệp lữ hành, vận tải, ẩm thực, mua sắm và dịch vụ du lịch.