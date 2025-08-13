Lần đầu tiên ghép đồng thời tim - phổi cho người bệnh suy đa tạng tại Việt Nam

(VTC News) -

Bệnh viện Việt Đức thực hiện ca ghép đồng thời tim - phổi đầu tiên tại Việt Nam. (Video: BVCC)

Thông tin được TS.BS Dương Đức Hùng, Giám đốc Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức cho biết tại buổi cung cấp thông tin y tế lần đầu tiên ghép thành công đồng thời tim - phổi cho người bệnh suy đa tạng tại Việt Nam, ngày 13/8.

Các bác sĩ của bệnh viện làm nên lịch sử khi thực hiện thành công ca phẫu thuật ghép đồng thời tim - phổi đầu tiên tại Việt Nam. Thành tựu này không chỉ cứu sống người phụ nữ cận kề cái chết mà còn khẳng định vị thế của y học Việt Nam trên bản đồ y khoa thế giới.

Người phụ nữ 38 tuổi, tiền sử bệnh tim bẩm sinh phức tạp, dẫn đến hội chứng Eisenmenger - suy tim, suy phổi giai đoạn cuối. Tình trạng của chị nguy kịch đến mức có thể tử vong bất cứ lúc nào và chỉ định duy nhất là phải ghép cả tim và phổi.

“Đây là một trong những ca phẫu thuật phức tạp nhất trong ngành y, đòi hỏi sự phối hợp đồng bộ của nhiều chuyên khoa, với kỹ thuật phẫu thuật và hồi sức tiên tiến nhất”, TS.BS Dương Đức Hùng nói. Trên thế giới, mỗi năm chỉ có khoảng 100 ca ghép tương tự do yêu cầu nguồn tạng hiếm và độ khó cao.

Bác sĩ kiểm tra sức khoẻ cho người bệnh ghép đa tạng. (Ảnh: BVCC)

PGS.TS Phạm Hữu Lưu, Phó trưởng khoa Ngoại Tim mạch và Lồng ngực, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức cho biết, ca phẫu thuật kéo dài suốt 7 giờ đồng hồ. Kíp mổ sử dụng hệ thống tuần hoàn ngoài cơ thể để thay thế chức năng tim và phổi tạm thời.

Các bác sĩ phải tính toán tỉ mỉ từng chi tiết, từ việc điều chỉnh kích thước phổi hiến sao cho vừa với lồng ngực bệnh nhân, đến việc nối phế quản gốc theo phương pháp mới để tối ưu hóa việc tưới máu.

Sau ghép, bệnh nhân đối mặt với nhiều nguy cơ, đặc biệt là việc phải dùng thuốc ức chế miễn dịch liều cao trong khi phổi hiến tặng đã nhiễm khuẩn đa kháng. Các chuyên gia đã phải cân bằng giữa liều thuốc và nguy cơ nhiễm khuẩn. Đồng thời, lọc máu để điều trị suy thận, kiểm soát nồng độ thuốc để bảo vệ thận.

Nhờ chăm sóc đặc biệt, bệnh nhân đang dần hồi phục. Thành công của ca mổ không chỉ là dấu mốc quan trọng trong lĩnh vực ghép tạng tại Việt Nam mà còn mở ra cơ hội sống và hướng điều trị mới cho nhiều bệnh nhân mắc bệnh tim phổi giai đoạn cuối.

Người bệnh cùng ê kíp bác sĩ điều trị. (Ảnh: BVCC)

Trong năm 2025, bệnh viện ghi nhận sự tăng đột biến về số ca hiến tạng từ người chết não. Cụ thể, từ tháng 8/2024 đến 8/2025, bệnh viện vận động được hơn 50 trường hợp chấn thương sọ não nặng hiến tạng, thực hiện lấy đa tạng từ 34 trường hợp hiến chết não.

Theo thống kê, tính đến ngày 12/8/2025, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức thực hiện 2.478 ca ghép tạng từ người hiến sống và hiến chết não, trong đó 109 ca ghép tim; 8 ca ghép phổi; 169 ca ghép gan; 2192 ca ghép thận

Đặc biệt, trong năm 2025, bệnh viện cũng thực hiện nhiều ca ghép đa tạng phức tạp như ghép tim - gan, tim - phổi, gan - thận, khẳng định năng lực chuyên môn và sự phát triển mạnh mẽ của y học Việt Nam trong lĩnh vực này.

TS.BS Hà Anh Đức, Cục trưởng Cục Quản lý Khám, chữa bệnh (Bộ Y tế) đánh giá, thành công của ca ghép đồng thời tim – phổi không chỉ mang lại cuộc sống mới cho bệnh nhân mà còn tạo tiền đề để Bộ Y tế hoàn thiện quy trình ghép tạng, trình Quốc hội xem xét, thông qua Luật về phòng chống nhiễm kép. Đây sẽ là bước đệm quan trọng, thúc đẩy lĩnh vực ghép tạng tại Việt Nam phát triển.

Y học Việt Nam đã khẳng định được vị thế của mình trên bản đồ y học thế giới. Thành công này không chỉ là nỗ lực của một ekip mà còn là sự đồng lòng, phối hợp của toàn ngành y.