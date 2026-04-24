Đắk Lắk đề xuất lùi giờ bắt đầu làm việc hành chính từ 7h thành 7h30

Ngày 24/4, UBND tỉnh Đắk Lắk đã trình Ban Thường vụ Đảng ủy UBND tỉnh xem xét, thống nhất việc điều chỉnh thời gian làm việc hành chính đối với các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh.

Theo đề xuất, khung giờ làm việc mới sẽ được áp dụng thống nhất đối với các cơ quan của Đảng, HĐND, Ủy ban MTTQ Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội, cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập. Cụ thể, buổi sáng làm việc từ 7h30 đến 11h30, buổi chiều từ 13h30 đến 17h30. Thời gian dự kiến thực hiện từ ngày 1/5/2026.

Người dân đến làm các thủ tục hành chính.

UBND tỉnh cho biết, hiện nay thời gian làm việc đang áp dụng là từ 7h đến 11h30 buổi sáng và từ 13h30 đến 17h buổi chiều. Tuy nhiên, qua theo dõi thực tế cho thấy khung giờ này bộc lộ một số bất cập.

Cụ thể, giờ làm việc buổi sáng của tỉnh sớm hơn 1 tiếng so với các cơ quan Trung ương, gây khó khăn trong phối hợp công tác. Đồng thời, lượng người dân, doanh nghiệp đến giao dịch trong khoảng từ 7h đến 7h30 rất thấp, chủ yếu tập trung từ sau 8h.

Ngoài ra, xu hướng chung hiện nay là hơn 50% tỉnh, thành trên cả nước đã áp dụng giờ làm việc bắt đầu từ 7h30.

UBND tỉnh nhận định việc điều chỉnh giờ làm việc sẽ góp phần nâng cao hiệu quả sử dụng thời gian, tăng tính đồng bộ với khung giờ của Chính phủ và các bộ, ngành, đồng thời phù hợp với điều kiện khí hậu của địa phương.

Đối với các cơ sở giáo dục, y tế công lập, UBND tỉnh giao Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Y tế căn cứ quy định để hướng dẫn thời gian làm việc phù hợp. Riêng các cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh sẽ chủ động quyết định thời gian làm việc theo quy định.

UBND tỉnh đề nghị Ban Thường vụ Đảng ủy UBND tỉnh xem xét, báo cáo Thường trực Tỉnh ủy cho ý kiến thống nhất để làm cơ sở ban hành quy định chính thức.