Nga chặn âm mưu khủng bố nhằm vào lãnh đạo cơ quan quản lý truyền thông

Cơ quan An ninh Liên bang Nga hôm nay (24/4) cho biết, họ vừa đã ngăn chặn thành công một âm mưu khủng bố nhằm vào Ban lãnh đạo Cơ quan Quản lý truyền thông quốc gia Nga Roskomnadzor tại thủ đô Moskva. Các đối tượng dự định đánh bom xe ô tô bằng thiết bị nổ tự chế, song kế hoạch đã bị phát hiện và vô hiệu hóa từ ngày 18/4.

Lực lượng chức năng đã bắt giữ bảy đối tượng tại 4 thành phố khác nhau, trong đó có thủ đô Moskva. Qua khám xét, cơ quan điều tra thu giữ thiết bị nổ tự chế, lựu đạn, súng ngắn, phương tiện liên lạc, cùng các tài liệu, biểu tượng mang tư tưởng tân phát xít và tài liệu hướng dẫn gia nhập một tổ chức bị Nga liệt vào danh sách khủng bố.

Cơ quan An ninh Liên bang Nga đã khởi tố các vụ án liên quan đến hành vi tàng trữ trái phép vũ khí, chất nổ và đang xem xét trách nhiệm hình sự về hành vi chuẩn bị khủng bố. Cơ quan này đồng thời cho biết đã ghi nhận các mối đe dọa và âm mưu tấn công nhằm vào đại diện Ban lãnh đạo Cơ quan Quản lý truyền thông quốc gia Nga (Roskomnadzor), xuất phát từ hoạt động của các cơ quan đặc biệt nước ngoài.

Cơ quan Quản lý Truyền thông quốc gia Nga hiện đang chịu trách nhiệm triển khai các biện pháp chặn truy cập và ngăn chặn hành vi vượt qua các hạn chế trên Internet thông qua VPN. VPN là công nghệ giúp người dùng ẩn địa chỉ IP thật và mã hóa kết nối internet, từ đó có thể truy cập các nội dung bị hạn chế.