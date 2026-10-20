Muốn xem K-pop tại Việt Nam, có một chiếc thẻ nhất định phải giữ trong ví

(VTC News) -

Từ công cụ thanh toán đến lối vào của những đặc quyền

Từ ly cà phê mỗi sáng, những lần mua sắm đến đặt vé máy bay cho một chuyến đi, chiếc thẻ ngân hàng đã trở thành công cụ thanh toán quen thuộc trong nhịp sống hằng ngày. Nhưng với những fan K-pop Việt Nam, chiếc thẻ hiện nay còn có thể là lối vào của những đặc quyền, giúp họ tiến gần hơn đến thần tượng.

Giá trị của những đặc quyền ấy càng trở nên quan trọng hơn khi các ngôi sao K-pop ngày càng thường xuyên chọn Việt Nam làm điểm dừng chân, mở ra những cuộc đua trải nghiệm ngày càng khốc liệt.

Khi hàng chục nghìn người cùng chờ một giờ mở bán, có tiền đôi khi vẫn chưa chắc mua được vé đẹp. Với những fan cứng, kỳ vọng thậm chí còn vượt xa hơn một tấm vé. Đó là soundcheck, hi-touch, send-off hay meet & greet, mới thực sự là điều họ mong muốn.

Thẻ VPBank Mastercard - “tấm vé ưu tiên” đến với BIGBANG World Tour tại Hà Nội.

Cũng từ đó, chiếc thẻ ngân hàng bắt đầu có một vai trò thú vị hơn trong hành trình đu idol. Không còn đợi đến bước cuối cùng để quẹt tiền vé, nó có thể trở thành tấm vé ưu tiên ngay từ trước giờ mở bán: giúp fan mua vé sớm, hưởng ưu đãi riêng hay có cơ hội tiến gần hơn tới nghệ sĩ. Và VPBank là một trong những ngân hàng sớm bắt nhịp với sự thay đổi này.

Trong 2 năm gần đây, từ sự kiện VPBank K-Star Spark 2025 đến fanmeeting T1 và gần nhất là BIGBANG 2026-2027 WORLD TOUR < XX : COSMOS > IN HANOI, VPBank đã từng bước đưa chiếc thẻ ngân hàng vào cuộc chơi như một lợi thế dành riêng cho khách hàng, mở ra những đặc quyền khác nhau trong hành trình gặp thần tượng.

Mới nhất là với BIGBANG 2026-2027 WORLD TOUR < XX : COSMOS > IN HANOI. Tại hai đêm diễn mà VPBank đảm nhận vai trò đồng tổ chức và nhà tài trợ chính, chủ thẻ VPBank Mastercard đã được hưởng đặc quyền với đợt bán vé trước (presale) riêng ngày 14/8, trước ba ngày so với thời điểm mở bán đại chúng ngày 17/8.

Ba ngày nghe có vẻ không dài, nhưng trong thế giới concert đó là cả một sự khác biệt. Với những cái tên sở hữu fandom toàn cầu như BIGBANG hay G-DRAGON, fan Việt không chỉ cạnh tranh với nhau mà còn với lượng lớn người hâm mộ quốc tế. Được bước vào cuộc săn sớm hơn vì thế đồng nghĩa với thêm cơ hội chạm tới những hạng vé và vị trí được săn đón nhất.

Chủ thẻ VPBank Visa vừa được mua vé sớm, vừa được đãi 20% giá vé VPBank K-Star Spark 2025.

Trước đó, vào tháng 6/2025, khi mạng xã hội phủ đầy hoa cúc khuyết cánh và fan ráo riết săn vé gặp G-DRAGON, CL, DPR Ian, TEMPEST và TripleS tại VPBank K-Star Spark in Vietnam, chủ thẻ VPBank Visa từng có lợi thế kép: vừa được mua vé sớm, vừa được giảm 20% giá vé.

Và mới đây nhất, VPBank cũng đã công bố là đơn vị mang BIGBANG Official Merch Pop-up Store lần đầu tiên đến Việt Nam với hai địa điểm tại Flagship VPBank 89 Láng Hạ và Trung tâm thương mại The Garden, Nam Từ Liêm, Hà Nội. Chủ thẻ VPBank Mastercard như thường lệ lại nhận được đặc quyền giảm giá lên tới 200 nghìn đồng cho mỗi đơn hàng thanh toán sớm nhất.

Từ mua sớm hơn, mua với ưu đãi tốt hơn đến cơ hội sở hữu những quyền lợi đặc biệt, chiếc thẻ ngân hàng đang dần đóng vai trò của một thẻ thành viên trên hành trình trải nghiệm của một fan K-pop. Đây cũng là một thay đổi đáng chú ý trong cách các sản phẩm tài chính tìm kiếm vị trí trong đời sống của khách hàng.

VPBank biến chi nhánh ngân hàng thành Pop-up Store cho fan K-pop Việt.

VPShow x Thẻ ngân hàng VPBank: Tương lai đặc quyền nối tiếp đặc quyền

Có một bài toán khá quen thuộc với những chiếc thẻ ngân hàng được mở vì concert: sự kiện kết thúc, nhiệm vụ cũng hoàn thành. Fan đã presale, đã mua vé, đã gặp idol. Chiếc thẻ từng được nâng niu trong mùa săn vé rất có thể lại nằm im trong ví, thậm chí bị đóng vì một lý do rất đơn giản: “Hết concert rồi, giữ làm gì?”

Nhưng sẽ thế nào nếu concert này vừa khép lại, concert tiếp theo đã ở đâu đó trên đường tới Việt Nam?

Chủ thẻ VPBank Mastercard nhận “quyền đi trước” để gặp BIGBANG tháng 10 này tại Hà Nội.

Khi đó, cảm xúc của khán giả sẽ có thêm điểm hẹn để tiếp nối, còn những concert quốc tế có cơ hội trở thành một phần thường xuyên hơn trong đời sống giải trí. Đó cũng là lý do sự xuất hiện của VPShow, hệ sinh thái văn hóa - giải trí chuẩn quốc tế mà VPBank vừa ra mắt, khiến câu chuyện trở nên thú vị hơn.

Thay vì mỗi năm xuất hiện bên cạnh một vài concert đơn lẻ với tư cách nhà tài trợ, VPBank đã chính thức đảm nhận vai trò đơn vị tổ chức tại world tour BIGBANG, bắt đầu trực tiếp cầm trịch những sự kiện concert KPop đầy tham vọng.

Nếu hành trình từ đó tiếp tục được nối dài bằng những K-concert cùng quy mô, với những nghệ sĩ danh tiếng không kém BIGBANG hay G-DRAGON, chiếc thẻ tín dụng và ghi nợ VPBank chính là món đồ fan nên luôn giữ rịt trong ví.

Bởi hôm nay, với BIGBANG world tour hay pop-up store khách hàng dùng thẻ ngân hàng để presale, để mua vật phẩm nghệ sĩ tại thì các concert tiếp theo rất có thể sẽ là suất vào soundcheck, send-off, meet & greet hay triển lãm....

Mỗi sân khấu lại có thể mở thêm một quyền ưu tiên mới dành cho chủ thẻ. Và trong thế giới fandom, đôi khi khoảng cách giữa được gặp idol và ngồi nhà xem fancam lại bắt đầu từ chính một quyền ưu tiên như thế.

Chưa kể, những ngày không có concert, thẻ VPBank vẫn trở về đúng công việc của một chiếc thẻ ngân hàng: thanh toán, hoàn tiền và hưởng ưu đãi khi mua sắm, ăn uống hay di chuyển. Thậm chí, với những chương trình hoàn tiền phù hợp, ngay cả khoản chi để đu idol cũng có thể trở thành một giao dịch mang lại lợi ích cho chủ thẻ.

Concert có thể chỉ diễn ra một, hai đêm, nhưng hành trình đu idol thì còn dài. Và nếu VPShow tiếp tục giữ nhịp với những sân khấu khủng cỡ BIGBANG, thẻ tín dụng và ghi nợ VPBank chắc chắn sẽ là “cục cưng” của fan K-pop Việt.