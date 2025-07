Những kiểu đi bộ giúp cơ tim khoẻ mạnh

(VTC News) -

Đi bộ kết hợp các hoạt động khác như tăng tốc độ, đi theo từng quãng, vận động cánh tay, tập thở có ý thức, tận hưởng thiên nhiên, theo dõi số bước chân và đặt mục tiêu giúp tăng cường sức khỏe tim mạch.

Đi bộ là một trong những cách đơn giản và hiệu quả nhất để giữ cho tim khỏe mạnh. Việc kết hợp thêm vài hoạt động khác vào thói quen đi bộ hàng ngày có thể mang lại nhiều lợi ích hơn cho tim, từ cải thiện tuần hoàn máu đến giảm căng thẳng.

Dưới đây là những hoạt động bạn có thể thực hiện khi đi bộ để tăng cường sức khỏe tim mạch.

Đi bộ kiểu Bắc Âu

Báo Lao động dẫn nguồn trang Onlymyhealth cho biết, đi bộ kiểu Bắc Âu có nguồn gốc từ Phần Lan, như hoạt động luyện tập mùa hè dành cho những người trượt tuyết băng đồng, nhưng nó nhanh chóng trở nên phổ biến trên toàn thế giới.

Đi bộ kiểu Bắc Âu là kiểu đi bộ kết hợp sử dụng thêm 2 chiếc gậy tương tự như gậy sử dụng trong bộ môn trượt tuyết, giúp tăng cường hoạt động của cả phần thân trên và phần thân dưới của cơ thể. Ngoài ra, sự kết hợp độc đáo này còn mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe tim mạch, phù hợp với mọi lứa tuổi và trình độ thể lực.

Đi bộ kiểu Bắc Âu tác động đến cả phần thân trên và thân dưới, giúp tăng nhịp tim nhiều hơn so với đi bộ thông thường. Nó thúc đẩy khả năng hiếu khí, giúp cải thiện sức khỏe tim mạch bằng cách tăng cường lưu thông máu và cung cấp oxy khắp cơ thể.

Đi nhanh

Báo VnExpress dẫn nguồn trang Times of India cho biết, đi dạo thư thả giúp thư giãn, nhưng nếu muốn cải thiện sức khỏe tim mạch, hãy thử tăng tốc độ. Đi bộ nhanh giúp tim bơm máu hiệu quả hơn, tăng cường tuần hoàn máu và làm chắc cơ tim.

Các nghiên cứu lâm sàng cho thấy ngay cả việc tăng nhẹ lượng vận động hàng ngày cũng tốt hơn là không đi bộ, tăng cường độ vận động nhiều hơn sẽ mang lại lợi ích lớn hơn cho sức khỏe tim mạch.

Hãy đặt mục tiêu đi bộ với tốc độ mà bạn vẫn có thể nói chuyện nhưng sẽ khó hát theo được. Cách này thường được gọi là "bài kiểm tra nói chuyện" và cho biết cường độ vận động vừa phải.

Có một số kiểu đi bộ rất tốt cho tim mạch

Đi bộ ngắt quãng

Đi bộ ngắt quãng là phương pháp mà người tập sẽ thay đổi luân phiên giữa giai đoạn đi nhanh và giai đoạn đi chậm. Cách tập này giúp tim phải thích nghi với sự thay đổi cường độ vận động, tương tự như tập luyện cường độ cao ngắt quãng (HIIT).

Báo Thanh Niên dẫn nguồn chuyên trang sức khoẻ Healthline cho biết, nghiên cứu công bố trên chuyên san Journal of Applied Physiology phát hiện đi bộ ngắt quãng có hiệu quả cải thiện chức năng tim mạch, kiểm soát huyết áp và tăng khả năng hấp thụ o xy tốt hơn so với đi bộ đều đặn.

Người tập hãy thực hiện 5 chu kỳ đi bộ mỗi ngày, trong đó mỗi chu kỳ là đi nhanh 3 phút và đi chậm 2 phút. Số ngày tập trong tuần nên duy trì từ 3 đến 6 ngày.

Đi bộ leo dốc

Đi bộ lên dốc, chẳng hạn leo cầu thang, đi lên đồi hoặc sử dụng máy chạy bộ chỉnh độ dốc cao, thì tim phải làm việc nhiều hơn để bơm máu đến các cơ bắp đang hoạt động. Hiệp hội Tim mạch Mỹ cho biết việc tăng độ dốc khi đi bộ có thể cải thiện các chỉ số sức khỏe tim mạch, ví dụ như VO₂ max.

Nghiên cứu trên chuyên san Journal of Sports Science & Medicine cho thấy, đi bộ trên độ dốc 9% sẽ làm tăng nhịp tim và đốt calo nhiều hơn 60% so với đi bộ trên mặt phẳng. Cách tập luyện này buộc cơ tim phải tăng co bóp, giúp cơ tim khỏe hơn theo thời gian.