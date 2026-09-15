Mưa lớn, nhiều tuyến đường ở Bắc Ninh ngập sâu

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, từ đêm 14/9 đến 16/9, khu vực đồng bằng Bắc Bộ, Bắc Ninh, phía Nam tỉnh Phú Thọ và Thanh Hóa có mưa to đến rất to và dông. Lượng mưa phổ biến 100-250mm, cục bộ có nơi trên 400mm.

Mưa lớn khả năng gây ngập úng tại các vùng trũng thấp, khu đô thị, khu công nghiệp; nguy cơ lũ quét trên các sông, suối nhỏ và sạt lở đất tại khu vực sườn dốc.

Mưa lớn khiến nhiều tuyến đường tại phường Từ Sơn bị ngập sâu.

Trước diễn biến thời tiết trên, Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Bắc Ninh đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương theo dõi chặt chẽ các bản tin dự báo, cảnh báo về mưa lớn, lũ, ngập lụt, lũ quét và sạt lở đất; thông tin kịp thời đến chính quyền cơ sở và người dân để chủ động phòng tránh.

Các địa phương được yêu cầu rà soát, chủ động di dời, sơ tán người dân tại khu vực ven sông, suối, vùng trũng thấp, nơi có nguy cơ ngập sâu, lũ quét, sạt lở đất đến nơi an toàn.

Cứ mỗi khi xuất hiện mưa lớn, tuyến đường Lạc Long Quân, đoạn khu vực cầu chui đường sắt, phường Kinh Bắc, tỉnh Bắc Ninh lại xảy ra tình trạng ngập úng cục bộ, gây khó khăn cho người và phương tiện lưu thông.

Mỗi khi mưa lớn, khu vực cầu chui thuộc phường Kinh Bắc lại xảy ra tình trạng ngập sâu.(Ảnh: FB)

Ông Nguyễn Xuân Quyết, Giám đốc Công ty CP Thoát nước và Xử lý nước thải Bắc Ninh cho biết, nguyên nhân khiến khu vực này ngập sâu trong những trận mưa lớn là đúng thời điểm mưa to, khu vực lại xảy ra mất điện, ảnh hưởng đến hoạt động của hệ thống thoát nước, dẫn đến ngập úng cục bộ.

Nước dâng nhanh khiến nhiều xe dừng, đỗ tại khu vực cầu chui đường sắt bị ngập sâu, tiềm ẩn nguy cơ hư hỏng phương tiện và ảnh hưởng đến việc đi lại của người dân.

Theo ông Nguyễn Xuân Quyết, về lâu dài, UBND phường Kinh Bắc đang lập phương án chống ngập, nhằm từng bước khắc phục tình trạng ngập úng, hạn chế việc khu vực trên địa bàn toàn phường ngập sâu mỗi khi xảy ra mưa lớn.

Mưa lớn cùng một lúc khiến việc di chuyển của người dân gặp nhiều khó khăn.

Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Bắc Ninh yêu cầu lực lượng chức năng tổ chức canh gác, kiểm soát, hướng dẫn giao thông tại các ngầm, tràn, khu vực ngập sâu, nước chảy xiết và những nơi đã xảy ra hoặc có nguy cơ sạt lở trong đợt mưa lũ tháng 8. Lực lượng chức năng kiên quyết không để người và phương tiện đi qua khu vực không đảm bảo an toàn.

Các đơn vị cũng phải bố trí lực lượng, vật tư, phương tiện sẵn sàng khắc phục sự cố, bảo đảm giao thông thông suốt trên các tuyến giao thông chính.

Tuyến đường trung tâm phường Từ Sơn ngập sâu. (Ảnh: FB)

Trong sản xuất và đô thị, tỉnh Bắc Ninh yêu cầu rà soát hệ thống kênh mương, cống, rãnh thoát nước; giải tỏa, khơi thông dòng chảy và chủ động bơm tiêu nước đệm nhằm bảo vệ sản xuất nông nghiệp, hạn chế úng ngập tại các khu, cụm công nghiệp, khu đô thị và khu dân cư.

Đồng thời, các đơn vị triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn đê điều, hồ chứa và vùng hạ du; bố trí lực lượng thường trực để vận hành, điều tiết hồ chứa. Các địa phương phải kiểm tra, rà soát công trình xung yếu, công trình đang thi công, công trình đã xảy ra sự cố nhưng chưa được xử lý, khu vực khai thác khoáng sản để chủ động phương án ứng phó, xử lý kịp thời các tình huống phát sinh.

Văn Giang (VOV.VN)