Cậu bé cuốc bộ 80 cây số tìm mẹ trong mưa lớn, giữa nguy cơ sạt lở, lũ quét

(VTC News) -

Ngày 13/9, Công an xã Phước Năng, TP Đà Nẵng cho biết đơn vị hỗ trợ cháu bé này đoàn tụ với gia đình.

Trước đó, chiều 12/9, trong quá trình tuần tra, kiểm soát tuyến đường có nguy cơ sạt lở đất, lũ quét tại khu vực thôn Ka Tôi, xã Phước Năng, lực lượng công an xã phát hiện A Quốc (sinh năm 2013, trú thôn Đăk Bể, xã Ngọc Linh, tỉnh Quảng Ngãi) đang đi bộ một mình.

Qua hỏi thăm, họ được biết cháu Quốc đang đi tìm mẹ là chị Y Hành (sinh năm 1992, trú thôn Đăk Bể, xã Ngọc Linh).

Bé trai 13 tuổi được Công an xã Phước Năng hỗ trợ đưa về với gia đình.

Ngay sau đó, tổ tuần tra đưa cháu bé về trụ sở công an xã để bảo đảm an toàn, chăm sóc và tìm hiểu thông tin về gia đình.

Lúc đó trời mưa lớn, nhiều khu vực miền núi tiềm ẩn nguy cơ sạt lở, lũ quét, các cán bộ, chiến sĩ Công an xã Phước Năng vẫn khẩn trương xác minh các thông tin liên quan, tìm kiếm người thân của cháu bé.

Đến tối cùng ngày, gia đình cháu Quốc đã đến trụ sở Công an xã Phước Năng nhận lại cháu. Cuộc gặp gỡ diễn ra trong niềm vui, sự xúc động của gia đình và cán bộ, chiến sĩ đã trực tiếp chăm sóc, hỗ trợ.

Sau khi đón cháu về, gia đình gửi thư bày tỏ lòng biết ơn đối với sự tận tình, tinh thần trách nhiệm của lực lượng Công an xã Phước Năng trong việc phát hiện, chăm sóc và hỗ trợ cháu Quốc gặp lại người thân.

Trong thư cảm ơn gửi lực lượng công an, chị ruột của A Quốc là Y Khiêm (18 tuổi) cho biết do Quốc nhớ mẹ đang đi làm thuê tại khu vực xã Phước Năng nên tự ý bỏ nhà đi tìm từ hôm 7/9. Gia đình tìm kiếm khắp nơi nhưng không biết Quốc ở đâu nên rất lo lắng.