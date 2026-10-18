2 Hoa hậu Việt Nam có bằng tiến sĩ đều là mẹ 3 con là ai?

Nguyễn Thị Huyền - Tiến sĩ báo chí học sau 14 năm bền bỉ

Sinh năm 1985 trong một gia đình công chức ở Hải Phòng, Nguyễn Thị Huyền tốt nghiệp lớp chuyên văn Trường THPT Thái Phiên. Năm 2004, khi đang là sinh viên Phân viện Báo chí và Tuyên truyền, cô gái 19 tuổi đăng quang Hoa hậu Việt Nam, sau đó lọt Top 15 Miss World tổ chức tại Trung Quốc cùng năm. Chị từng góp mặt trong phim Thời xa vắng, phim truyền hình Lâu đài tình ái nhưng sớm rời xa ánh đèn sân khấu.

Nguyễn Thị Huyền khi mới đăng quang Hoa hậu Việt Nam ở tuổi 19.

Sau nhiệm kỳ, Nguyễn Thị Huyền du học Anh và tốt nghiệp loại giỏi ngành báo chí tại Đại học Middlesex năm 2009. Trở về nước, chị từng làm biên tập viên của kênh VTV4, rồi quay lại Học viện Báo chí và Tuyên truyền học thạc sĩ, tham gia giảng dạy, nghiên cứu và hợp tác quốc tế. Chị cũng góp công đưa chương trình liên kết đào tạo với Đại học Middlesex về học viện, đồng thời là đồng tác giả một số bài báo khoa học và tham luận hội thảo.

Con đường tiến sĩ của Nguyễn Thị Huyền không bằng phẳng. Chị từng có một lần làm nghiên cứu sinh dang dở trước khi quyết định bắt đầu lại từ đầu. Tính từ khi học cao học, hoa hậu mất 14 năm, trải qua 2 lần bảo vệ thạc sĩ và 2 lần làm nghiên cứu sinh để cầm tấm bằng tiến sĩ. Luận án cuối cùng mang tên Nhu cầu và điều kiện tiếp nhận thông tin báo chí của sinh viên Việt Nam hiện nay, là kết quả của 3 năm nghiên cứu.

Người hướng dẫn là PGS.TS Nguyễn Thị Trường Giang, Phó giám đốc Học viện Báo chí và Tuyên truyền. Chị kể ban đầu từng nghi ngại một người có lịch trình công chúng dày đặc khó giữ được thời gian, sự tập trung và sức bền mà nghiên cứu đòi hỏi. Ngay từ đầu, các thầy hướng dẫn đặt yêu cầu nghiêm khắc: “Trong khoa học, không có sự ưu ái nào dành cho danh hiệu hay sự nổi tiếng”.

Theo thời gian, nhận định ấy thay đổi. Chị đánh giá Nguyễn Thị Huyền nghiêm túc, chủ động, không dễ bỏ cuộc, dám tranh luận với thầy và biết bảo vệ quan điểm bằng luận cứ khoa học. Điều chị trân trọng nhất là học trò dám bắt đầu lại sau một lần chưa thành công.

Hoa hậu Nguyễn Thị Huyền trong buổi bảo vệ luận án tại Học viện Báo chí và Tuyên truyền.

Về phần mình, Nguyễn Thị Huyền không xem tấm bằng là đích đến cuối cùng mà là khởi đầu cho trách nhiệm lớn hơn với khoa học và với chính bản thân. Sau 14 năm, chị thấy nhẹ nhõm khi hoàn thành nhưng vẫn muốn tiếp tục nghiên cứu những đề tài khác. Chị cũng tự hào vì có thể truyền cảm hứng học tập cho thế hệ trẻ, góp phần nâng hình ảnh của các hoa hậu.

Ngoài công việc tại học viện, Nguyễn Thị Huyền gần như vắng bóng trong các hoạt động giải trí, thỉnh thoảng mới trở lại với vai trò giám khảo Hoa hậu Việt Nam.

Đời tư, Nguyễn Thị Huyền kín tiếng. Dự buổi họp báo vòng chung khảo Hoa hậu Việt Nam 2024, Nguyễn Thị Huyền lần đầu hé lộ chuyện có thêm hai con nhỏ bên cạnh con gái lớn Khánh Linh đã trưởng thành, cũng ở độ tuổi của các thí sinh. Ngoài Khánh Linh, kết quả từ cuộc hôn nhân đầu tiên, Nguyễn Thị Huyền còn hai người con gái khác chưa từng lộ diện trước truyền thông.

Nguyễn Diệu Hoa - Hoa hậu Việt Nam 1990, người đẹp thông thạo 5 ngoại ngữ

Hoa hậu Việt Nam 1990 Nguyễn Diệu Hoa cũng được nhắc đến trong nhóm người đẹp sở hữu học vị cao nhất. Sinh năm 1969, chị đăng quang Hoa hậu toàn quốc do Báo Tiền Phong tổ chức lần thứ 2, tiền thân của cuộc thi Hoa hậu Việt Nam. Khi ấy, Diệu Hoa đang là sinh viên năm thứ 4 Khoa tiếng Nga, Trường Đại học Ngoại ngữ Hà Nội.

Gia đình hoa hậu Diệu Hoa.

Diệu Hoa xuất thân trong gia đình có truyền thống trí thức. Mẹ là bác sĩ Đặng Nguyệt Bích, ông ngoại là GS.BS Đặng Vũ Hỷ, chuyên gia da liễu từng nhận Giải thưởng Hồ Chí Minh, còn bà ngoại là con gái học giả Phạm Quỳnh. Nền tảng ấy góp phần định hình con đường học vấn của Diệu Hoa sau khi rời sân khấu nhan sắc.

Sau nhiệm kỳ, Diệu Hoa lấy bằng thạc sĩ quản trị kinh doanh tại Viện Công nghệ châu Á (AIT, Thái Lan). Chị tiếp tục học lên và có bằng tiến sĩ ở nước ngoài. Diệu Hoa còn sử dụng thành thạo 5 ngoại ngữ gồm Nga, Anh, Pháp, Thái và Hindi, được Tổ chức Kỷ lục Việt Nam ghi nhận là hoa hậu thông thạo nhiều ngoại ngữ nhất. Năm 2008, Diệu Hoa dự thi Hoa hậu Quý bà thế giới và lọt Top 5.

Hoa hậu Diệu Hoa bên chồng.

Năm 1992, Diệu Hoa gặp doanh nhân Ấn Độ Maneesh Dane, đến năm 1993 thì 2 người kết hôn. Vợ chồng Diệu Hoa cùng gây dựng công việc kinh doanh riêng và có 3 người con là Diệu My, Diệu Ly và Hoàng Phi, đều du học, làm việc ở nước ngoài. Con gái thứ Diệu Ly tốt nghiệp thạc sĩ tại Đại học McGill (Canada). Nhìn lại chặng đường đã qua, Diệu Hoa cho rằng những gì gia đình có được hôm nay “là thành quả của nhiều năm làm việc cần mẫn”.