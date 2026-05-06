Mê mẩn với khu vườn trên sân thượng, trĩu quả 'ăn quanh năm không hết'

Khu vườn trên sân thượng của bà nội trợ khiến nhiều người thích thú.

Trên sân thượng rộng khoảng 95m² giữa lòng TP.HCM, chị Trần Thị Tuyết Nhung (phường Bình Trị Đông) gây ấn tượng với khu vườn xanh mướt, nơi hội tụ đủ loại rau và trái cây.

Ít ai ngờ, không gian này được hình thành từ niềm đam mê trồng trọt của một “con nhà nông” xa quê, mong muốn tìm lại cảm giác bình yên giữa nhịp sống đô thị hối hả.

Khu vườn trên cao của chị Nhung không chỉ là nơi trồng cây mà còn là “liều thuốc tinh thần” sau những giờ làm việc căng thẳng. Giữa phố thị ngột ngạt, việc chăm sóc cây, tưới nước, theo dõi từng mầm non lớn lên giúp chị giải tỏa áp lực, tìm lại sự cân bằng trong cuộc sống thường nhật.

Ý tưởng làm vườn bắt đầu trong thời điểm giãn cách vì dịch COVID-19. Từ vài chậu hoa hồng ban đầu, chị Nhung dần mở rộng sang trồng rau, rồi thử sức với các loại cây ăn trái. Sự tò mò khi thấy hình ảnh dưa lưới trên mạng đã trở thành bước ngoặt, thôi thúc chị chinh phục loại cây vốn được xem là “khó tính”.

Khu vườn được bố trí khoa học với hàng trăm chậu cây xếp ngay ngắn với nhiều loại cây trái tạo nên một hệ sinh thái đa dạng. Nhờ tận dụng tối đa diện tích, sân thượng nhỏ trở thành một “nông trại mini” đầy sức sống.

Điểm nhấn của khu vườn là những giàn dưa lưới trĩu quả, treo lủng lẳng trên cao. Vụ này, chị Nhung dự kiến thu hoạch khoảng 90-95 trái, mỗi trái nặng từ 2,5-3 kg. Thành quả này khiến nhiều người không khỏi bất ngờ khi biết chúng được trồng ngay giữa lòng Sài Gòn.

Bên cạnh dưa lưới, dưa hấu cũng là loại cây được chị Nhung yêu thích. Những trái dưa tròn đều, nặng từ 3-4 kg không chỉ phục vụ gia đình mà còn mang lại niềm vui cho các cháu nhỏ vào mỗi mùa thu hoạch.

Một trong những bí quyết quan trọng được chị Nhung áp dụng là nguyên tắc “một dây, một trái”. Theo chị, việc tập trung dinh dưỡng cho một trái giúp quả đạt kích thước lớn, đẹp và ngon hơn, thay vì chia nhỏ dưỡng chất khiến trái kém chất lượng.

Để đạt độ ngon tối đa, chị Nhung kiên nhẫn để dưa chín tự nhiên trên giàn lâu hơn thời gian tiêu chuẩn. Dưa lưới thường được thu hoạch sau 85-90 ngày, lâu hơn thông thường, nhằm đảm bảo độ ngọt và hương vị đậm đà nhất.

Toàn bộ khu vườn sử dụng phân bón hữu cơ do chị tự tay chuẩn bị. Hỗn hợp chuối, đậu nành và cá được ủ trong thùng lớn, kết hợp với phân chim yến và phân dơi, tạo nguồn dinh dưỡng tự nhiên giúp cây phát triển khỏe mạnh, cho trái sạch và an toàn.

Dù chi phí đầu tư ban đầu không nhỏ, chị Nhung cho rằng làm vườn là khoản đầu tư dài hạn. Chậu có thể dùng 2-3 năm, đất trồng được tái sử dụng, giàn leo chỉ cần làm một lần. Nếu tính lâu dài, chi phí không hề cao như nhiều người vẫn nghĩ.

Nhiều loại trái cây, rau quả được chị Nhung luân phiên trồng quanh năm nên khu vườn lúc nào cũng có trái.

Nhiều giống dưa hấu được chị Nhung trồng thường xuyên trên sân thượng, từ các loại truyền thống đến những giống cải tiến cho trái tròn đều, vỏ đẹp. Mỗi vụ, những quả dưa nặng từ 3-4 kg treo lủng lẳng trên giàn, phát triển khỏe mạnh nhờ được chăm sóc theo hướng hữu cơ.

Khu vườn cũng là nơi gắn kết gia đình. Mỗi mùa dưa chín, các thành viên, đặc biệt là trẻ nhỏ, đều háo hức thưởng thức thành quả do chính tay chị chăm sóc.

Không giữ bí quyết cho riêng mình, chị Nhung thường xuyên chia sẻ kinh nghiệm trồng cây trên mạng xã hội. Từ cách chăm sóc, bón phân đến xử lý sâu bệnh, chị hướng dẫn chi tiết để những người yêu làm vườn có thể tự tin bắt đầu.

Với chị Nhung, khu vườn trên cao không chỉ cung cấp thực phẩm sạch mà còn là biểu tượng của sự kiên trì và tình yêu thiên nhiên. Giữa lòng thành phố đông đúc, không gian xanh này truyền cảm hứng về lối sống xanh, gần gũi và bền vững cho nhiều người.