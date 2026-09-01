Lê Vũ Long tiết lộ cảnh quay tiếc nuối nhất trong 'Hộ linh tráng sĩ'

(VTC News) -

Trả lời PV Báo Điện tử VTC News, nam diễn viên Lê Vũ Long cho biết anh và đạo diễn Nguyễn Phan Quang Bình ấp ủ một cảnh múa đặc biệt trong Hộ linh tráng sĩ: Bí ẩn mộ vua Đinh. Tuy nhiên, phân đoạn này cuối cùng không thể thực hiện vì đòi hỏi quá nhiều nhân lực và thời gian. Đây cũng là cảnh khiến anh tiếc nuối nhất sau khi bộ phim hoàn thành.

Theo nam diễn viên, anh và đạo diễn Nguyễn Phan Quang Bình muốn tạo ra một cảnh gần như chưa từng xuất hiện trên màn ảnh. Thay vì hình ảnh những cô gái trong cung chỉ làm nhiệm vụ hầu rượu, hầu trà, Lê Vũ Long hình dung một đội nữ chiến binh cầm những ngọn cờ lau, di chuyển trên mặt nước. Tiếng trống vang lên trong không gian. Cảnh múa không chỉ nhằm tạo hình ảnh đẹp mà còn phải có sức sống và chiều sâu.

Lê Vũ Long chia sẻ về đại cảnh múa không thực hiện được trong “Hộ linh tráng sĩ: Bí ẩn mộ vua Đinh”.

Theo nam diễn viên Lê Vũ Long hình dung đây là món quà của Hoàng hậu họ Dương dành cho Đinh Tiên Hoàng trong buổi tiệc rằm Trung thu. Ý tưởng vì thế không đơn thuần là một tiết mục biểu diễn. Nó phải phù hợp với câu chuyện và quy mô của bộ phim. Nam diễn viên cho biết để biến ý tưởng thành hiện thực, ê-kíp cần rất nhiều người, số lượng trang phục.

“Nhưng để thực hiện cần rất nhiều thời gian và nhân lực. Một cảnh như vậy không thể chỉ có 10-12 người mà phải vài chục nữ chiến binh. Những người này cũng phải đáp ứng yêu cầu về độ tuổi, kỹ năng và thời gian tập luyện. Chỉ thêm một, hai người thôi thì thời gian chuẩn bị cũng tăng lên rất nhiều.

Nếu làm với số lượng mỏng thì không mang lại hiệu quả về mặt nghệ thuật. Đặc biệt, tôi muốn phần hành động này phải đạt một tiêu chuẩn nhất định. Nó phải thực sự xứng đáng với câu chuyện mà mình đang kể”, nam diễn viên Lê Vũ Long chia sẻ.

Cuối cùng, thời gian và điều kiện sản xuất không cho phép nên cảnh này không thể thực hiện.

“Tôi rất tiếc. Với nghệ thuật, khi mình có một cơ hội nhưng không thể biến ý tưởng thành hiện thực thì luôn để lại một chút tiếc nuối”, nam diễn viên nói thêm.

Dù vậy, anh không xem đây là một ý tưởng đã khép lại. Theo Lê Vũ Long, điều chưa làm được ở thời điểm này không có nghĩa sẽ không thể thực hiện trong tương lai. Anh vẫn hy vọng sẽ có dịp đưa ý tưởng này lên màn ảnh.

Không tiếc vì vai Đinh Tiên Hoàng ít đất diễn

Với Lê Vũ Long, “Hộ linh tráng sĩ: Bí ẩn mộ vua Đinh” là một dự án có ý nghĩa sau nhiều năm anh không xuất hiện dày đặc trên màn ảnh.

Nam diễn viên này cho biết anh nhận lời tham gia vì yêu thích thể loại huyền sử và xúc động trước những câu chuyện về các anh hùng dân tộc. Anh cũng hào hứng khi được vào vai Đinh Tiên Hoàng, vị hoàng đế đầu tiên của nhà Đinh.

Trong phim, vai Đinh Tiên Hoàng không xuất hiện xuyên suốt và thời lượng cũng không quá dài. Tuy nhiên, Lê Vũ Long tôn trọng quyết định của đạo diễn và không xem đó là điều đáng tiếc.

Nam diễn viên Lê Vũ Long vào vai Đinh Tiên Hoàng.

Anh cho rằng một vai diễn không nhất thiết phải dài mới có giá trị. Với Đinh Tiên Hoàng, thời lượng hiện tại đủ để nhân vật tạo được sức nặng, và cần thiết cho câu chuyện.

Ngay từ khi nhận vai, Lê Vũ Long đã xác định mình phải giữ vị thế của một vị hoàng đế. Vì vậy, anh chủ động tạo khoảng cách với những người xung quanh ngay từ ngoài trường quay.

Theo anh, quan hệ quân thần trong triều đình không thể giống cách những người bạn nói chuyện với nhau. “Tôi muốn khoảng cách ấy trở thành một phần tự nhiên của nhân vật. Khi vào phim, mình không phải diễn lại từ đầu”, anh nói.

Nam diễn viên cũng dành nhiều trăn trở cho chi tiết Đinh Tiên Hoàng nói về việc “cởi bỏ áo bào”. Theo anh, chiếc áo bào và chiếc ấn Giao Chỉ quận vương gắn với câu chuyện về sự lệ thuộc và ý chí độc lập. Đinh Tiên Hoàng là vị hoàng đế tự chủ, vì vậy câu chuyện “cởi bỏ áo bào” có thể được hiểu rộng hơn như một thông điệp về việc thoát khỏi sự lệ thuộc để làm chủ chính mình.

Nam diễn viên không muốn chỉ tái hiện một nhân vật lịch sử dựa trên những dữ kiện có sẵn. Anh muốn tìm cách để Đinh Tiên Hoàng có đời sống riêng trong bộ phim.