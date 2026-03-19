FBI điều tra quan chức Mỹ vừa từ chức vì Iran

Theo Semafor, Joe Kent, quan chức an ninh hàng đầu của Mỹ đã từ chức liên quan đến chiến sự tại Iran, hiện đang bị Cục Điều tra Liên bang (FBI) điều tra vì bị cáo buộc làm rò rỉ thông tin mật.

Cuộc điều tra đã bắt đầu trước khi ông rời vị trí Giám đốc Trung tâm Chống khủng bố Quốc gia vào 17/3, Semafor cho biết thêm.

FBI đã từ chối bình luận về thông tin này khi được Reuters liên hệ.

Joe Kent, quan chức an ninh hàng đầu của Mỹ đã từ chức liên quan đến cuộc chiến tại Iran, hiện đang bị Cục Điều tra Liên bang (FBI) điều tra. (Ảnh: Reuters)

Giám đốc Trung tâm Chống khủng bố Quốc gia Mỹ Joe Kent ngày 17/3 tuyên bố từ chức, cho biết ông không thể ủng hộ cuộc chiến của chính quyền Tổng thống Donald Trump nhằm vào Iran.

Ông Kent viết trên mạng xã hội rằng Iran “không gây ra mối đe dọa cận kề đối với nước Mỹ”, đồng thời cho rằng “rõ ràng chúng ta đã khởi phát cuộc chiến này do sức ép từ Israel và các nhóm vận động hành lang có ảnh hưởng tại Mỹ”.

Văn phòng Giám đốc Tình báo Quốc gia Mỹ chưa đưa ra bình luận ngay sau đó.

Ông Kent được Thượng viện Mỹ phê chuẩn vào vị trí này hồi tháng 7 năm ngoái với tỷ lệ phiếu 52-44.

Trên cương vị Giám đốc Trung tâm Chống khủng bố Quốc gia Mỹ, ông đứng đầu cơ quan chịu trách nhiệm phân tích và phát hiện các mối đe dọa khủng bố. Trước khi gia nhập chính quyền Tổng thống Trump, ông Kent từng hai lần tranh cử Quốc hội tại bang Washington nhưng không thành công. Ông cũng từng phục vụ trong quân đội với 11 lần được triển khai trong lực lượng đặc nhiệm Mũ nồi xanh (Green Beret), trước khi làm việc tại Cơ quan Tình báo Trung ương Mỹ (CIA).

Lý do mà ông Trump đưa ra cho chiến dịch quân sự nhằm vào Iran liên tục thay đổi, từ bảo vệ người biểu tình tại Iran hồi tháng 1, đến ngăn chặn nguy cơ Tehran phát triển vũ khí hạt nhân và tên lửa tầm xa, cũng như loại bỏ một chính quyền bị cáo buộc hậu thuẫn các nhóm khủng bố chống Mỹ trong nhiều thập kỷ.

Tổng thống Mỹ thậm chí từng kêu gọi người dân Iran “giành lại quyền kiểm soát đất nước”, trong khi các quan chức cấp cao lại khẳng định chiến dịch quân sự không nhằm mục tiêu thay đổi chế độ.