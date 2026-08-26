Mẹo lau kính sáng bóng, trong vắt, không một vết gợn

Kính dùng lâu ngày dễ bám bụi, dầu mỡ, vết nước và xuất hiện vệt ố nếu lau không đúng cách. Những mẹo đơn giản dưới đây giúp kính sạch nhanh, sáng bóng hơn, đặc biệt hữu ích khi tổng vệ sinh nhà cửa.

Cách lau kính bằng giấy báo

Khi lau kính, nên hạn chế dùng khăn vải ẩm vì nước và bụi bẩn dễ đọng lại, tạo thành vệt ố sau khi khô. Có thể thay bằng giấy báo hoặc khăn giấy khô có độ thấm hút tốt. Xịt nước lau kính lên bề mặt hoặc giấy báo, lau đều toàn bộ mặt kính, sau đó dùng một tờ giấy báo khô lau lại để loại bỏ hơi ẩm và giúp kính sạch, sáng, ít để lại vệt.

Cách lau kính bằng giấmNếu không có dung dịch lau kính chuyên dụng, có thể pha thêm một lượng nhỏ giấm trắng vào nước để vệ sinh. Giấm giúp làm sạch các vết bẩn bám trên kính, đồng thời có thể hỗ trợ xử lý vết sơn hoặc keo dính.

Cách lau kính bằng nước xả quần áo

Pha nước xả quần áo với nước theo tỷ lệ 1:4, sau đó dùng khăn sạch thấm dung dịch và lau bề mặt kính. Nên ưu tiên khăn vải mềm hoặc khăn nhung thay vì khăn bông để hạn chế xơ vải bám lại trên kính.

Kính lâu ngày dễ bám bụi, dầu mỡ, vết nước và xuất hiện vệt ố nếu lau không đúng cách

Cách lau kính bằng dầu hỏa, xăng, cồn, rượu...

Với những vết bẩn cứng đầu như keo, băng dính, sơn hoặc mực, một lượng nhỏ dầu hỏa, xăng, cồn hoặc rượu có thể giúp làm sạch hiệu quả. Tuy nhiên, đây là những chất dễ cháy và có thể gây kích ứng, vì vậy cần sử dụng thận trọng, ở nơi thông thoáng và tránh xa nguồn nhiệt.

Cách lau kính bằng nước rửa chén

Nước rửa chén cũng có thể được sử dụng để vệ sinh kính. Chỉ cần pha loãng với nước, sau đó dùng khăn hoặc giấy báo thấm dung dịch rồi lau đều bề mặt. Cuối cùng, dùng giấy báo hoặc khăn khô lau lại để loại bỏ lượng nước còn sót, giúp kính sáng và hạn chế vệt loang.

Cách lau kính bằng muối

Cho một lượng nhỏ muối vào miếng vải mỏng, bọc kín rồi nhẹ nhàng chà lên bề mặt kính. Sau đó, dùng khăn ẩm lau lại để loại bỏ cặn muối và bụi bẩn. Bề mặt kính sẽ sạch và sáng hơn.

Cách lau kính bằng bột bắp

Bột bắp không chỉ được sử dụng trong chế biến món ăn mà còn có thể tận dụng để vệ sinh kính. Cách làm khá đơn giản: Hòa 2 thìa bột bắp với 3-4 lít nước ấm và nửa chén giấm trắng. Cho hỗn hợp vào bình xịt, lắc đều rồi xịt lên kính. Sau đó, dùng khăn mềm hoặc khăn giấy lau sạch.