Vé BIGBANG đã cháy sạch, fan bất ngờ có thêm 'đường vào Mỹ Đình' từ VPBank

(VTC News) -

Từ 9/9, VPBank triển khai chương trình ưu đãi dành cho khách hàng, với vé concert trở thành phần thưởng gắn với mở mới thẻ tín dụng VPBank, gửi tiết kiệm trên Cake by VPBank và giao dịch trên VPBank NEO.

Điều kiện dễ tiếp cận, quỹ vé lên tới hàng nghìn chiếc

Sau ba đợt mở bán “căng như dây đàn”, vé thương mại của BIGBANG 2026-2027 WORLD TOUR < XX : COSMOS > IN HANOI đã nhanh chóng “sold out”. Với những fan chưa kịp sở hữu tấm vé tới Mỹ Đình cuối tháng 10 tới đây, cảm giác tiếc nuối là có thật, bởi đây là dịp BIGBANG trở lại sau 9 năm, đúng dịp kỷ niệm 20 năm, lại diễn ngay tại Hà Nội.

VPBank dành tặng vé cho khách hàng sử dụng dịch vụ tài chính của ngân hàng, đồng thời thỏa mãn các điều kiện chương trình.

Tuy nhiên, những V.I.P (tên gọi chính thức của cộng đồng fan BIGBANG) đã hụt vé có thêm một cơ hội bất ngờ. Từ ngày 9/9, VPBank - đơn vị đồng tổ chức và nhà tài trợ chính hai đêm nhạc tâm điểm của BIGBANG tại Hà Nội - có ưu đãi riêng dành cho khách hàng, trong đó vé concert được sử dụng như phần thưởng khi khách hàng đáp ứng các điều kiện sử dụng sản phẩm, dịch vụ của ngân hàng. Điểm khiến chương trình nhanh chóng thu hút sự chú ý là các điều kiện tham gia khá “dễ thở”.

Một trong những đường đua được quan tâm nhất dành cho khách hàng mở mới thẻ tín dụng VPBank. Từ 9/9 đến 27/9, khách hàng đăng ký chương trình trên VPBank NEO, mở mới thẻ tín dụng đủ điều kiện và có tổng chi tiêu hợp lệ từ 5 triệu đồng trong tuần xét thưởng sẽ có cơ hội nhận 01 vé CAT 1 trị giá 6,5 triệu đồng. Mỗi tuần có tối đa 250 vé, tương ứng tối đa 750 vé trong ba tuần, dành cho khách hàng thỏa mãn điều kiện sớm nhất cho đến khi hết số lượng vé của từng tuần xét thưởng.

Ba tuần xét lần lượt là 9-13/9, 14-20/9 và 21-27/9. Chương trình áp dụng với khách hàng mở mới thẻ chính vật lý lần đầu tại VPBank và chưa từng mở thẻ tín dụng VPBank trong vòng 12 tháng trước thời điểm chương trình bắt đầu.

Chuyến lưu diễn của BIGBANG tại Hà Nội là một trong những sự kiện âm nhạc lớn nhất được tổ chức tại Việt Nam những năm gần đây.

Những fan đang có kế hoạch tích lũy có thể chọn một hướng khác qua Cake by VPBank. Từ 9/9 - 30/9, khách hàng mở mới khoản tiền gửi có kỳ hạn từ 6 tháng trở lên, nhập mã BB20 ngay trong quá trình gửi và duy trì tổng giá trị các khoản tiền gửi đủ điều kiện từ 100 triệu đồng sẽ được ghi nhận tham gia chương trình. Khoản tiết kiệm phải còn hoạt động và chưa rút trước hạn trong thời gian áp dụng.

Còn với team muốn biến những hành động nhỏ mỗi ngày thành cơ hội bước vào “biển vương miện vàng”, chương trình dự kiến trên VPBank NEO sẽ mở ra cơ hội khác để trúng vé. Chuyển khoản được cộng 1 điểm, nạp điện thoại 2 điểm, thanh toán hóa đơn 3 điểm; thanh toán QR hoặc Chạm để thanh toán được cộng điểm theo cơ chế chương trình. Mở thêm sổ tiết kiệm online kỳ hạn từ 6 tháng cũng giúp tích điểm, với mỗi 1 triệu đồng giá trị sổ tương ứng 1 điểm.

Khi đạt tối thiểu 10 điểm trong một ngày, khách hàng có một lượt tham gia vòng quay nhận cơ hội trúng vé. Tổng quỹ dự kiến của hành trình này lên tới 1.140 vé CAT3 và 8 vé Gold VIP. Đặc biệt, mỗi thứ Sáu, ngoài 45 vé CAT3 còn có một khách hàng may mắn nhận cặp Gold VIP trị giá 8,5 triệu đồng/vé. Thời gian triển khai chính thức sẽ thông báo trên fanpage VPBank và ứng dụng VPBank NEO.

Sức hút của BIGBANG vẫn còn nguyên vẹn với cộng đồng V.I.P Việt Nam.

Cuộc hẹn 20 năm có một: Có những chiếc vé đáng để chờ đến phút cuối

Sự quyết tâm của V.I.P dễ hiểu khi hai đêm 24 và 25/10 tại Mỹ Đình mang ý nghĩa khác hẳn một concert thông thường.

BIGBANG 2026-2027 WORLD TOUR < XX : COSMOS > là chuyến lưu diễn thế giới đầu tiên của BIGBANG với tư cách một nhóm sau 9 năm. Tour diễn diễn ra đúng thời điểm G-DRAGON, TAEYANG và DAESUNG bước qua cột mốc 20 năm kể từ ngày BIGBANG ra mắt.

Với nhiều fan Việt, đây gần như là cuộc hẹn kéo dài cả tuổi trẻ. Một thế hệ từng nghe “Lies”, “Haru Haru” khi còn ngồi trên ghế nhà trường, từng bật “FANTASTIC BABY” hay “BANG BANG BANG” trong thời kỳ K-pop bùng nổ, giờ đã đi làm, có gia đình nhưng vẫn muốn một lần nghe chính những bài hát ấy vang lên tại Mỹ Đình.

Chuyến lưu diễn thế giới của BIGBANG đang gây “sốt” trên toàn cầu.

Một tấm vé vì thế mang theo nhiều cảm xúc hơn quyền bước qua cổng sân vận động. Đó là cơ hội gặp lại những nghệ sĩ đã đi cùng thanh xuân, được chứng kiến G-DRAGON, TAEYANG và DAESUNG đứng chung sân khấu trong tour kỷ niệm hai thập kỷ, giữa hàng chục nghìn V.I.P cùng chung một ký ức.

Sức hút ấy đã được chứng minh qua tốc độ bán vé của hai đêm diễn. Vì thế, với những người từng nghĩ mình đã lỡ hẹn, các chương trình ưu đãi dành cho khách hàng VPBank tạo thêm một cơ hội chính thức để thử sức trước ngày concert.

VPBank là nhà tài trợ chính và trực tiếp tham gia đồng tổ chức BIGBANG World Tour tại Hà Nội. Việc sử dụng vé concert làm quyền lợi trong các chương trình khách hàng cũng cho thấy cách ngân hàng kết nối sức hút của sự kiện với hoạt động kinh doanh thực tế, từ thẻ tín dụng, tiết kiệm đến ngân hàng số.