Minh tinh Nakamura Yuri qua đời ở tuổi 44

Theo Daily Sports, diễn viên Nhật Bản Nakamura Yuri được biết đến qua phim Pacchigi! Love & Peace và series Romantics Anonymous (Người tình ẩn danh) của Netflix đã qua đời.

Công ty quản lý Alpha Agency của Nakamura Yuri xác nhận trên trang chủ rằng nữ diễn viên qua đời ngày 1/9 do ung thư trực tràng ở tuổi 44. Tang lễ đã được gia đình và đồng nghiệp trong công ty tổ chức riêng tư ngay sau đó, không thông báo rộng rãi. Phải đến chiều 14/9, tức gần 2 tuần sau khi cô mất, thông tin mới được công khai, khiến người hâm mộ Nhật Bản bất ngờ.

Diễn viên Nakamura Yuri. Ảnh: Wiki

Nakamura Yuri phát hiện ung thư từ 13 năm trước và từng bước vào giai đoạn thuyên giảm, tiếp tục hoạt động nghệ thuật bình thường trong nhiều năm sau đó. Tuy nhiên, đến tháng 1/2025, bệnh tái phát. Sau ca phẫu thuật, các bác sĩ phát hiện khối u đã di căn. Đến tháng 8/2026, cô bị tắc ruột, thể trạng suy yếu nhanh, tiên lượng xấu. Nữ diễn viên qua đời chưa đầy 1 tháng sau đó.

Theo Tokyo Sports, khi phát hiện ung thư lần đầu cách đây 13 năm, Nakamura Yuri đã cùng chủ tịch công ty quản lý bàn bạc và quyết định không tiết lộ bệnh với lý do tránh gây lo lắng không cần thiết cho đồng nghiệp.

Theo Daily Sports, trong suốt thời gian điều trị, Nakamura Yuri vẫn duy trì công việc diễn xuất, không công khai tình trạng bệnh với công chúng cho đến khi công ty quản lý đưa ra thông báo sau khi cô mất.

Nakamura Yuri sinh năm 1982 tại Osaka. Cô bước chân vào showbiz từ năm 1998 với vai trò thành viên nhóm nhạc đôi Yurimari, trước khi chuyển hướng sang diễn xuất. Vai diễn giúp cô được chú ý là nữ chính trong phim điện ảnh Pacchigi! Love & Peace (2007).

Sau đó, Nakamura Yuri tham gia nhiều dự án truyền hình của đài NHK, trong đó có phim Asadora Hanako to Anne và phim cổ trang Ryoma-den. Gần đây, cô góp mặt trong Romantics Anonymous (Người tình ẩn danh), bản làm lại của Netflix dựa trên bộ phim Pháp cùng tên, đánh dấu một trong những vai diễn cuối cùng trước khi qua đời.

Sự ra đi của Nakamura Yuri gây tiếc thương trong giới nghệ sĩ và người hâm mộ Nhật Bản, đặc biệt bởi thông tin về bệnh tình của cô gần như không được hé lộ trong suốt quá trình điều trị kéo dài hơn 1 thập kỷ.