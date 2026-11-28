Trong thông điệp trên mạng xã hội X sáng 28/11 nhân ngày truyền thống Hải quân Iran, người phát ngôn quân đội Iran, Chuẩn tướng Mohammad Akraminia khẳng định các lực lượng hải quân Iran, vẫn đang toàn quyền giám sát và kiểm soát eo biển Hormuz, trải rộng từ vịnh Ba Tư tới mạn Bắc Ấn Độ Dương.

Tướng Akraminia đồng thời tuyên bố hải quân Iran luôn trong tình trạng cảnh giác và sẵn sàng chiến đấu cao độ, hoàn toàn đủ khả năng kiểm soát khu vực cũng như giáng đòn chí mạng cho kẻ thù, nếu xung đột bùng phát trở lại.

Eo biển Hormuz bên bờ biển Iran. (Ảnh: Caspian Post)

Trước đó, trong ngày 27/11, Iran thông báo có thêm một tàu chở dầu đã bị trúng thủy lôi của Tehran và phát nổ tại eo biển Hormuz. Tuy nhiên, thông tin đã bị Bộ tư lệnh Trung tâm Mỹ đặc trách khu vực Trung Đông (CENTCOM) bác bỏ. CENTCOM đồng thời tuyên bố đã tấn công một tàu hàng nước ngoài vi phạm lệnh phong tỏa hải quân áp đặt với các cảng và vùng biển của Iran. CENTCOM khẳng định tàu hàng M/V Pacific Archer mang cờ Palau, đã bị khai hỏa và vô hiệu tại vịnh Oman, chỉ ít phút sau khi rời khỏi cảng Bandar Abbas của Iran.

Đây là lần đầu tiên sau nhiều tuần, CENTCOM tuyên bố tấn công tàu chở hàng liên quan lệnh phong tỏa hải quân áp đặt với Iran. Tehran chưa đưa ra phản ứng với vụ việc này. Tuy nhiên, trong một tuyên bố ngày 27/11, Đại giáo chủ Iran Mojtaba Khamenei cảnh báo rằng Iran sẽ không cho phép tình trạng bao vây và phong tỏa hải quân của Mỹ kéo dài thêm.

Mỹ áp đặt phong tỏa hải quân với Iran từ giữa tháng 7, một tuần sau khi Tổng thống Donald Trump tuyên bố bãi bỏ thỏa thuận ngừng bắn tạm thời giữa Washington và Tehran. Thời gian qua, các nhà trung gian đã triển khai nhiều nỗ lực ngoại giao để nối lại hòa đàm và khôi phục hiệu lực của thỏa thuận, song chưa mang lại hiệu quả.

Bá Thi (Nguồn: VOV-Cairo)