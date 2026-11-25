(VTC News) -

Hôm 24/11, quan chức Mỹ và những người nắm được vấn đề cho hay vụ xâm nhập ảnh hưởng đến hệ thống phục vụ phân tích tình báo nguồn mở (OSINT) được CIA và ODNI sử dụng để thu thập và xử lý thông tin tình báo từ tài liệu công khai, không mật.

Hiện tại, chưa xác định được cụ thể những dữ liệu nào bị lộ, song nguồn tin cho biết tài liệu mật không bị ảnh hưởng. Một số cơ quan chính phủ khác của Mỹ cũng được cho là chịu tác động từ vụ xâm nhập này.

Tiền sảnh của trụ sở CIA. (Ảnh: Reuters)

Tình báo nguồn mở có thể khai thác lượng dữ liệu lớn từ nhà cung cấp thương mại, mạng xã hội, hình ảnh vệ tinh và nhiều tài liệu trực tuyến khác. Dù phần lớn thông tin có thể tiếp cận công khai nhưng một số dữ liệu được bán bởi các đơn vị cung cấp dịch vụ, có khả năng chứa nhiều thông tin giá trị, đặc biệt khi kết hợp với những nguồn dữ liệu khác.

Các cơ quan tình báo cũng khai thác những dữ liệu này kết hợp với nguồn thu thập khác nhằm phục vụ quá trình phân tích và đưa ra đánh giá.

Vụ tấn công mạng nhằm vào cơ quan liên bang Mỹ vốn không phải chuyện hiếm. Tuy nhiên, thời gian gần đây, một số cơ quan liên tục phát hiện hệ thống bị xâm nhập khiến giới chức tình báo Mỹ, cả đương nhiệm lẫn đã nghỉ chức, ngày càng lo ngại.

Quan chức thuộc Văn phòng Giám đốc Tình báo Quốc gia thông tin thêm sự cố không làm gián đoạn năng lực hoạt động thiết yếu. Trong khi đó, CIA từ chối bình luận.

Hiện tại, sự cố an ninh mạng tại hai cơ quan tình báo đã được xử lý. Tuy nhiên, giới chức Mỹ chưa xác định thời điểm xảy ra vụ tấn công hay thủ phạm đứng sau.

Vụ việc diễn ra trong bối cảnh hàng loạt sự cố công nghệ gây gián đoạn hoạt động tại Mỹ, trong đó có tình trạng mạng nội bộ mật của Cơ quan An ninh Quốc gia (NSA) ngừng hoạt động nhiều ngày hồi tuần trước. Nhiều quan chức và doanh nghiệp cho rằng sự cố này không xuất phát từ cuộc tấn công mạng.

Những trục trặc liên tiếp đang khiến dư luận Mỹ lo ngại. Giới chức Mỹ cho biết trong một số trường hợp, công cụ trí tuệ nhân tạo (AI) phát hiện lỗ hổng phần mềm, buộc các đơn vị phải nhanh chóng triển khai vá lỗi để ngăn nguy cơ bị khai thác.