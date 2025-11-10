Nam quân nhân hiến tạng cứu 6 người

(VTC News) -

Người hiến chết não là nam quân nhân, 55 tuổi. Người đàn ông có tiền sử tăng huyết áp, đột quỵ nhồi máu não cũ 2 lần, rối loạn lipid máu.

Ngày 4/11, anh vào viện vì rối loạn ý thức, khó nói giờ thứ 2, được chẩn đoán nhồi máu não cấp hố sọ sau do tắc đỉnh động mạch thân nền, hẹp khít V4 động mạch đốt sống hai bên giờ thứ 2, can thiệp cấp cứu lấy huyết khối.

Sau can thiệp, tình trạng không cải thiện, chuyển dạng xuất huyết cầu não phải. Các bác sĩ điều trị tích cực cho bệnh nhân, song điều kỳ diệu không đến với người bệnh.

Sau khi nhận được thông tin về tình trạng của bệnh nhân và ý nguyện gia đình hiến tặng tạng để cứu những người bệnh khác đang chờ đợi cơ hội sống. Bệnh viện Trung ương quân đội 108 tổ chức hội chẩn liên viện, thống nhất phương án lấy và ghép các tạng.

Các bác sĩ lấy tạng người hiến (Ảnh: Lan Hương)

Cuộc hội chẩn kéo dài 2 giờ đồng hồ. Toàn bộ các kíp, phòng, khoa trong bệnh viện được huy động tối đa, dốc toàn tâm, toàn lực lấy - ghép tạng.

Với ca lấy ghép đa tạng từ người hiến chết não này, bệnh viện ghép tim cho 1 bệnh nhân; chia gan để ghép cho 2 bệnh nhân (một bệnh nhân tại Bệnh viện 108; vận chuyển thùy gan trái cho Bệnh viện Vinmec). Bên cạnh đó 2 thận ghép cho 2 bệnh nhân suy thận giai đoạn cuối; lấy và vận chuyển phổi cho Bệnh viện Phổi Trung ương; hai giác mạc được lấy để bảo quản, chờ ghép cho hai bệnh nhân phù hợp.

Đới với ca ghép tim, bệnh nhân được chẩn đoán suy tim giai đoạn D do bệnh cơ tim thể giãn và đã cấy thiết bị thất trái nhằm kéo dài thời gian chờ ghép.

Cùng thời điểm, tại hai phòng mổ khác, các kíp ghép thận khẩn trương ghép thận cho hai bệnh nhân suy thận giai đoạn cuối. Đối với 2 ca ghép thận, cả hai thận ghép đều hoạt động tốt, tốc độ dòng tiểu mỗi thận khoảng 300ml/giờ đầu, nước tiểu trong. Các bệnh nhân đều trong tình trạng tốt.

Sau ghép, sức khỏe của các bệnh nhân ghép gan, ghép thận diễn biến thuận lợi, chức năng gan và thận đang cải thiện tốt. Ca ghép tim tiếp tục được theo dõi, chăm sóc tích cực.