Xúc động khoảnh khắc tiễn biệt người hiến tạng cứu 6 bệnh nhân

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ phối hợp với các bệnh viện tuyến trung ương thực hiện thành công ca phẫu thuật lấy tạng từ một người hiến chết não, mang lại sự sống cho sáu bệnh nhân đang chờ ghép mô, tạng.

Người hiến tạng là người đàn ông 43 tuổi, trú tại tỉnh Phú Thọ, bị chấn thương sọ não nặng do tai nạn giao thông. Dù được phẫu thuật cấp cứu và hồi sức tích cực, bệnh nhân không qua khỏi. Sau khi được hội đồng chuyên môn xác định chết não, gia đình người bệnh đã đưa ra quyết định đầy nhân văn: hiến tặng mô, tạng của anh để cứu người.

Hình ảnh TS.BS Hà Thị Bích Vân – Trưởng khoa Hồi sức tích cực – Chống độc động viên và tư vấn cho người nhà người bệnh.

Ngay sau khi hoàn tất các thủ tục pháp lý về hiến tặng mô, tạng, ê-kíp của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ phối hợp cùng các bác sĩ từ Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, Bệnh viện Trung ương Huế, Bệnh viện Mắt Trung ương lấy và ghép 6 mô, tạng gồm: tim, gan, 2 quả thận và 2 giác mạc.

Hai quả thận được ghép ngay tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ cho hai bệnh nhân suy thận mạn tính đang chạy thận chu kỳ. Tim và gan được vận chuyển khẩn cấp, dưới sự hỗ trợ của lực lượng Cảnh sát giao thông tỉnh Phú Thọ, đến Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức và Bệnh viện Trung ương Huế để ghép cho hai bệnh nhân nguy kịch khác. Hai giác mạc được chuyển về Bệnh viện Mắt Trung ương, mang lại ánh sáng cho hai người khiếm thị.

Trước khi lấy tạng, ê-kíp phẫu thuật cúi đầu tri ân người hiến - hành động thể hiện lòng biết ơn sâu sắc đối với nghĩa cử thiêng liêng mà người bệnh và gia đình đã lựa chọn.

“Chúng tôi biết rằng việc đưa ra quyết định hiến tạng trong thời khắc đau đớn là điều không dễ dàng. Nhờ lòng nhân ái của gia đình, 6 bệnh nhân khác đã có cơ hội được sống”, bác sĩ Lê Đình Thanh Sơn, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ chia sẻ.

Tính đến năm 2025, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ có 10 năm thực hiện kỹ thuật ghép tạng. Riêng trong năm 2024, bệnh viện vận động thành công 5 ca hiến mô, tạng từ người cho chết não, giúp hồi sinh 24 cuộc đời.

Bệnh viện gửi lời tri ân sâu sắc đến người hiến và gia đình – những người đã lan tỏa thông điệp nhân văn "Cho đi là còn mãi", góp phần nâng cao nhận thức cộng đồng về hiến mô, tạng nhân đạo.