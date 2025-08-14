6 lợi ích cực lớn khi ăn trứng gà thường xuyên

(VTC News) -

Giá trị dinh dưỡng của trứng

Một quả trứng gà chứa khoảng 7gram protein và lượng lớn vi chất dinh dưỡng như magiê, kali, canxi, đồng, sắt, mangan, kẽm, choline. Ngoài ra, trứng gà còn rất giàu vitamin nhóm B, vitamin A, E và K, giúp nâng cao khả năng miễn dịch, hỗ trợ giấc ngủ, thậm chí đạt được cả tác dụng chăm sóc tóc và bảo vệ mắt.

Trứng tuy nhỏ bé nhưng lại là loại thực phẩm rất tốt (Ảnh: Shutterstock)

6 lợi ích khi ăn trứng gà thường xuyên

Dưới đây là những sự khác biệt rõ rệt khi bạn thường xuyên ăn trứng gà với lượng vừa phải.

Giúp não bộ hoạt động tốt

Bằng cách ăn trứng gà, bạn có thể bổ sung các chất dinh dưỡng mà cơ thể còn thiếu, giúp não hoạt động tốt hơn, tăng cường khả năng miễn dịch và sức đề kháng. Vì vậy, so với những người không ăn trứng, những người thường xuyên ăn sẽ có trí nhớ tốt hơn. Đặc biệt, đối với sinh viên hoặc nhân viên văn phòng, ăn trứng vào buổi sáng là một trong những sự lựa chọn tốt.

Trẻ trung hơn

Ăn trứng có thể cải thiện các vấn đề về da của bạn. Trứng sau khi được hấp thụ vào cơ thể có thể tăng tốc độ vận động của đường tiêu hóa hiệu quả. Ăn trứng còn giúp cơ thể bổ sung collagen và có tác dụng làm đẹp da. Kiên trì ăn một quả trứng mỗi ngày sẽ hỗ trợ làm chậm quá trình lão hóa của bạn.

Giúp thân hình đẹp và thon gọn

Một ngoại hình đẹp quả thực có thể thu hút sự chú ý của người khác và thuận tiện hơn trong cuộc sống và công việc. Các đặc điểm trên khuôn mặt là bẩm sinh, không dễ thay đổi, nhưng vóc dáng thì có thể được cải thiện bằng cách kiểm soát chế độ ăn uống.

Trứng ít calo nhưng lại chứa canxi, sắt, kẽm, vitamin và các chất dinh dưỡng cần thiết khác cho cơ thể. Các nghiên cứu chỉ ra rằng, những người ăn trứng vào bữa sáng có khả năng giảm cân cao hơn những người ăn bánh ngọt. Bổ sung trứng vào chế độ ăn uống hàng ngày không chỉ giúp kiểm soát cân nặng, mà còn bổ sung đầy đủ các chất dinh dưỡng cho cơ thể.

Tốt cho gan

Gan là cơ quan có chức năng giải độc, thải độc, nhưng cũng dễ bị tổn thương hơn cả trong cơ thể con người. Khi gan bị tổn thương, chức năng giải độc cơ thể sẽ suy yếu.

Protein trong trứng gà rất hữu ích trong việc sửa chữa các tế bào gan bị tổn thương. Ngoài ra, trứng còn chứa lecithin là chất nuôi dưỡng gan và giúp tái tạo gan. Vì vậy, kiên trì ăn trứng với một số lượng phù hợp mỗi ngày sẽ khiến cơ quan này càng ngày càng khỏe mạnh.

Tốt cho mắt

Trứng rất giàu protein, chất béo, vitellin, lecithin, các vitamin và khoáng chất cần thiết cho cơ thể như sắt, canxi, kali, lutein và zeaxanthin. Trong thành phần của lòng đỏ trứng có hai dưỡng chất cần đặc biệt nhắc tới đó là lutein và zeaxanthin, những chất này đều có tác dụng chống oxy hóa mạnh, đặc biệt trong việc bảo vệ mắt.

Ngoài ra, hai loại chất dinh dưỡng này có thể giảm tác hại của tia cực tím đối với mắt, hỗ trợ làm chậm quá trình lão hóa của mắt và ngăn ngừa các bệnh về mắt như thoái hóa điểm vàng và đục thủy tinh thể.

Giảm nguy cơ mắc bệnh tiểu đường

Một nghiên cứu năm 2023 được công bố trên tạp chí Nutrients của nhóm nghiên cứu Đại học Boston cho thấy, ăn từ 5 quả trứng mỗi tuần giúp giảm đáng kể nguy cơ mắc bệnh tiểu đường loại 2 và tăng huyết áp lần lượt là 28% và 32%.

Tuy nhiên, bạn nên kết hợp với các hình thức ăn uống lành mạnh khác như tăng cường ăn chất xơ, cá và ngũ cốc nguyên hạt, như thế lợi ích sức khỏe sẽ còn lớn hơn nữa.