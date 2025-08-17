Lợi ích không ngờ của trứng với sức khỏe

Trước khi đi sâu vào số lượng, chúng ta cần hiểu rõ giá trị dinh dưỡng mà trứng mang lại. Trứng không chỉ là nguồn protein dồi dào, mà còn là "siêu thực phẩm" chứa nhiều vitamin và khoáng chất thiết yếu.

- Nguồn protein hoàn chỉnh: Protein trong trứng là protein hoàn chỉnh, nghĩa là nó chứa đầy đủ 9 loại axit amin thiết yếu mà cơ thể không tự tổng hợp được. Lòng trắng trứng gần như chỉ có protein và nước, giúp xây dựng và phục hồi cơ bắp hiệu quả.

- "Kho báu" vitamin và khoáng chất: Lòng đỏ trứng là nơi tập trung phần lớn dưỡng chất. Nó chứa vitamin A, D, E, K, B12, folate, sắt, kẽm và selenium. Đặc biệt, choline là dưỡng chất quan trọng cho chức năng não bộ, hệ thần kinh và quá trình chuyển hóa chất béo, và trứng là một trong những nguồn cung cấp choline tốt nhất.

- Hỗ trợ sức khỏe mắt: Lòng đỏ trứng rất giàu lutein và zeaxanthin - hai chất chống oxy hóa mạnh mẽ giúp bảo vệ võng mạc, giảm nguy cơ thoái hóa điểm vàng và đục thủy tinh thể, những nguyên nhân hàng đầu gây mù lòa ở người lớn tuổi.

- Giúp giảm cân hiệu quả: Nhờ hàm lượng protein cao, trứng giúp bạn no lâu hơn, giảm cảm giác thèm ăn và hạn chế nạp thêm calo từ các bữa ăn vặt. Một bữa sáng với trứng có thể giúp bạn kiểm soát cân nặng tốt hơn.

Nhiều người thắc mắc ăn bao nhiêu trứng mỗi ngày mới tốt. (Ảnh: Bigc Studio)

Mỗi ngày nên ăn bao nhiêu quả trứng?

Đây là câu hỏi được nhiều người quan tâm nhất. Trước đây, các chuyên gia dinh dưỡng thường khuyên nên hạn chế ăn trứng vì lo ngại về cholesterol. Tuy nhiên, các nghiên cứu gần đây đã chỉ ra rằng cholesterol trong thực phẩm không ảnh hưởng nhiều đến nồng độ cholesterol trong máu như chúng ta vẫn nghĩ.

Thay vào đó, nguyên nhân chính gây tăng cholesterol xấu (LDL) là do việc tiêu thụ nhiều chất béo bão hòa và chất béo chuyển hóa (trans fat) trong các loại thực phẩm chế biến sẵn, đồ chiên rán. Vậy, số lượng trứng phù hợp sẽ phụ thuộc vào từng đối tượng và tình trạng sức khỏe cụ thể:

- Người khỏe mạnh: Bạn hoàn toàn có thể ăn 1-2 quả trứng mỗi ngày mà không cần lo lắng. Một số nghiên cứu cho thấy việc ăn đến 3 quả trứng mỗi ngày vẫn an toàn với phần lớn người khỏe mạnh.

- Người có tiền sử bệnh tim mạch, tiểu đường hoặc cholesterol cao: Hãy tham khảo ý kiến bác sĩ hoặc chuyên gia dinh dưỡng. Thông thường, họ sẽ khuyên bạn nên ăn 2-3 quả trứng mỗi tuần để đảm bảo an toàn. Bạn nên ưu tiên ăn lòng trắng trứng hơn lòng đỏ.

- Vận động viên hoặc người tập thể hình: Do nhu cầu protein cao, họ có thể ăn 2-3 quả trứng mỗi ngày hoặc thậm chí nhiều hơn.