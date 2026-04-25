Mỹ cử đặc phái viên tới Pakistan, Iran tuyên bố chưa có kế hoạch đàm phán

Tổng thống Mỹ Donald Trump cử 2 đặc phái viên Steve Witkoff và Jared Kushner tới Pakistan, trong bối cảnh ngoại trưởng Iran đã có mặt tại nước này, làm dấy lên hy vọng về các cuộc đàm phán mới nhằm chấm dứt xung đột Mỹ - Israel với Iran.

Thư ký báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt cho biết hôm 24/4 rằng các đặc phái viên Mỹ sẽ gặp ông Abbas Araghchi, bày tỏ hy vọng các bên sẽ “tiến gần hơn tới một thỏa thuận”. Tuy nhiên, vẫn chưa rõ phái đoàn Iran có đồng ý tham gia đàm phán hay không.

Hai đặc phái viên Jared Kushner và Steve Witkoff. (Ảnh: Reuters)

Trên mạng xã hội X hôm 24/4, Abbas Araghchi cho biết ông đang thực hiện “chuyến công du kịp thời tới Islamabad, Muscat và Moskva” để phối hợp về “các vấn đề song phương”. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baghaei trong khi đó nói không có kế hoạch nào cho cuộc gặp giữa các nhà đàm phán Iran và Mỹ tại Pakistan.

“Không có cuộc gặp nào được lên kế hoạch diễn ra giữa Iran và Mỹ,” Baghaei viết. “Quan điểm của Iran sẽ được chuyển đến Pakistan".

Tuyên bố của Baghaei lại càng làm nổi bật thêm những tín hiệu trái chiều trong một tuần đầy bất ổn về tình trạng đàm phán hòa bình.

Ông Trump vẫn tỏ ra lạc quan về khả năng đạt được thỏa thuận, nói với hãng tin Reuters rằng Iran đang “đưa ra một đề nghị” nhằm đáp ứng các yêu cầu của Mỹ, bao gồm việc chấm dứt chương trình hạt nhân.

Trước đó, Bộ trưởng Chiến tranh Mỹ Pete Hegseth cho biết Iran có cơ hội đạt được một “thỏa thuận tốt”. Ông nói: “Iran hiểu rằng họ vẫn còn cơ hội để lựa chọn khôn ngoan trên bàn đàm phán”, đồng thời nhấn mạnh rằng điều họ cần làm là “từ bỏ vũ khí hạt nhân một cách có ý nghĩa và có thể kiểm chứng”.

Tuy nhiên, hai nguồn tin từ chính phủ Pakistan nói với Reuters rằng chuyến thăm của ngoại trưởng Iran sẽ diễn ra ngắn gọn, tập trung vào các đề xuất đàm phán của Iran với Mỹ, và Pakistan với vai trò trung gian sẽ chuyển các đề xuất này tới Washington.

Phóng viên Al Jazeera tại Tehran cho biết một “quan chức cấp cao” đã khẳng định sẽ không có cuộc đàm phán Mỹ - Iran nào diễn ra tại Pakistan.

“Các đối tác trong khu vực đều có những ý tưởng riêng để giải quyết bế tắc này, nhưng hiện tại Iran cho biết họ sẽ không tham gia vòng đàm phán mới", ông nói.

Các nhà đàm phán chủ chốt của vòng trước vắng mặt

Các bản tin về chuyến đi của ông Araghchi trên truyền thông nhà nước Iran không đề cập đến Mohammad Baqer Ghalibaf, Chủ tịch Quốc hội Iran, người từng dẫn đầu phái đoàn nước này trong cuộc đàm phán với Mỹ hồi đầu tháng nhưng không đạt được đột phá.

Văn phòng truyền thông Quốc hội Iran bác bỏ thông tin ông Ghalibaf từ chức trưởng đoàn đàm phán, đồng thời cho biết chưa có vòng đàm phán mới nào được lên lịch.

Phó Tổng thống Mỹ JD Vance, người cũng tham gia vòng đàm phán đầu tiên, sẽ không tới Pakistan lần này, dù bà Leavitt cho biết ông vẫn “tham gia sâu sát” và “sẵn sàng” tham gia nếu cần.

Phóng viên Al Jazeera tại Washington nhận định dường như đang có một “quy trình từng bước”, mô tả đây là “giai đoạn thăm dò ban đầu” có thể dẫn đến các cuộc tiếp xúc cấp cao hơn nếu đàm phán tiến triển.

Ông Trump đơn phương gia hạn lệnh ngừng bắn thêm hai tuần để tạo thêm thời gian nối lại đàm phán, trong khi Mỹ vẫn tiếp tục phong tỏa các cảng của Iran.

Iran cho biết sẽ không dừng việc phong tỏa eo biển Hormuz - một tuyến hàng hải quan trọng của thương mại toàn cầu - cho đến khi ông Trump dỡ bỏ lệnh phong tỏa. Hôm 24/4, Mỹ tiếp tục gia tăng sức ép lên Tehran bằng cách đóng băng 344 triệu USD tài sản tiền điện tử.