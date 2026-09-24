Một lớp chuyên Nhật có 3 thủ khoa, 12 suất du học, 20 IELTS từ 8.0

(VTC News) -

Lớp 12D khóa 55 chuyên Nhật, Trường THPT chuyên Ngoại ngữ (Đại học Ngoại ngữ - Đại học Quốc gia Hà Nội), khép lại hành trình THPT với loạt kết quả nổi bật ở cả học tập, ngoại ngữ, các kỳ thi học thuật và tuyển sinh đại học.

Đây cũng là tập thể ba năm liên tiếp đạt danh hiệu Tập thể lớp Xuất sắc. Theo thông tin từ nhà trường, 100% học sinh trúng tuyển các trường đại học trong nước và quốc tế.

Đáng chú ý, trong số này có em Phạm Diệp Anh, em Nguyễn Hà Anh và em Trần Anh Đức, được ghi nhận là thủ khoa đại học.

Tập thể lớp 12D khóa 55 chuyên Nhật, Trường THPT chuyên Ngoại ngữ.

Thành tích ngoại ngữ là một trong những dấu ấn nổi bật của D55. 20 học sinh đạt IELTS từ 8.0 trở lên, trong khi 15 học sinh đạt SAT từ 1.500 điểm.

Với tiếng Nhật - môn học chuyên ngành của lớp - kết quả cũng đáng chú ý khi 80% học sinh đạt JLPT từ N3 trở lên. Năm học sinh đạt chứng chỉ JLPT N1, trong đó Vũ Ngọc Quỳnh đạt điểm tuyệt đối.

Những con số này cho thấy học sinh trong lớp không chỉ tập trung vào một ngoại ngữ. Bên cạnh tiếng Nhật chuyên sâu, nhiều em đồng thời đầu tư tiếng Anh và các bài thi chuẩn hóa quốc tế để chuẩn bị cho lựa chọn đại học sau THPT.

Ở các sân chơi học thuật, học sinh D55 tiếp tục ghi dấu bằng nhiều giải thưởng. Tập thể có 1 giải Nhất học sinh giỏi Quốc gia, 2 giải Nhất Olympic Đại học Quốc gia Hà Nội và 1 Huy chương Vàng tại kỳ thi Học sinh giỏi Duyên hải và Đồng bằng Bắc Bộ.

Học sinh của lớp cũng giành ngôi Quán quân cuộc thi Hùng biện tiếng Nhật Hosei Cup. Cùng với đó, 90% học sinh có điểm trung bình ba năm từ 9,0 trở lên.

Một dấu ấn khác của D55 là số lượng học sinh lựa chọn con đường du học sau khi tốt nghiệp. 12 học sinh trong lớp quyết định du học, trong đó nhiều em nhận được học bổng từ các trường đại học và tổ chức quốc tế.

Lớp chuyên Nhật D55 CNN ghi dấu với 3 thủ khoa đại học, 12 học sinh du học, 20 em đạt IELTS từ 8.0 và 5 em đạt JLPT N1.

Tiêu biểu, em Lê Đoài Phương nhận Học bổng Fast Retailing tại Đại học Keio. Em Đỗ Minh Ngọc, em Nguyễn Hải Bình Anh và em Bùi Hà Hải Linh nhận Học bổng Chính phủ Nhật Bản MEXT.

Em Bùi Quang Minh nhận học bổng 100% học phí trong bốn năm tại Đại học Trung văn Hong Kong (CUHK). Em Hà Minh Ngọc nhận học bổng 100% học phí tại Đại học Bocconi.

Như vậy, với 3 năm liên tiếp đạt danh hiệu Tập thể lớp Xuất sắc, D55 đã khép lại chặng đường tại CNN bằng một bảng thành tích trải rộng từ kết quả học tập, ngoại ngữ đến các cuộc thi học thuật và tuyển sinh đại học. Học sinh của lớp lựa chọn nhiều hướng đi khác nhau sau THPT, từ các trường đại học trong nước đến những môi trường giáo dục quốc tế.