Mỹ nhân 35 tuổi đóng sát thủ 'Hộ linh tráng sĩ': Ngoài đời khác hẳn trên phim

(VTC News) -

Trong Hộ linh tráng sĩ: Bí ẩn mộ vua Đinh, Hiền Ngô đảm nhận vai Mã Hồng Diễm, một sát thủ thuộc phe phản diện. Nhân vật này xuất hiện trong nhiều phân đoạn hành động, từ giao chiến, truy đuổi đến cưỡi ngựa, đồng thời có câu chuyện tình cảm riêng và những giằng co về tâm lý.

Hiền Ngô trong tạo hình Mã Hồng Diễm, nữ sát thủ lạnh lùng trong phim “Hộ linh tráng sĩ: Bí ẩn mộ vua Đinh”.

Sau khi phim ra mắt, một bộ phận khán giả gọi cô là “đả nữ thế hệ mới” của màn ảnh Việt.

Cơ duyên bất ngờ với vai nữ sát thủ

Hiền Ngô sinh năm 1991, tên thật Ngô Minh Hiền, tốt nghiệp Trường ĐH Sân khấu Điện ảnh Hà Nội. Trong sự nghiệp diễn xuất của mình, người đẹp từng tham gia các dự án phim: Màu cát, Bi Long đại ca, Của hồi môn, Hồ sơ lửa phần 3, The days after tonight, Lật mặt 2: Phim trường…

Với vai diễn trong tác phẩm của Lý Hải, cô từng nhận giải Nữ diễn viên triển vọng tại Korea Culture & Global Entertainment Awards 2016 ở Hàn Quốc.

Nữ diễn viên thực hiện những cảnh hành động, khoe khả năng võ thuật trong “Hộ linh tráng sĩ”.

Niềm yêu thích võ thuật của Hiền Ngô hình thành từ sớm. Khi còn học tại trường sân khấu, xem Dòng máu anh hùng, cô đặc biệt ấn tượng với Johnny Trí Nguyễn và Ngô Thanh Vân. Hình ảnh những diễn viên trực tiếp thực hiện các pha hành động khiến cô xác định muốn theo đuổi dòng phim này.

Từ năm 2018, Hiền Ngô bắt đầu tập võ một cách nghiêm túc, đồng thời rèn thể lực và kỹ năng phục vụ diễn xuất. Cô từng chia sẻ mong muốn có một ngày trở thành “đả nữ” của màn ảnh Việt và kiên trì chuẩn bị cho những tác phẩm phù hợp. Cô biết đến dự án “Hộ linh tráng sĩ” từ đợt tuyển chọn diễn viên vào tháng 4/2025.

Thời điểm đó, Hiền Ngô chờ đợi một vai diễn phù hợp với sở trường hành động. Tuy nhiên, khi những nhân vật đầu tiên được giới thiệu, nữ diễn viên thất vọng vì chưa thấy vai nào dành cho mình.

Đến tháng 9/2025, cô bất ngờ nhận được lời mời từ đoàn phim. Trong quá trình phát triển kịch bản, ê-kíp bổ sung hình tượng nữ sát thủ Mã Hồng Diễm.

Hiền Ngô bên Johnny Trí Nguyễn, người giới thiệu cô với ê-kíp “Hộ linh tráng sĩ” nhờ biết cô có nền tảng võ thuật.

Johnny Trí Nguyễn, người từng làm việc với Hiền Ngô, giới thiệu cô với đạo diễn Nguyễn Phan Quang Bình. Anh biết cô có nền tảng võ thuật và khả năng sử dụng côn, phù hợp với yêu cầu của nhân vật. Vai diễn vì thế được xem là cơ hội để Hiền Ngô khai thác thế mạnh mà cô đã theo đuổi trong nhiều năm. Nữ diễn viên không chỉ phải thể hiện thần thái lạnh lùng của một sát thủ mà còn tham gia các cảnh chiến đấu và cưỡi ngựa.

Dù đã có kinh nghiệm võ thuật, quá trình chuẩn bị cho phim vẫn khiến cô gặp không ít khó khăn. Hiền Ngô cùng các diễn viên trải qua nhiều tháng tập luyện. Những phân cảnh đối kháng có độ khó cao khiến cô từng bị chấn thương trong quá trình tập kiếm và thực hiện động tác chiến đấu.

Ngoài đời, Hiền Ngô theo đuổi phong cách nữ tính, quyến rũ, khác với hình ảnh mạnh mẽ trên màn ảnh.

Ngoài diễn xuất, Hiền Ngô còn có thời gian hoạt động trong lĩnh vực truyền hình và thể thao. Cô từng làm MC, biên tập viên thể thao, dẫn chương trình “Đồng hành cùng World Cup 2022” và tham gia dẫn các chương trình về võ thuật.

Từ năm 2023, cô đảm nhận vai trò MC tại một số giải đấu MMA do Johnny Trí Nguyễn tổ chức. Công việc này giúp nữ diễn viên tiếp tục gắn bó với môi trường võ thuật, đồng thời có thêm kinh nghiệm trước công chúng.

Ngoài đời nữ tính khác vẻ lạnh lùng trên phim

Trái với hình ảnh mạnh mẽ, sắc lạnh của Mã Hồng Diễm trên màn ảnh, Hiền Ngô ngoài đời theo đuổi phong cách nữ tính và quyến rũ. Nữ diễn viên sở hữu vóc dáng cân đối, săn chắc nhờ nhiều năm tập luyện võ thuật và duy trì vận động thường xuyên.

Cô thường xuất hiện trong những bộ váy ôm dáng, trang phục trễ vai hoặc thiết kế có đường cắt xẻ vừa phải, tôn đường cong. Khi dự sự kiện, nữ diễn viên chuộng những thiết kế mang nét thanh lịch, gợi cảm, kết hợp với kiểu trang điểm nữ tính.

Ở tuổi 35, nữ diễn viên duy trì vóc dáng săn chắc nhờ thường xuyên tập luyện và vận động.

Ở tuổi 35, cô duy trì việc tập luyện thể thao, chú trọng ăn uống, nghỉ ngơi và chăm sóc cơ thể. Việc thường xuyên tập võ giúp Hiền Ngô duy trì cơ thể khỏe khoắn, đặc biệt là phần vai, cánh tay và vòng eo săn chắc. Đây cũng là lợi thế khi cô đảm nhận những vai diễn hành động, đòi hỏi diễn viên vừa có ngoại hình phù hợp, vừa bảo đảm thể lực để thực hiện các cảnh chiến đấu.

Hiền Ngô cho biết ngoài đời cô là người sống tình cảm, có phần mong manh và dễ tổn thương. Trong tình yêu, nữ diễn viên đề cao sự chân thành nhưng cũng nhấn mạnh việc phải biết trân trọng và bảo vệ bản thân.