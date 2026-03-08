Nổ tại Đại sứ quán Mỹ ở Oslo, Na Uy điều tra khả năng khủng bố

(VTC News) -

Theo Al Jazeera, cảnh sát Na Uy cho biết vụ nổ xảy ra tại Đại sứ quán Mỹ ở thủ đô Oslo rạng sáng 8/3 có thể liên quan đến động cơ khủng bố. Tuy nhiên, cơ quan chức năng nước này vẫn đang điều tra nhiều khả năng khác trong khi truy tìm một hoặc nhiều nghi phạm.

Theo cảnh sát, vụ việc xảy ra vào khoảng 1h sáng theo giờ địa phương tại khu phức hợp đại sứ quán ở phía tây Oslo. Khói bốc lên từ khu vực gần lối vào khu lãnh sự. Vụ nổ không gây thương vong và chỉ làm hư hại nhẹ về tài sản.

Đại sứ quán Mỹ ở Oslo được phong tỏa sau vụ nổ rạng sáng 8/3. (Nguồn: Al Jazeera)

“Trong bối cảnh tình hình an ninh hiện nay, việc xem xét khả năng đây là một vụ tấn công có chủ ý nhằm vào Đại sứ quán Mỹ là điều dễ hiểu”, ông Frode Larsen, người đứng đầu bộ phận điều tra của cảnh sát Oslo, cho biết tại cuộc họp báo ngày 8/3.

Ông Larsen cũng nhấn mạnh khủng bố chỉ là một trong các giả thuyết đang được xem xét. “Một giả thuyết của chúng tôi cho rằng đây là một vụ khủng bố. Tuy nhiên, chúng tôi không chỉ tập trung vào giả thuyết đó. Cơ quan điều tra vẫn để ngỏ khả năng có những nguyên nhân khác đằng sau vụ việc”, ông nói với đài truyền hình NRK.

Nhân chứng tại hiện trường cho biết con phố gần đại sứ quán bị bao phủ bởi khói dày đặc sau vụ nổ.

Hiện chưa có nghi phạm nào được xác định, song cảnh sát cho biết đang truy tìm một hoặc nhiều đối tượng liên quan và phối hợp chặt chẽ với Đại sứ quán Mỹ trong quá trình điều tra.

Thiệt hại tại Đại sứ quán Mỹ ở Oslo sau vụ nổ. (Nguồn: Al Jazeera)

Bộ trưởng Ngoại giao Na Uy Espen Barth Eide lên án vụ việc là “hành động không thể chấp nhận được” và khẳng định chính phủ nước này coi đây là vấn đề nghiêm trọng. Ông cũng nhấn mạnh việc đảm bảo an ninh cho các cơ quan ngoại giao là ưu tiên hàng đầu.

Sau vụ nổ, cơ quan an ninh cảnh sát Na Uy (PST) đã tăng cường nhân lực tại hiện trường, song chưa thay đổi mức cảnh báo khủng bố quốc gia.

Bộ trưởng Tư pháp và An ninh công cộng Astri Aas-Hansen cho biết vụ việc đang được điều tra với mức độ ưu tiên cao nhất, đồng thời khẳng định chưa có dấu hiệu cho thấy sự an toàn của người dân bị đe dọa.

Cảnh sát cũng cho biết họ đang tăng cường bảo vệ cộng đồng người Do Thái tại Na Uy trong bối cảnh căng thẳng tại Trung Đông gia tăng sau các cuộc tấn công của Mỹ và Israel nhằm vào Iran.