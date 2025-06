Điều gì sẽ xảy ra nếu bạn ăn trứng mỗi ngày?

(VTC News) -

Trứng chứa nhiều protein, vitamin và chất béo. Đối với hầu hết mọi người, ăn trứng hàng ngày có thể là phần của chế độ ăn uống cân bằng. Vậy ăn trứng hàng ngày có tác dụng gì?

Cảm thấy tràn đầy sinh lực

Báo Thanh Niên dẫn nguồn trang Eat This, Not That! cho biết, do thành phần dinh dưỡng của chúng, trứng có thể là nguồn năng lượng giải phóng chậm tuyệt vời. Sự kết hợp của protein và chất béo, tương đối chậm tiêu hóa khi so sánh với carbohydrate, kết hợp với B12 trong trứng, giúp cung cấp nguồn năng lượng ổn định trong vài giờ sau khi ăn.

Tăng cường hệ thống miễn dịch

Trứng có thể cung cấp cho cơ thể sự đa dạng dinh dưỡng cần thiết để hệ miễn dịch của chúng ta có cơ hội tốt nhất chống lại các bệnh tật khác nhau.

Trứng chứa hàm lượng đáng kể các vitamin A, D và E, tất cả đều là chìa khóa để duy trì chức năng hệ thống miễn dịch thích hợp.

Ăn trứng hàng ngày rất tốt cho sức khoẻ.

Tăng khối lượng cơ khi ăn trứng hàng ngày

Báo Sức khoẻ & Đời sống dẫn nguồn thông tin đăng tải trên Eating Well (Mỹ), cho biết, cơ thể cần protein trong chế độ ăn uống để xây dựng và duy trì khối lượng cơ. Trứng giàu protein, axit amin, cholin, selen, vitamin B.

Tăng lượng protein hấp thụ từ trứng, đặc biệt là trứng nguyên quả, có thể làm tăng khối lượng cơ khi kết hợp với tập luyện sức mạnh. Tuy nhiên, hiệu quả này sẽ khác nhau tùy thuộc vào chế độ ăn uống tổng thể của cá nhân.

Giảm nguy cơ mắc bệnh mạn tính

Trứng giàu chất chống oxy hóa, là hợp chất thực vật giúp giảm tổn thương tế bào do các phân tử không ổn định (gốc tự do) trong cơ thể gây ra. Sự dư thừa các gốc tự do có thể dẫn đến các tình trạng sức khỏe mạn tính như tiểu đường, ung thư và bệnh tim.

Áp dụng chế độ ăn giàu chất chống oxy hóa có thể làm giảm nguy cơ mắc các tình trạng này. Tuy nhiên, nếu bạn có nguy cơ mắc bệnh tim cao, hãy trao đổi với bác sĩ trước khi bổ sung trứng vào chế độ ăn hàng ngày.

Phòng tránh các bệnh về mắt

Báo VnExpress dẫn nguồn thông tin đăng tải trên Eating Well (Mỹ), cho biết, lòng đỏ trứng chứa carotenoid, lutein và zeaxanthin đóng vai trò quan trọng trong việc cải thiện thị lực cũng như giảm nguy cơ mắc các bệnh lý về mắt có liên quan đến tuổi tác.

Thường xuyên ăn trứng sẽ giúp bạn có một đôi mắt sáng khỏe hơn, giảm nguy cơ đau mỏi mắt, cận thị, loạn thị.

Xương khớp chắc khỏe

Một quả trứng có thể mang đến cho bạn 6% nhu cầu vitamin D của cơ thể trong một ngày. Việc bổ sung đầy đủ vitamin D có thể làm tăng khả năng hấp thụ canxi, giữ mức canxi, phốt pho trong cơ thể ở mức ổn định.

Nhờ đó, xương khớp cứng cáp và chắc khỏe hơn. Với trẻ em, việc ăn trứng thường xuyên cũng có thể giúp trẻ phát triển chiều cao.