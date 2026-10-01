Mỹ thành lập lực lượng chỉ huy AI trong quân đội

(VTC News) -

Đơn vị mới được gọi là Bộ Tư lệnh Tác chiến Tự hành (Autonomous Warfare Command). Theo ông Hegseth, bộ tư lệnh này sẽ do sĩ quan cấp tướng 4 sao chỉ huy.

Lần gần nhất Mỹ lập bộ tư lệnh là Bộ Tư lệnh Không gian Mỹ (U.S. Space Command) vào năm 2019. Động thái cho thấy Lầu Năm Góc đang đẩy mạnh quá trình chuyển đổi từ các nền tảng vũ khí truyền thống có chi phí rất cao sang những hệ thống tự hành, tích hợp trí tuệ nhân tạo (AI) và có chi phí thấp hơn. Những công nghệ này ngày càng cho thấy vai trò quan trọng trong các cuộc xung đột gần đây.

Bộ trưởng Chiến tranh Mỹ Pete Hegseth ngày 30/9 công bố thành lập bộ tư lệnh quân sự mới.

Phát biểu trước hàng trăm sĩ quan và quân nhân tại căn cứ Thủy quân lục chiến Quantico, bang Virginia, ông Hegseth nói tốc độ thay đổi của chiến tranh đang vượt xa tốc độ mà quân đội có thể thích ứng.

“Nhịp độ của đang thay đổi nhanh hơn tốc độ của các quy trình hỗ trợ chiến tranh”. Ông cũng nhấn mạnh sự kết hợp giữa năng lực tính toán giá rẻ, AI tiên tiến và công nghệ sản xuất thương mại đang làm thay đổi đáng kể khả năng tiến hành các cuộc tấn công chính xác.

Hiện quân đội Mỹ có 11 bộ tư lệnh tác chiến (combatant commands), phụ trách các khu vực địa lý hoặc những nhiệm vụ quân sự cụ thể. Sự phát triển nhanh chóng của AI làm gia tăng những lo ngại về an ninh. Các chuyên gia cảnh báo rằng việc phát triển AI không được kiểm soát, cùng với cuộc cạnh tranh công nghệ giữa các cường quốc, có thể làm gia tăng những rủi ro đối với môi trường an ninh toàn cầu.

Mỹ và Trung Quốc hiện là hai động lực lớn trong phát triển và phổ biến các công nghệ AI tiên tiến. Hai nước cũng đang bất đồng về nhiều vấn đề liên quan đến chính sách và hoạt động của ngành AI. Các chuyên gia an ninh ở cả Mỹ và Trung Quốc đã kêu gọi xây dựng những cơ chế kiểm soát và đồng thuận chung đối với việc sử dụng AI trong các hệ thống quân sự, trong đó có cả những hệ thống liên quan đến vũ khí hạt nhân.

Trong nhiều thập niên, Mỹ dựa vào ngân sách quốc phòng khổng lồ để phát triển và triển khai một số hệ thống vũ khí đắt đỏ nhất thế giới. Tuy nhiên, ngày càng có nhiều nhận thức trong Lầu Năm Góc rằng mô hình này khó có thể duy trì lâu dài. Ông Hegseth cho rằng quân đội Mỹ hiện cần đồng thời theo đuổi “chất lượng và số lượng”, thay vì chỉ tập trung vào những hệ thống vũ khí tiên tiến nhưng đắt đỏ.

Xung đột Nga-Ukraine là một trong những ví dụ rõ nhất về tốc độ thay đổi của công nghệ trong tác chiến. Nếu giai đoạn đầu của cuộc xung đột vẫn chịu ảnh hưởng lớn bởi xe tăng và pháo binh, thì chiến trường ngày càng chuyển thành cuộc chiến sử dụng drone.