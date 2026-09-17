MB đóng góp được cho sự phát triển của kinh tế đất nước cũng như của khách hàng

(VTC News) -

Tọa đàm “Kiến tạo nguồn lực tăng trưởng quốc gia: Vai trò của doanh nghiệp dẫn đầu trong kỷ nguyên mới” diễn ra ngày 15/9. Dẫn dắt tọa đàm là PGS. TS Trần Đình Thiên, nguyên Viện trưởng Viện Kinh tế Việt Nam. Chương trình quy tụ đại diện từ 4 lĩnh vực gồm tài chính, hạ tầng, hàng không và công nghệ, cùng nhìn vào câu chuyện tăng trưởng từ những góc độ khác nhau.

Ở lĩnh vực tài chính, bà Vũ Thị Hải Phượng, Phó Chủ tịch HĐQT MB, mang đến góc nhìn về năng lực công nghệ, dữ liệu và hệ sinh thái dịch vụ trong việc kết nối nguồn vốn với nhu cầu của khách hàng và doanh nghiệp.

Trở thành một động lực, thực hiện sứ mệnh tăng trưởng GDP từ 30 - 35% trên nền tảng số

Tầm nhìn chiến lược của MB là trở thành “Doanh nghiệp số - Tập đoàn tài chính dẫn đầu”. MB xây dựng một hệ sinh thái tài chính toàn diện và tổ chức triển khai kinh doanh nền tảng với mong muốn tạo ra cho các doanh nghiệp cũng như khách hàng sự gia nhập thị trường thuận tiện, đồng thời cung cấp nguồn vốn với chi phí tốt hơn và thuận tiện hơn.

Với vai trò của MB, khi xây dựng tầm nhìn chiến lược là “Doanh nghiệp số - Tập đoàn tài chính dẫn đầu”, sau 5 năm triển khai, Tập đoàn bắt đầu thành công trong định vị này. Quy mô khách hàng phục vụ là gần 40 triệu người, 90% số lượng khách hàng được phục vụ trên nền tảng số, 99% giao dịch thực hiện trên kênh số và 60% doanh thu đến từ kênh số.

Như vậy, khả năng tiếp cận dịch vụ ngân hàng của khách hàng cũng như của nền kinh tế đã nhanh hơn, thuận tiện hơn và chi phí thấp hơn.

“Tôi nghĩ rằng MB đã đóng góp được cho sự phát triển của kinh tế đất nước cũng như của khách hàng. Chúng tôi mong muốn trong thời gian tới, MB tiếp tục trở thành một động lực, một kiến tạo để góp phần thực hiện sứ mệnh tăng trưởng GDP từ 30 - 35% trên nền tảng số của quốc gia, và MB cũng đóng góp vào mục tiêu đó”, Phó Chủ tịch cho biết.

Nhúng các dịch vụ tài chính vào trong hệ sinh thái thực hiện dịch vụ ngân hàng

Đối với hệ sinh thái tài chính toàn diện, MB tổ chức theo mô hình tập đoàn, có 3 ngân hàng và tổng cộng 9 công ty thành viên. Trong đó, bao gồm 3 ngân hàng (2 ngân hàng trong nước và 1 ngân hàng tại Campuchia), 2 công ty trong lĩnh vực tài chính - chứng khoán, 2 công ty trong lĩnh vực bảo hiểm và 1 công ty trong lĩnh vực quản lý tài sản.

Đối với mô hình kinh doanh, MB thực hiện kinh doanh nền tảng, trong đó có App MBBank dành cho khách hàng cá nhân; MB Biz dành cho khách hàng doanh nghiệp; Mô hình BaaS (Banking as a Service) và Open Banking dành cho các đối tác.

MB nhúng các dịch vụ tài chính vào trong hệ sinh thái của khách hàng để họ thực hiện dịch vụ ngân hàng một cách rất tự nhiên. Vì vậy, nó giúp cho hệ sinh thái không chỉ riêng hệ sinh thái của MB Group mà được mở rộng ra tới hệ sinh thái của các đối tác, bao gồm thương mại điện tử, các ví thanh toán (như MoMo, hệ sinh thái của MoMo), hàng không và nhiều lĩnh vực khác.

Khi MB thực hiện tổ chức, kiến tạo các giải pháp về tài chính cũng như chuyển đổi số, ngân hàng làm cho hệ sinh thái đó có quy mô ngày càng gia tăng, giúp khách hàng trải nghiệm dịch vụ tốt hơn với chi phí hợp lý hơn.

Bà Phượng cho rằng, một doanh nghiệp lớn thì tạo ra giá trị cho bản thân doanh nghiệp. Nhưng nếu là một doanh nghiệp kiến tạo, doanh nghiệp đó phải tạo ra được những năng lực mang tính lợi thế cạnh tranh cho cả quốc gia.

“Ở đây, đối với MB, chúng tôi nhìn dưới các góc độ liên quan tới khoa học công nghệ, chuyển đổi số và phát triển tri thức liên quan tới công nghệ. Đấy là điều mà các doanh nghiệp hàng đầu khi cung cấp dịch vụ cần hướng tới”, bà chia sẻ.

Theo Chủ tịch HĐQT MB, khi các doanh nghiệp đã lớn, sự đóng góp cho quốc gia và xã hội tự thân phải nhiều hơn. Với MB, ngân hàng kỳ vọng dẫn dắt các dòng vốn, đặc biệt là nguồn vốn cho việc kiến tạo và tạo ra các doanh nghiệp hiệu quả hơn, nghĩa là làm sao để danh sách các doanh nghiệp đóng góp trên 10.000 tỷ này được nối dài và nhiều hơn nữa.

“Bản thân chúng tôi không chỉ tiếp tục duy trì vị thế của mình, mà còn có thể dẫn dắt và thúc đẩy nhiều doanh nghiệp khác cùng tham gia”, bà khẳng định.

Ngân hàng cũng muốn trở thành doanh nghiệp dẫn dắt quá trình đổi mới sáng tạo của quốc gia. Nghị quyết 57 đã nêu rất rõ, khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo là một trong những năng lực mà quốc gia cần xây dựng. MB xác định đó là một trong những trọng tâm mà ngân hàng sẽ tiếp tục triển khai trong thời gian tới.