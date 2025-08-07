6 không khi ăn trứng

Dưới đây là những "đại kỵ" cần tránh khi ăn trứng để bảo vệ sức khỏe cho cả gia đình.

Không ăn trứng lòng đào, trứng sống

Nhiều người thích ăn trứng lòng đào vì tin rằng sẽ giữ được nhiều dinh dưỡng hơn. Tuy nhiên, đây là thói quen nguy hiểm. Trong trứng sống hoặc trứng lòng đào có thể chứa vi khuẩn Salmonella, loại vi khuẩn gây ngộ độc thực phẩm nghiêm trọng với các triệu chứng như đau bụng, tiêu chảy, sốt cao.

Việc nấu chín trứng hoàn toàn là cách duy nhất để tiêu diệt vi khuẩn này, đảm bảo an toàn cho sức khỏe. Đặc biệt, phụ nữ mang thai, trẻ nhỏ, người cao tuổi và những người có hệ miễn dịch yếu cần tuyệt đối tránh ăn trứng chưa chín kỹ.

Không kết hợp trứng với sữa đậu nành

Từ lâu, việc kết hợp trứng và sữa đậu nành trong bữa sáng đã trở thành thói quen của nhiều gia đình. Tuy nhiên, các chuyên gia dinh dưỡng khuyến cáo không nên kết hợp hai loại thực phẩm này cùng lúc.

Ăn trứng sai cách có thể gây ảnh hưởng xấu đến sức khỏe. (Ảnh: Adobe Stock)

Sữa đậu nành chứa chất ức chế trypsin, làm giảm hoạt động của enzyme tiêu hóa protein trong cơ thể. Trong khi đó, trứng lại rất giàu protein. Khi ăn cùng lúc, protein từ trứng sẽ không được hấp thụ tối đa, làm giảm giá trị dinh dưỡng của bữa ăn.

Không ăn trứng cùng với óc lợn

Trứng và óc lợn đều là những thực phẩm có hàm lượng cholesterol rất cao. Khi ăn kết hợp hai loại thực phẩm này, cơ thể sẽ hấp thụ một lượng cholesterol khổng lồ, dễ gây ra các vấn đề về tim mạch như xơ vữa động mạch và tăng huyết áp. Để đảm bảo sức khỏe, bạn nên chế biến hai loại thực phẩm này riêng biệt và ăn với lượng vừa phải.

Không ăn trứng đã bị dập, nứt

Vỏ trứng có vai trò bảo vệ phần lòng trắng và lòng đỏ bên trong. Khi vỏ trứng bị dập, nứt, các vi khuẩn từ bên ngoài, đặc biệt là vi khuẩn Salmonella, có thể dễ dàng xâm nhập vào bên trong, gây nhiễm khuẩn trứng.

Việc ăn phải trứng đã bị nhiễm khuẩn có thể dẫn đến ngộ độc thực phẩm. Khi mua trứng, bạn nên kiểm tra kỹ để đảm bảo vỏ trứng còn nguyên vẹn. Trứng bị dập, nứt không nên ăn mà cần loại bỏ.

Không ăn trứng đã để qua đêm

Trứng đã nấu chín để qua đêm có thể trở thành môi trường lý tưởng cho vi khuẩn phát triển, đặc biệt là vi khuẩn E. coli. Trứng luộc, chiên, hay các món trứng khác nếu không được bảo quản đúng cách (trong tủ lạnh) thì rất dễ bị hỏng. Để an toàn, tốt nhất là ăn trứng ngay sau khi chế biến. Nếu muốn bảo quản, bạn nên cho vào hộp kín, để trong tủ lạnh và dùng hết trong ngày.

Không ăn quá nhiều trứng một lúc

Mặc dù trứng rất bổ dưỡng, nhưng ăn quá nhiều trứng trong một ngày có thể gây hại. Người lớn khỏe mạnh chỉ nên ăn từ 3-4 quả trứng mỗi tuần. Những người có vấn đề về tim mạch, mỡ máu cao, hoặc đang có chế độ ăn kiêng đặc biệt nên tham khảo ý kiến bác sĩ hoặc chuyên gia dinh dưỡng để biết lượng trứng phù hợp.