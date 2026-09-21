Masan Consumer mang thương hiệu Việt đến CAEXPO 2026

(VTC News) -

Sau hơn ba thập kỷ xây dựng những thương hiệu hiện diện tại khoảng 98% hộ gia đình Việt Nam, MCH đang từng bước đưa sản phẩm, thương hiệu và hương vị Việt đến gần hơn với người tiêu dùng quốc tế.

Phó Thủ tướng Phạm Gia Túc thăm gian hàng của Masan Consumer tại CAEXPO 2026.

Từ thương hiệu Việt đến CAEXPO 2026

Từ ngày 17-21/9, Masan Consumer tham gia Hội chợ Thương mại ASEAN - Trung Quốc lần thứ 23 (CAEXPO 2026) tại Nam Ninh, Quảng Tây, Trung Quốc.

Năm nay, hơn 120 doanh nghiệp, đơn vị đến từ 22 tỉnh, thành phố của Việt Nam tham gia CAEXPO, trưng bày sản phẩm và dịch vụ trên diện tích gần 5.000m².

Ở quy mô toàn sự kiện, CAEXPO 2026 có diện tích trưng bày khoảng 170.000 m², quy tụ hơn 3.400 doanh nghiệp đến từ hơn 70 quốc gia và vùng lãnh thổ. Khu gian hàng thương mại của Việt Nam tiếp tục có quy mô lớn nhất trong các nước ASEAN tham dự hội chợ.

Tại Hall D11 - Sảnh Quốc gia Việt Nam, Masan Consumer giới thiệu các thương hiệu Vinacafé, CHIN-SU, Nam Ngư và Omachi. Bên cạnh trưng bày sản phẩm, gian hàng có các hoạt động trải nghiệm, qua đó giới thiệu những sản phẩm được phát triển từ nền tảng ẩm thực Việt trong nhiều cách thưởng thức khác nhau.

Sự hiện diện tại CAEXPO diễn ra khi MCH đang đẩy mạnh chiến lược Go Global. Doanh nghiệp bước vào hành trình này với nền tảng được xây dựng qua hơn ba thập kỷ, với các thương hiệu hiện diện tại khoảng 98% hộ gia đình Việt Nam và 5 thương hiệu đạt doanh thu trên 100 triệu USD mỗi năm. Sản phẩm MCH hiện đã có mặt tại 26 thị trường trên thế giới.

Masan Consumer giới thiệu các sản phẩm chủ lực đến từ thương hiệu CHIN-SU, Nam Ngư, Omachi, Vinacafe và Wake-Up tại CAEXPO 17-21/9.

Tại CAEXPO năm nay, câu chuyện đưa thương hiệu Việt ra quốc tế được thể hiện qua nhiều ngành hàng. Vinacafé, thương hiệu có lịch sử từ năm 1968, mang đến các sản phẩm cà phê phát triển từ nguồn nguyên liệu và văn hóa thưởng thức cà phê Việt. Sản phẩm hiện không chỉ được xuất khẩu sang Trung Quốc mà còn có mặt tại nhiều thị trường như Mỹ, Pháp, Hàn Quốc, Úc, Nhật Bản và Nga.

Với ngành gia vị, MCH lựa chọn một cách tiếp cận khác: đưa hương vị Việt vào những món ăn gần gũi với người tiêu dùng sở tại. Tại gian hàng, khách tham quan có thể trải nghiệm món ăn bản địa kết hợp cùng nước mắm Nam Ngư. Qua đó, gia vị Việt không chỉ được giới thiệu trong món Việt mà còn được đặt vào những cách sử dụng quen thuộc hơn với khẩu vị địa phương.

Cách tiếp cận này phản ánh định hướng “Make Vietnamese Foods Global Foods” của Masan Consumer: không chỉ đưa sản phẩm Việt lên kệ hàng quốc tế, mà từng bước mở rộng cách sử dụng để hương vị Việt có thể trở thành một phần trong đời sống ẩm thực tại các thị trường khác nhau.

Đưa thương hiệu ra thế giới vì vậy không đồng nghĩa áp dụng một cách làm cho mọi thị trường. MCH điều chỉnh sản phẩm, bao bì và cách tiếp cận theo nhu cầu của người tiêu dùng địa phương; đồng thời lựa chọn kênh phân phối phù hợp ở từng giai đoạn.

Khách hàng trải ngiệm và tìm hiểu về sản phẩm của Masan Consumer tại sự kiện.

Từ thương mại điện tử và các hệ thống bán lẻ châu Á, doanh nghiệp từng bước mở rộng sang bán lẻ đại chúng và hợp tác với nhà phân phối sở tại. Sản phẩm MCH hiện đã tiếp cận người tiêu dùng quốc tế thông qua các nền tảng và hệ thống bán lẻ như Amazon, Weee!, Coupang Marketplace, Woolworths và Costco.

Từ mở rộng thị trường đến động lực tăng trưởng mới

Go Global không chỉ mở rộng sự hiện diện của các thương hiệu MCH mà đang bắt đầu đóng góp rõ hơn vào kết quả kinh doanh.

Trong quý II/2026, kinh doanh quốc tế tăng 26,9%, cao hơn mức tăng 14,2% của doanh thu chung. Theo kế hoạch của doanh nghiệp, doanh thu từ các thị trường bên ngoài Việt Nam dự kiến đạt khoảng 75 triệu USD năm 2026, so với khoảng 12 triệu USD năm 2017, tương ứng mức tăng trưởng bình quân 22,6% mỗi năm.

Xa hơn, MCH hướng tới nâng tỷ trọng doanh thu quốc tế từ khoảng 5% năm 2025 lên 15-20% vào năm 2030.

Một số thị trường đã cho thấy kết quả ban đầu. Tại Campuchia, doanh thu được kỳ vọng tăng từ khoảng 6 triệu USD năm 2024 lên 15 triệu USD năm 2026. Tại Mỹ và Bắc Á, doanh thu dự kiến tăng từ khoảng 22 triệu USD lên 30 triệu USD trong cùng giai đoạn.

Món ngon Việt Nam được dùng với gia vị đặc trưng dây sự tò mò và thích thú của thực khách bản địa.

Những kết quả này cho thấy thị trường quốc tế đang dần trở thành một động lực tăng trưởng đáng chú ý của Masan Consumer. Nếu giai đoạn đầu của Go Global tập trung đưa sản phẩm và thương hiệu ra bên ngoài Việt Nam, bước tiếp theo là đưa những sản phẩm đó đến gần hơn với nhu cầu và thói quen tiêu dùng tại từng thị trường.

CAEXPO 2026 là một lát cắt của hành trình đó. Từ Vinacafé mang trải nghiệm cà phê Việt đến Nam Ngư được kết hợp với món ăn bản địa, Masan Consumer đang thử nghiệm những cách để thương hiệu Việt không chỉ hiện diện trên kệ hàng, mà còn đi vào những cách ăn, uống gần gũi hơn với người tiêu dùng quốc tế.

Sau hơn ba thập kỷ phát triển từ sự am hiểu người tiêu dùng Việt, MCH đang từng bước đưa nền tảng thương hiệu đó ra những thị trường lớn hơn, qua đó vừa mở thêm động lực tăng trưởng, vừa góp phần đưa hương vị và văn hóa ẩm thực Việt Nam đến gần hơn với người tiêu dùng thế giới.