Khám phá Phú Quốc có 'gu' tại Hòn Thơm dịp 2/9

(VTC News) -

Dịp nghỉ lễ Quốc khánh năm nay, hành trình khám phá Hòn Thơm hứa hẹn sôi động hơn với hàng loạt trải nghiệm mới. Nổi bật trong số đó là Lốc Xoáy Nhiệt Đới - đường trượt nước thế hệ mới lần đầu tiên xuất hiện trên thế giới, cùng loạt trò chơi trên cạn mang những cái tên vui nhộn như Vũ Điệu Cua Càng, Trứng Cút Nổi Loạn…

Với hai phân khu giải trí là Công viên nước Aquatopia và Làng Exotica, Hòn Thơm có đủ lựa chọn cho hội mê thử thách, gia đình nhiều thế hệ lẫn những người chỉ muốn thong thả ngắm cảnh, thư giãn bên biển. Bí quyết để tận hưởng trọn vẹn một ngày tại đây khá đơn giản, chỉ cần xác định “gu” và chọn đúng trò chơi.

Gu mê mạo hiểm: Càng thử thách, càng phấn khích

Đứng đầu danh sách dành cho hội “nghiện” cảm giác mạnh là Lốc Xoáy Nhiệt Đới, “tân binh” vừa gia nhập Công viên nước Aquatopia. Đường trượt nước thế hệ mới mang đến cảm giác như đang chinh phục một con thác khổng lồ giữa rừng nhiệt đới.

Trên chiếc phao xoay tự do, cả nhóm sẽ cùng lao qua dòng nước cuộn trào, liên tục đổi hướng theo những khúc cua dồn dập. Không ai biết chiếc phao sẽ xoay về phía nào hay dòng nước tiếp theo sẽ đưa cả đội đi đâu. Chính sự khó đoán ấy khiến mỗi lượt chơi trở thành một cuộc phiêu lưu mới, đặc biệt phù hợp với nhóm bạn muốn cùng nhau hét thật to và cười thật đã.

Cả gia đình hoặc nhóm bạn có thể cùng trải nghiệm cảm giác lao qua dòng nước như vượt thác giữa rừng nhiệt đới.

Cùng với làn trượt mới toanh này, những trò chơi nghe tên thôi đã thấy mạo hiểm như Giao Long Tuần Dương, Cuộc Chiến Mãng Xà, Phi Long Cưỡi Sóng… sẽ tiếp tục thoả mãn độ thích thử thách với những dòng nước chảy siết hay cảm giác uốn lượn tốc độ cao trên mặt nước của dân mê mạo hiểm.

Rời “đường đua nước”, du khách có thể tiếp tục thử thách lòng can đảm tại Làng Exotica. Tổ Đại Bàng đưa người chơi lên cao, lơ lửng giữa không trung trước khi bất ngờ thực hiện cú rơi từ độ cao 11m. Khoảnh khắc cơ thể như mất trọng lượng chắc chắn đủ khiến những người gan dạ nhất cũng phải thót tim.

Nếu vẫn chưa “đủ đô”, Vòng Quay Thần Long sẽ đưa người chơi vào những cú xoay 360 độ giữa không trung, với cảm giác như đang cưỡi trên đôi cánh rồng. Trong khi đó, Hải Trình Cuồng Phong lại mô phỏng một chuyến vượt biển đầy sóng gió trên con thuyền khổng lồ liên tục lắc lư, chao đảo.

Tàu lượn siêu tốc bằng gỗ đầu tiên và duy nhất tại Việt Nam Mộc Xà Thịnh Nộ sẽ đẩy cảm xúc của du khách lên mức cao nhất.

Thử thách đáng gờm nhất tại Làng Exotica là Mộc Xà Thịnh Nộ - tàu lượn siêu tốc bằng gỗ đầu tiên và duy nhất tại Việt Nam. Trong hơn hai phút, đoàn tàu đưa du khách băng qua quãng đường gần 900m với những đoạn uốn lượn, lao dốc và xoắn liên tục, đẩy cảm xúc lên cao theo từng nhịp chuyển động.

Để đủ sức “càn quét” các trò chơi, du khách không nên ăn quá no, nên chọn trang phục gọn nhẹ và khởi động với thử thách có cường độ vừa phải trước khi tăng dần độ khó.

Gu vui cùng gia đình: Mỗi thế hệ đều có lựa chọn riêng

Nếu đi cùng gia đình nhiều thế hệ, Phi Điểu là lựa chọn dễ “chiều lòng” cả người lớn lẫn trẻ nhỏ. Người chơi hóa thân thành những “phi công”, ngồi trên lưng các chú chim khổng lồ đầy màu sắc, từ từ bay lên và ngắm nhìn toàn cảnh Làng Exotica.

Các bạn nhỏ còn có thể khám phá loạt trò chơi mang tên gọi ngộ nghĩnh như Trứng Cút Nổi Loạn, Vũ Điệu Cua Càng… Một số trò thoạt nhìn có vẻ khá thử thách nhưng vận hành tương đối nhẹ nhàng, phù hợp với trẻ em, phụ huynh hoặc những người chưa quen cảm giác mạnh.

Những trò chơi ngộ nghĩnh, nhẹ nhàng chắc chắn sẽ là điểm dừng chân không thể thiếu của khách nhí.

Tại Công viên nước Aquatopia, cả nhà có thể cùng vui chơi bên những làn trượt ngắn; thả mình trên những chiếc phao tròn, chậm rãi trôi theo dòng sông uốn quanh những tán cây xanh mát hoặc hòa vào từng đợt sóng nhân tạo. Đây vừa là thời gian thư giãn dễ chịu giữa các lượt chinh phục đường trượt, vừa là lúc các thành viên có thể vui chơi cùng nhau thay vì tách thành từng nhóm.

Anna, nữ du khách đến từ Thụy Sĩ, cho biết đây là lần thứ năm gia đình cô tới Việt Nam nhưng là lần đầu ghé Phú Quốc. “Gia đình tôi rất thích các trò cầu trượt. Chúng tôi đã trải nghiệm và thực sự ấn tượng”, cô chia sẻ.

Với gia đình có trẻ nhỏ, nguyên tắc quan trọng nhất vẫn là chọn trò chơi theo chiều cao, độ tuổi và khả năng vận động của bé. Phụ huynh nên đọc kỹ bảng hướng dẫn tại từng khu vực, chuẩn bị áo phao phù hợp và luôn quan sát trẻ trong suốt thời gian vui chơi.

Gu khám phá: Ngắm Hòn Thơm từ “đôi mắt đại bàng”

Với dân thích khám phá, không cần trải qua những cú xoay hay lao dốc, du khách có thể tìm thấy cảm giác chinh phục tại Mắt Đại Bàng - đài quan sát độc đáo ở Làng Exotica. Từ độ cao 120m, toàn cảnh Hòn Thơm dần mở ra với những mảng rừng nhiệt đới xanh mướt, mặt biển lấp lánh và không gian Nam Phú Quốc khoáng đạt đến tận đường chân trời.

Từ đài quan sát Mắt Đại Bàng, du khách sẽ có tầm nhìn bao trọn cảnh sắc “tiểu Phú Quốc”.

Mắt Đại Bàng phù hợp với những người thích ngắm cảnh, chụp ảnh hoặc muốn có vài phút thư giãn giữa lịch trình vui chơi sôi động. Du khách nên lựa chọn thời điểm trời quang và chuẩn bị một chiếc điện thoại đầy pin để lưu lại những khung hình toàn cảnh ấn tượng.

Thực tế, hành trình ngoạn cảnh đã bắt đầu ngay trước khi du khách đặt chân lên đảo. Cáp treo Hòn Thơm, tuyến cáp treo ba dây dài nhất thế giới, đã đưa hành khách lướt qua biển trời, thu trọn vẻ đẹp của quần đảo An Thới với những hòn đảo lớn nhỏ, làng chài và tàu thuyền nhấp nhô trên mặt nước xanh trong.

Gu thư giãn: “Hạ nhiệt” bên biển sau một ngày vui hết mình

Sau những giờ chinh phục đường trượt và trò chơi trên cạn, Santo Beach Club bên Bãi Trào là điểm dừng chân phù hợp để chuyển từ nhịp vui sôi động sang trạng thái thư giãn.

Santo Beach Club là điểm dừng chân phù hợp để du khách thả mình vào làn nước giữa không gian được ví như “Santorini nhiệt đới”.

Tại đây, du khách có thể thưởng thức ẩm thực, nhâm nhi những ly mocktail sáng tạo, thả mình trong hai hồ bơi vô cực hướng biển hoặc check-in giữa không gian được ví như một “Santorini nhiệt đới”. Biển xanh, những khối kiến trúc trắng nổi bật và bầu không khí phóng khoáng tạo nên khoảng nghỉ vừa đủ trước khi khép lại hành trình khám phá đảo.

Mê tốc độ, thích vui cùng gia đình, muốn ngắm cảnh hay chỉ đơn giản tìm một góc thư giãn bên biển, Hòn Thơm đều có lựa chọn phù hợp. Chỉ cần chọn đúng trò theo “gu”, một ngày tại “tiểu Phú Quốc” có thể trở thành điểm nhấn đáng nhớ nhất trong kỳ nghỉ Quốc khánh năm nay.