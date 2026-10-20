Miền Bắc đón không khí lạnh, nhiệt độ giảm

(VTC News) -

Dự báo viên Phạm Hoa thông tin về đợt không khí lạnh yếu tác động đến miền Bắc. (Nguồn: NCHMF)

Dự báo viên Phạm Hoa, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia thông tin, hôm nay 20/10, thời tiết Bắc bộ và khu vực từ Thanh Hóa đến TP Huế ở trạng thái tốt, ngày có nắng, chiều tối và đêm mưa chỉ xuất hiện cục bộ một vài nơi. Trong khi đó các tỉnh, thành từ TP Đà Nẵng trở vào đến Lâm Đồng và Nam bộ trời nhiều mây hơn, mưa xảy ra ở diện rải rác, cục bộ có điểm mưa to.

Chiều tối và đêm 20/10, duyên hải Nam Trung bộ, Nam bộ và phía Tây tỉnh Lâm Đồng mưa rào và dông rải rác, lượng mưa phổ biến 10-30mm, có nơi mưa to trên 70mm.

Miền Bắc đón không khí lạnh yếu. (Ảnh minh họa)

Sáng mai 21/10, dự báo có sóng lạnh yếu từ phía Bắc bổ sung xuống. Vì cường độ không khí lạnh không mạnh lại di chuyển lệch đông nên chủ yếu làm gió đông bắc ở vùng biển của khu vực Bắc Biển Đông từ chiều cùng ngày sẽ mạnh lên cấp 6, giật cấp 7-8, sóng biển cao 2-4m, biển động, có thể gây nguy hiểm cho tàu thuyền hoạt động trên vùng biển này.

Trên đất liền, không khí lạnh kết hợp với trường gió đông đến đông nam từ mực 1.500m đến 5.000 có cường độ yếu, chỉ gây ra mưa rào rải rác và có nơi có dông cho khu vực phía Đông Bắc bộ và từ Thanh Hóa đến TP Huế.

“Vì mưa không lớn, diện cũng không nhiều nên nền nhiệt ở khu vực này chỉ giảm nhẹ 1-2°C trong ngày 21 và 22/10. Sau đó, mưa giảm, nhiệt độ cũng tăng dần lên trong những ngày cuối tuần”, bà Hoa thông tin.

Khu vực từ Đà Nẵng đến Lâm Đồng và Nam bộ chịu ảnh hưởng chủ yếu bởi nhiễu động trong đới gió đông có cường độ yếu dần nên mưa dông vẫn xuất hiện rải rác trong ngày 21 và 22/10, cục bộ mưa to sẽ xuất hiện ở Lâm Đồng và Nam bộ vào chiều và tối.

Từ 23/10, thời tiết khu vực này tốt dần lên, mưa còn xuất hiện vài nơi.

Trong mưa dông nguy cơ xảy ra các hiện tượng thời tiết cực đoan như lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Mưa lớn cục bộ có thể gây lũ quét trên các sông suối, sạt lở đất trên sườn dốc và ngập úng tại các vùng trũng thấp.