Mẹ hãy thử cách chăm răng cùng xịt miệng Baby Lagin khi bé không chịu đánh răng

(VTC News) -

Bé chưa hiểu được vì sao cần đánh răng, vậy nên vừa thấy bàn chải đã né tránh, có bé chỉ chải vài lượt cho xong khiến mảng bám nhiều lên, răng ố vàng. Làm sao để răng trẻ sạch hơn, tránh bị sâu răng khi con chưa thật sự hợp tác? Hãy cùng tìm hiểu qua bài viết dưới đây nhé.

Lý do bé dưới 6 tuổi không chịu đánh răng

Với người lớn, vệ sinh răng miệng là một việc quen thuộc và gần như đã trở thành thói quen hằng ngày. Thế nhưng đây lại có thể là một thử thách với trẻ nhỏ. Bé chưa quen với cảm giác bàn chải chà qua lại trong miệng, chưa biết cách điều khiển bàn chải nên dễ cảm thấy khó chịu và không muốn tự đánh răng. Hơn nữa, khi chưa nhận thức rõ lợi ích của việc đánh răng, bé thường xem đây là việc cha mẹ yêu cầu phải làm thay vì chủ động thực hiện.

Bé chỉ muốn chải răng thật nhanh khi chưa thực sự hiểu rõ lợi ích của việc đánh răng.

Sự hợp tác của trẻ cũng có thể bị ảnh hưởng bởi những yếu tố tưởng chừng rất nhỏ, chẳng hạn lông bàn chải chưa đủ mềm hoặc hương vị kem đánh răng không phù hợp. Khi bé không vệ sinh răng thường xuyên hoặc chỉ chải qua loa, mảng bám dễ lưu lại trên bề mặt răng, lâu ngày khiến răng kém trắng sáng.

Nếu tình trạng này kéo dài, vi khuẩn trong khoang miệng sẽ phát triển mạnh mẽ làm tăng nguy cơ sâu răng (xiết răng), khiến bé đau nhức, ê buốt khi ăn uống. Vậy nên, bên cạnh việc tập cho bé thói quen đánh răng mỗi ngày, mẹ có thể tìm thêm một giải pháp phù hợp, điển hình là Xịt răng miệng Baby Lagin để hỗ trợ chăm sóc răng miệng cho bé.

Bổ sung Xịt răng miệng Baby Lagin vào chu trình chăm răng

Xịt răng miệng Baby Lagin có dạng xịt tiện lợi, chỉ với vài lần nhấn là mẹ đã giúp bé làm sạch khoang miệng một cách nhanh chóng. Đặc biệt, Baby Lagin có thể nuốt, phù hợp với trẻ nhỏ chưa thành thạo việc súc miệng. Vị ngọt việt quất có trong Xịt răng miệng Baby Lagin là một điểm cộng với trẻ nhỏ. Hương việt quất dịu nhẹ sẽ giúp bé dễ tiếp nhận hơn.

Sản phẩm còn tập trung vào những vấn đề mẹ thường quan tâm khi chăm sóc răng miệng cho con. Sản phẩm hỗ trợ làm sạch mảng bám trên răng, giúp răng sạch và trắng sáng hơn. Đây là điểm đặc biệt hữu ích khi mẹ nhận thấy răng bé bắt đầu có những vùng ố vàng hoặc mảng bám khó làm sạch.

Bên cạnh đó, Xịt răng miệng Baby Lagin có khả năng hỗ trợ chống sâu răng và bảo vệ men răng, giúp mẹ có thêm một giải pháp để chăm sóc răng miệng cho bé. Với những bé đã có dấu hiệu sâu răng, việc duy trì vệ sinh đều đặn kết hợp sản phẩm hỗ trợ có thể hạn chế tình trạng tiếp tục xấu đi. Chưa hết, Baby Lagin hỗ trợ làm sạch khoang miệng và lưỡi, giúp hơi thở thơm tho hơn, để bé tự tin khi nói chuyện với mọi người.

Xịt răng miệng Baby Lagin bảo vệ men răng, giúp tình trạng sâu răng không tiến triển xấu đi.

Mẹ đừng chờ đến khi răng bé có vấn đề mới bắt đầu chăm sóc!

Nhiều mẹ chỉ thực sự chú ý đến răng miệng của con khi nhận thấy răng bắt đầu ố vàng, xuất hiện nhiều mảng bám hoặc bé than đau, nhức khi ăn uống. Khi ấy mới bắt đầu chăm răng thì đã muộn. Đối với trẻ nhỏ, việc chăm sóc răng miệng nên được duy trì từ sớm, ngay cả khi răng bé vẫn đang trông khá sạch và chưa xuất hiện dấu hiệu bất thường.

Trong trường hợp bé chưa biết đánh răng hoặc chưa thực hiện tốt việc vệ sinh răng miệng, cha mẹ có thể chủ động bổ sung Xịt răng miệng Baby Lagin vào chu trình chăm sóc hằng ngày. Sản phẩm hỗ trợ làm sạch mảng bám, giúp răng sạch và trắng sáng hơn, đồng thời hỗ trợ chống sâu răng và bảo vệ men răng.

Bé có thể tự mình sử dụng xịt răng miệng.

Tất nhiên, Baby Lagin không thay thế hoàn toàn việc đánh răng. Sản phẩm chỉ là một “người bạn đồng hành” trong giai đoạn đầu khi bé làm quen với việc chăm sóc răng miệng. Mẹ vẫn nên hướng dẫn bé đánh răng đúng cách và duy trì đều đặn mỗi ngày, đồng thời kết hợp Baby Lagin để bé có một hàm răng sạch sáng và nụ cười tươi tắn.

Xịt răng miệng vẫn còn khá mới trong chu trình chăm sóc răng miệng cho trẻ, nhưng Baby Lagin đang trở thành một lựa chọn được nhiều mẹ quan tâm nhờ cách sử dụng tiện lợi và những lợi ích hỗ trợ dễ nhận thấy. Với những bé chưa chịu đánh răng hoặc chưa biết vệ sinh răng miệng đúng cách, Baby Lagin sẽ giúp cha mẹ bớt áp lực trong quá trình chăm sóc răng và khoang miệng cho con.