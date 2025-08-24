Mỗi ngày đi bộ 10.000 bước có đủ để giảm cân?

(VTC News) -

Con số 10.000 bước mỗi ngày vốn được xem là "chuẩn vàng" trong hoạt động thể chất nhằm cải thiện sức khỏe và giảm cân.

Theo bác sĩ Nguyễn Xuân Ninh, Viện Y học ứng dụng Việt Nam, khái niệm này thực tế bắt nguồn từ chiến dịch tiếp thị của công ty sản xuất máy đếm bước chân Manpo-kei tại Nhật Bản vào năm 1965, chứ không xuất phát từ nền tảng khoa học.

Dù vậy, 10.000 bước mỗi ngày vẫn được nhiều nghiên cứu ghi nhận mang lại nhiều lợi ích sức khỏe, như giảm tỷ lệ tử vong, hỗ trợ kiểm soát cân nặng ở người béo phì, tăng cholesterol tốt (HDL) và cải thiện chức năng tim mạch, hô hấp.

Nhiều người tin rằng đi bộ 10.000 bước mỗi ngày giúp giảm cân. (Ảnh minh hoạ)

Với mục tiêu là giảm cân, bác sĩ Ninh cho rằng chỉ đi bộ như vậy là chưa đủ. Lượng calo tiêu hao trong một giờ đi bộ khoảng 350-400 kcal, trong khi chế độ ăn uống quyết định đến 70-80% hiệu quả giảm cân. Do đó, việc kiểm soát khẩu phần ăn, kết hợp cùng luyện tập đa dạng sẽ giúp cải thiện vóc dáng hiệu quả hơn.

Tổ chức Y tế Thế giới cũng khuyến cáo người trung niên và cao tuổi nên thực hiện thêm các bài tập aerobic cường độ mạnh từ 150-170 phút mỗi tuần như bơi lội, yoga, gym... nhằm duy trì khối cơ và xương, làm chậm quá trình lão hóa.

Một nghiên cứu công bố trên Tạp chí Y khoa Mỹ mới đây cũng cho thấy, việc duy trì thói quen đi bộ có liên quan mật thiết đến tuổi thọ. Nghiên cứu theo dõi hơn 16.500 phụ nữ trong độ tuổi 62-100 (trung bình 72 tuổi) trong suốt 4,3 năm, sử dụng thiết bị đếm bước chân để đánh giá số lượng và tốc độ đi bộ mỗi ngày. Kết quả cho thấy nhóm đi bộ nhiều hơn có tỷ lệ sống cao hơn đáng kể.

Tóm lại, đi bộ 10.000 bước mỗi ngày mang lại lợi ích sức khỏe rõ rệt, nhưng để đạt mục tiêu giảm cân hiệu quả, cần có chiến lược toàn diện về vận động, ăn uống và lối sống lành mạnh.