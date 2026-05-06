Mê mẩn với khu vườn trên sân thượng, trĩu quả 'ăn quanh năm không hết'
Từ sân thượng 95 m², chị Nhung biến không gian nhỏ thành “nông trại mini” với nhiều loại trái cây trĩu quả, vừa cung cấp trái sạch, vừa thoả đam mê giữa phố thị.
Khu vườn trên sân thượng của bà nội trợ khiến nhiều người thích thú.
Điểm nhấn của khu vườn là những giàn dưa lưới trĩu quả, treo lủng lẳng trên cao. Vụ này, chị Nhung dự kiến thu hoạch khoảng 90-95 trái, mỗi trái nặng từ 2,5-3 kg. Thành quả này khiến nhiều người không khỏi bất ngờ khi biết chúng được trồng ngay giữa lòng Sài Gòn.
Để đạt độ ngon tối đa, chị Nhung kiên nhẫn để dưa chín tự nhiên trên giàn lâu hơn thời gian tiêu chuẩn. Dưa lưới thường được thu hoạch sau 85-90 ngày, lâu hơn thông thường, nhằm đảm bảo độ ngọt và hương vị đậm đà nhất.
Nhiều loại trái cây, rau quả được chị Nhung luân phiên trồng quanh năm nên khu vườn lúc nào cũng có trái.
Không giữ bí quyết cho riêng mình, chị Nhung thường xuyên chia sẻ kinh nghiệm trồng cây trên mạng xã hội. Từ cách chăm sóc, bón phân đến xử lý sâu bệnh, chị hướng dẫn chi tiết để những người yêu làm vườn có thể tự tin bắt đầu.
