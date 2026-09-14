Nam thanh niên ‘làm xiếc’ trên lan can cầu lúc mưa lũ

(VTC News) -

Thông tin từ Công an tỉnh Quảng Trị cho biết, Đại úy Bùi Đăng Liêm - Cán bộ Công an xã Phong Nha vừa kịp thời ngăn chặn một nam thanh niên thực hiện hành vi nguy hiểm trên lan can cầu vào thời điểm mưa lũ, nước sông chảy xiết.

Thông tin ban đầu, khoảng 17h30 ngày 14/9, Đại úy Bùi Đăng Liêm trong lúc di chuyển qua cầu Xuân Sơn thì phát hiện nam thanh niên có biểu hiện bất thường, trèo ra đứng và di chuyển mạo hiểm trên phần lan can cầu.

Nam thanh niên đi bộ trên lan can cầu trơn trượt do trời mưa, phía dưới nước lũ đang chảy xiết, chỉ cần ngã xuống nguy cơ bị cuốn mất tích rất cao

Thời điểm này, trời đang mưa hiến bề mặt thành cầu rất trơn trượt, vị trí nam thanh niên đứng ở độ cao lớn so với mặt nước bên dưới, bên dưới cầu nước sông chảy rất xiết. Do đó, chỉ một sơ suất nhỏ cũng có thể dẫn đến nguy cơ trượt chân rơi xuống sông, gây tai nạn thương tâm.

Nhận định đây là tình huống nguy hiểm đến tính mạng con người, Đại úy Bùi Đăng Liêm khéo léo áp sát vị trí nam thanh niên để kịp thời khống chế và đưa nam thanh niên rời khỏi khu vực nguy hiểm. Ngay sau đó, nam thanh niên được đưa về trụ sở Công an xã Phong Nha để hỗ trợ ổn định tâm lý và liên hệ với gia đình.

Đại uý Bùi Đăng Liêm khống chế thành công nam thanh niên

Mưa lớn gây sạt gần 100m bờ kè khu vực kiểm hóa Cửa khẩu quốc tế Cha Lo Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, từ ngày 13/9 đến 14/9 mưa lớn kéo dài, gây sụt lún, sạt lở tại một số khu vực Cửa khẩu quốc tế Cha Lo (xã Dân Hoá, tỉnh Quảng Trị) Cụ thể, tại khu vực bãi kiểm hóa cách quốc môn cửa khẩu quốc tế Cha Lo khoảng 700m theo hướng tây nam, trên hướng từ Cha Lo sang nước bạn Lào khoảng 100m bờ kè dọc suối bị sụt lún, sạt lở. Rất may, trước đó qua kiểm tra và nhận định hiện trường có dấu hiệu sạt lở, đơn vị chức năng đã khuyến cáo doanh nghiệp di dời các phương tiện, container hàng hóa và nhất là không được để người ở lại qua đêm trong khu vực nguy hiểm nên không gây thiệt hại về người và tài sản. Nhận được thông tin, đại diện chính quyền xã Dân Hóa và đơn vị quản lý cửa khẩu, lực lượng chức năng đến hiện trường để kiểm tra, đánh giá mức độ thiệt hại; đồng thời chỉ đạo các doanh nghiệp, chủ hàng khẩn trương sơ tán hàng hóa ra khỏi khu vực có nguy cơ sạt lở mở rộng.