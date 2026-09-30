Nên mua điện thoại trực tuyến hay đến cửa hàng?

(VTC News) -

Khi chiếc điện thoại thông minh của bạn gặp sự cố hoặc đã quá cũ để đáp ứng nhu cầu sử dụng, việc thay thế là điều không thể tránh khỏi. Trong số các hình thức mua sắm, người dùng có thể cảm thấy đắn đo trong việc đưa ra các lựa chọn giữa đặt hàng qua mạng và mua tại cửa hàng truyền thống. Vậy, sự khác biệt giữa hai hình thức mua này là gì?

Mua sắm trực tuyến tiện lợi và có nhiều lựa chọn

Mua sắm trực tuyến đã trở thành một phương thức phổ biến và tiện lợi để sở hữu một chiếc điện thoại thông minh mới.

Người tiêu dùng có thể dễ dàng truy cập vào trang web của các nhà bán lẻ điện tử hoặc mua trực tiếp từ nhà sản xuất, với một danh mục đa dạng các mẫu mã để lựa chọn.

Điều này đặc biệt thuận lợi cho những ai đã từng giao dịch với một nhà cung cấp cụ thể, vì họ có thể chuyển các dịch vụ sang thiết bị mới thông qua tài khoản hiện có.

Tuy nhiên, mua sắm trực tuyến cũng không thiếu những rắc rối. Vấn đề đầu tiên là vận chuyển. Tùy thuộc vào giá trị của thiết bị và các phụ kiện đi kèm, người mua có thể được miễn phí vận chuyển. Dù vậy, họ vẫn phải chờ đợi từ vài ngày đến hơn một tuần để nhận hàng.

Hơn nữa, nếu chiếc điện thoại không đáp ứng được sở thích cá nhân, người tiêu dùng sẽ phải trải qua quy trình gửi trả hàng để được hoàn tiền, điều này có thể gây khó chịu.

Ngoài ra, việc thiết lập điện thoại thông minh cũng có thể là một thách thức, đặc biệt đối với những người không quen thuộc với thương hiệu hoặc hệ điều hành mới. Chẳng hạn, việc chuyển từ Android sang iOS có thể khiến người dùng gặp khó khăn trong việc thiết lập và vận hành thiết bị.

Mua sắm trực tiếp nhanh và được hỗ trợ kỹ thuật

Nếu bạn đang cần thay điện thoại gấp, việc đến cửa hàng bán lẻ điện tử gần nhà sẽ là lựa chọn hợp lý hơn là chờ giao hàng.

Mua sắm trực tiếp cũng là một cách hay nếu bạn chưa xác định được loại điện thoại nào phù hợp. Nhân viên bán hàng sẽ hỗ trợ bạn tìm kiếm sản phẩm ưng ý và cung cấp thông tin chi tiết về các tính năng cũng như thông số kỹ thuật của từng mẫu điện thoại trong tầm ngân sách của bạn.

Nếu bạn đặc biệt quan tâm đến các tính năng như camera, chất lượng màn hình và độ bền, việc trực tiếp trải nghiệm sản phẩm sẽ giúp bạn cảm nhận rõ ràng sự khác biệt giữa các thiết bị.

Tuy nhiên, không phải ai cũng thoải mái khi giao tiếp với nhân viên bán hàng. Nhiều người cảm thấy lo ngại về việc bị thuyết phục mua những sản phẩm không cần thiết.

Một số nhân viên có thể cố gắng thuyết phục bạn chọn những mẫu điện thoại đắt tiền hơn kèm theo phụ kiện và gói dịch vụ. Dù không phải lúc nào cũng xảy ra, nhưng tình huống này có thể gây khó chịu cho người tiêu dùng.

Mua trực tiếp khi cần chọn nhanh, chưa rõ nhu cầu

Khi quyết định mua một chiếc smartphone, phương thức tối ưu sẽ phụ thuộc vào mức độ thoải mái và kinh nghiệm của bạn trong việc sử dụng thiết bị này, cũng như sự cấp bách trong việc sở hữu một chiếc điện thoại mới.

Nếu chiếc điện thoại hiện tại của bạn vẫn hoạt động tốt nhưng có dấu hiệu hỏng hóc và bạn tự tin trong việc lựa chọn, thiết lập một thiết bị mới, thì mua sắm trực tuyến sẽ là lựa chọn hợp lý.

Hình thức này mang lại cho bạn nhiều sự lựa chọn mà không cần phải tương tác với nhân viên bán hàng hay tìm kiếm cửa hàng.

Ngược lại, nếu bạn không chắc chắn về nhu cầu của mình hoặc cần sự hỗ trợ trong quá trình chọn lựa, việc đến một cửa hàng bán lẻ để mua sắm trực tiếp sẽ là giải pháp tốt hơn.