53 thí sinh Hoa hậu Việt Nam 2026 trình diễn áo tắm

Màn thuyết trình dậy sóng của Emoura Phạm tại Miss Grand International 2026
Tại chung kết Miss Grand International 2026, đại diện Việt Nam đã hoàn thành phần thuyết trình đầy ấn tượng khi lọt Top 11.
Trực tiếp chung kết Miss Grand International 2026
Chung kết Miss Grand International 2026 diễn ra tại Thái Lan với màn tranh tài của 77 thí sinh; Emoura Phạm - đại diện Việt Nam được kỳ vọng giành giải cao.
Emoura Phạm sẽ đem vương miện Miss Grand International thứ 2 về Việt Nam?
Trước đêm chung kết Miss Grand International 2026, đại diện Việt Nam nhận được tín hiệu tốt khi liên tục được các chuyên trang sắc đẹp quốc tế đánh giá cao.
Hoa hậu Quỳnh Anh tái xuất sàn diễn sau đăng quang Miss Universe Vietnam 2026
Chỉ sau 1 tuần đăng quang Miss Universe Vietnam 2026, Hoa hậu Quỳnh Anh đã nhanh chóng trở lại sàn diễn thời trang với vị trí vedette.
Dàn mỹ nhân sáng giá cho vương miện Miss Grand International 2026
Trước chung kết, những gương mặt được đánh giá cao và được dự đoán có cơ hội đăng quang Miss Grand International 2026 đã lộ diện.
Thực hư thông tin Việt Nam đăng cai Miss Universe 2027
Tổ chức Miss Universe phủ nhận thông tin Việt Nam đăng cai cuộc thi năm 2027 được đăng tải trước đó trên fanpage.
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