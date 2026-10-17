Top 3 Hoa hậu Việt Nam 2004: Người trở thành tiến sĩ, người sống bí ẩn

(VTC News) -

Cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2004 từng thu hút gần 3000 thí sinh ghi danh nhưng chỉ có 21 cô gái lọt vào chung kết. Kết quả, Nguyễn Thị Huyền đến từ Hải Phòng giành vương miện cao nhất. Á hậu 1 là Trịnh Chân Trân còn danh hiệu á hậu 2 được trao cho Nguyễn Thị Ngọc Bích.

Sau 22 năm, sự nghiệp và cuộc sống của 3 người đẹp đều có nhiều biến động. Cả ba đều chọn cuộc sống bình lặng, hạn chế hoạt động nghệ thuật.

Hoa hậu Nguyễn Thị Huyền thành tiến sĩ ở tuổi 41

Năm 2004, Nguyễn Thị Huyền xuất sắc giành vương miện Hoa hậu Việt Nam. Lúc này, nàng hậu 19 tuổi và là sinh viên của Học viện Báo chí và Tuyên truyền.

Thời điểm đăng quang, cô gây ấn tượng bởi gương mặt phúc hậu và đặc biệt kiều diễm, nụ cười rạng rỡ, thân thiện. Không chỉ sở hữu sắc đẹp rạng ngời, cô còn học rất giỏi. Bởi vậy, chiến thắng của cô nhận được sự đồng tình lớn từ khán giả.

Nguyễn Thị Huyền đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2004.

Cuối năm 2004, người đẹp đại diện cho Việt Nam tham dự cuộc thi Miss World (Hoa hậu Thế giới) tại Trung Quốc và lọt vào top 15 chung cuộc. Đây là thành tích cao nhất của Hoa hậu Việt Nam tính đến thời điểm đó.

Sau khi trở về nước, Nguyễn Thị Huyền sang Anh du học chuyên ngành báo chí tại đại học Middlesex vào năm 2007. Sau 2 năm, cô tốt nghiệp cử nhân loại giỏi và trở về Việt Nam làm việc.

Được đánh giá là một trong những nàng hậu nhiều tài năng nghệ thuật, song Nguyễn Thị Huyền lại không mặn mà với showbiz mà quyết tâm theo đuổi con đường học tập. Cô chỉ coi showbiz như một cuộc dạo chơi tuổi thanh xuân để thử sức bản thân.

Từ năm 2012 trở đi, Nguyễn Thị Huyền tiếp tục học nghiên cứu sinh tại Học viện Báo chí và Tuyên truyền. Nhiều năm qua, Nguyễn Thị Huyền tập trung cho công tác giảng dạy và không còn hoạt động nghệ thuật.

Nhan sắc trẻ đẹp ở tuổi ngoài 40 của Nguyễn Thị Huyền.

Ở tuổi 41, Hoa hậu Nguyễn Thị Huyền bảo vệ thành công luận án tiến sĩ ngành Báo chí học tại Học viện Báo chí và Tuyên truyền. Cô cho biết không xem học vị tiến sĩ là đích đến cuối cùng mà là khởi đầu cho trách nhiệm lớn hơn với khoa học và với bản thân.

Sau 22 năm đăng quang, Nguyễn Thị Huyền vẫn khiến khán giả ngưỡng mộ vì nhan sắc đằm thắm rạng ngời và thần thái cuốn hút. Cô được khen là một trong những nhan sắc đỉnh cao của cuộc thi Hoa hậu Việt Nam.

Á hậu Trịnh Chân Trân sang Mỹ, sống kín tiếng

Sinh năm 1980, Trịnh Chân Trân được đánh giá là ứng cử viên nặng ký tại cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2004.

Tại cuộc thi, Trịnh Chân Trân nổi bật ngay từ những vòng ngoài bởi ngoại hình xinh đẹp, vóc dáng nóng bỏng và trình độ học vấn thạc sĩ. Tại đêm chung kết, cô trả lời thuyết phục khi kêu gọi mọi người nâng cao ý thức, trách nhiệm với bản thân và xã hội để xây dựng một thế giới tươi đẹp, hòa bình.

Nhan sắc Trịnh Chân Trân tại Hoa hậu Việt Nam 2004.

Dù có đủ tài lẫn sắc nhưng vương miện năm đó lại thuộc về Nguyễn Thị Huyền. Chân Trân chỉ dừng lại ở vị trí Á hậu 1 nhưng lại nhận được tới 2 giải bình chọn từ khán giả. Đây cũng là kết quả làm hài lòng số đông khán giả khi đó.

Nhờ nhan sắc xinh đẹp, Trịnh Chân Trân nhanh chóng trở thành cái tên được săn đón trong showbiz việt. Sau cuộc thi, cô hoạt động sôi nổi với các lĩnh vực như người mẫu, MC…Tuy nhiên, người đẹp nhanh chóng rẽ hướng sang kinh doanh với vị trí phó tổng giám đốc của doanh nghiệp sở hữu đảo Tuần Châu.

Năm 2007, Chân Trân sang Mỹ và bắt đầu học diễn xuất để tiếp cận môi trường Hollywood. Ngoài ra cô còn phát triển sự nghiệp làm người mẫu. Tận dụng khả năng sử dụng thành thạo tiếng Anh và Trung, cô được các nhà sản xuất Hollywood để mắt. Người đẹp từng đóng một số phim hành động, tâm lý như Immigrants, Distance, Dead End Cty.

Á hậu Trịnh Chân Trân sống kín tiếng ở nước ngoài.

Những năm qua, Á hậu Trịnh Chân Trân gần như “mất tích” khỏi làng giải trí. Trong một cuộc phỏng vấn hiếm hoi cách đây nhiều năm, nàng hậu từng tâm sự: “Đôi khi tôi cũng mệt mỏi và cảm thấy cô đơn vô cùng nhưng biết làm sao bây giờ. Nhiều lúc tôi khóc ròng rồi lại lau nước mắt tiếp tục chạy đua với công việc. Từ bé tôi đã tập sống độc lập nên tôi mới đủ sức trải qua những lúc khó khăn nhất của cuộc đời”.

Sau 22 năm đăng quang, người hâm mộ đến nay vẫn nhắc cô là một nhan sắc nổi bật, thông minh nhất lịch sử Hoa hậu Việt Nam.

Á hậu Ngọc Bích chọn cuộc sống bí ẩn

Tại Hoa hậu Việt Nam 2004, Nguyễn Thị Ngọc Bích được đánh giá là nhan sắc ấn tượng với vẻ đẹp duyên dáng đậm chất miền Tây. Thời điểm này, cô gái Bến Tre mới 19 tuổi, cao 1m74 cùng vẻ ngoài kiều diễm.

Nguyễn Thị Ngọc Bích giành Á hậu 2 Hoa hậu Việt Nam 2004.

Với lợi thế chiều cao, Ngọc Bích trở thành cái tên đắt show thời trang. Cô là gương mặt quen thuộc trên sàn diễn và được mời chụp quảng cáo sản phẩm, nhiều nhất là chụp ảnh áo dài.

Ngoài ra, cô trở thành giám khảo cuộc thi nhan sắc như Hoa hậu Nam Mekong, Người đẹp duyên dáng thời trang, Người đẹp Tây Đô… Ở lĩnh vực điện ảnh, cô góp một vai nhỏ trong tác phẩm Chuyện quý bà.

Dù có lợi thế về nhan sắc lẫn chiều cao cộng thêm danh hiệu trong cuộc thi lớn nhưng khán giả vẫn không ấn tượng nhiều về Nguyễn Thị Ngọc Bích. Cô bị chê mờ nhạt ở cả vai trò người mẫu lẫn diễn viên.

Á hậu Ngọc Bích trước khi rời showbiz nhiều năm qua.

Mặc dù hoạt động khá sôi nổi nhưng với tính cách hiền lành, Á hậu Ngọc Bích hiếm khi chia sẻ về cuộc sống. Năm 2010, Á hậu Ngọc Bích xuất hiện trong một bộ ảnh thời trang của NTK thân thiết gắn bó với cô. Kể từ đó đến nay, cô gần như mất tích khỏi làng giải trí.