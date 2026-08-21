Màn đánh ghen thâm hiểm và đau đớn nhất trong phim 'Hồng lâu mộng'

(VTC News) -

Màn đánh ghen của Vương Hy Phượng (Phượng Ớt) với Vưu Nhị tỷ (vợ lẽ của Giả Liễn) được coi là một trong những đoạn gay cấn và là mưu kế thâm độc bậc nhất trong tác phẩm Hồng lâu mộng.

Vương Hy Phượng là người phụ nữ có tính ghen tuông rất lớn nhưng cũng khéo giấu điều này. Thay vì dùng bạo lực, nhân vật này dùng mưu kế “dao bọc trong bông”, mượn tay người khác để ép chết tình địch mà bản thân vẫn giữ tiếng hiền hậu, rộng lượng.

Vưu Nhị tỷ và Vương Hy Phượng trong phim.

Từng bước ép thiếp của chồng tự sát

Giả Liễn (chồng Vương Hy Phượng) lén lút lập phòng nhì, cưới Vưu Nhị tỷ bên ngoài và nuôi giấu trong một căn nhà riêng. Vưu Nhị tỷ là người phụ nữ có nhan sắc tuyệt đẹp, dịu dàng và ngây thơ, khao khát có một bến đỗ và cuộc sống an ổn. Khi Giả Liễn đi vắng, Vương Hy Phượng phát hiện mình có tình địch và lập tức quyết định ra tay. Dù lửa ghen bừng bừng, tính cách thường ngày nổi tiếng ghê gớm, sắc sảo, không chịu thiệt nhưng phản ứng của nàng khi phát hiện chồng nuôi mỹ nhân bên ngoài lại không phải nổi giận đùng đùng mà là bình tĩnh triển khai một chuỗi mưu sâu kế hiểm.

Đầu tiên, Vương Hy Phượng sử dụng mưu kế “đao kiếm giấu trong nụ cười”. Nàng ăn mặc giản dị, tự mình đi kiệu đến gặp Vưu Nhị tỷ. Suốt cuộc gặp, vị chính thê ngọt nhạt, khóc lóc tự trách mình không biết làm vợ, khen ngợi thiếp của chồng nết na và tha thiết mời về Vinh phủ để “chị em cùng hầu hạ phu quân”.

Vốn là người ngây thơ, Vưu Nhị tỷ tin ngay, lại còn mừng rỡ vì nghĩ đối phương là người tốt và bằng lòng dọn về phủ.

Tiếp đến, Vương Hy Phượng mượn tay người khác để hành hạ thiếp thất. Cô sắp xếp Vưu Nhị tỷ ở một phòng riêng biệt rồi ngầm ra lệnh cho kẻ hầu người hạ bỏ bê, khinh rẻ, đưa cơm thừa canh cặn cho ăn. Khi Vưu thị chịu không chịu nổi đi mách, Hy Phượng giả vờ mắng mỏ đầy tớ nhưng thực chất là để cô lập tình địch.

Khi Giả Liễn được ban cho một người thiếp nữa là Thu Đồng - một kẻ chua ngoa, ghê gớm, Vương Hy Phượng ngay lập tức nhận ra đây là cơ hội của mình. Nàng ra sức nuông chiều Thu Đồng và liên tục rỉ tai khích bác: “Vưu Nhị tỷ cậy mình xinh đẹp, ngoan hiền, định chiếm hết tình yêu của Giả Liễn và chèn ép cô đấy!”.

Thu Đồng vốn nông nổi, tưởng chính thất thật lòng đối tốt với mình nên ra sức làm càn. Hằng ngày, cô ta đứng trước cửa phòng Vưu Nhị tỷ chửi rủa, dùng những lời lẽ chợ búa, lăng mạ Vưu thị lẳng lơ (trong quá khứ nàng từng có mối quan hệ phức tạp với anh rể là Giả Trân), là kẻ “ăn bám”, “mặt dày”.

Phượng Ớt là người đứng sau màn đánh ghen thâm độc nhất trong “Hồng lâu mộng”.

Sự sỉ nhục liên tục từ Thu Đồng, cộng với cảnh bị gia nhân bỏ đói khiến Vưu Nhị tỷ thêm tuyệt vọng. Đúng lúc này, Vương Hy Phượng tung ra đòn chí mạng là mua chuộc thầy thuốc, khiến Vưu Nhị tỷ mất đi đứa con trai chưa kịp chào đời.

Bị hành hạ về cả thể xác lẫn tinh thần, mất đi đứa con trong bụng, lại nhận ra bộ mặt thật ghê tởm của Vương Hy Phượng nhưng không thể làm gì được, Vưu Nhị tỷ hoàn toàn tuyệt vọng. Nàng chọn cách nuốt vàng để tự sát, kết thúc cuộc đời hồng nhan bạc mệnh.

Sau khi Vưu Nhị tỷ chết, Vương Hy Phượng còn giả vờ khóc lóc thảm thiết trước mặt Giả Mẫu và Giả Liễn để tỏ vẻ vô tội; vừa loại bỏ được tình địch vừa giữ được tiếng thơm.

Kết thảm của Vương Hy Phượng

Giấy không bọc được lửa, tất các các âm mưu thâm độc mà Vương Hy Phượng dày công dàn dựng cuối cùng đều bị Giả Liễn phát hiện. Người chồng trăng hoa nhưng nhu nhược này không trả thù vợ bằng bạo lực mà dùng sự ghẻ lạnh và từng bước tước đoạt địa vị để đẩy vợ vào bi kịch tinh thần sâu sắc khi thất thế.

Do tính cách nhu nhược, Giả Liễn ban đầu luôn sợ hãi người vợ ghê gớm này, nhưng khi gia tộc sụp đổ và chỗ dựa của Vương Hy Phượng không còn, sự căm hận tích tụ bấy lâu của anh ta đã bùng phát. Gia Liễn cũng có màn trả thù thâm độc chẳng kém nào người vợ ghê gớm của mình.

Giả Liễn - chồng của Vương Hy Phượng - trong phim.

Đầu tiên, Giả Liễn lật lại cái chết của Vưu Nhị tỷ và đứa con trai chưa kịp chào đời, lột trần tội ác của Vương Hy Phượng. Các ngày sau đó, từ một người chồng luôn phải nhún nhường, lép vế trước vợ, Giả Liễn nói nặng lời, thể hiện sự xem thường vợ trước mặt gia nhân. Sự tôn nghiêm của “Mợ Hai” quản gia kiêu hãnh đã sụp đổ.

Tiếp đến, Giả Liễn một mặt giữ thái độ ghẻ lạnh và cô lập vợ, mặt khác cố tình yêu chiều, sủng ái Thu Đồng để chọc tức và làm nhục nàng. Khi Vương Hy Phượng suy kiệt vì căn bệnh rong kinh trầm trọng, anh ta không một lời hỏi han, không mướn thầy lang giỏi, bỏ mặc nàng cô độc trong căn phòng lạnh lẽo.

Cuối cùng, khi phủ Giả bị tịch biên tài sản, mọi tội lỗi tham ô, nhận hối lộ, cho vay nặng lãi của Vương Hy Phượng bị phơi bày, gia tộc họ Vương (nhà đẻ của Hy Phượng) đã sa sút, không còn ai chống lưng cho nàng, Giả Liễn dứt khoát viết hưu thư đuổi vợ ra khỏi nhà, cắt đứt tình nghĩa phu thê. Trong xã hội phong kiến, bị chồng bỏ (nhận hưu thư) là nỗi nhục nhã lớn nhất của người phụ nữ.

Sự trả thù của Giả Liễn không bằng dao kiếm mà bằng sự thờ ơ tàn nhẫn, tước đi danh dự và đẩy người phụ nữ từng rất quyền lực xuống cái chết tủi nhục, cô đơn trong tuyết lạnh.

Vương Hy Phượng qua đời trong một căn phòng lạnh lẽo, cô độc, không một người thân thích bên cạnh. Người đàn bà từng một thời thét ra lửa, quần áo lụa là, tay hòm chìa khóa của cả phủ vinh hoa phú quý, khi chết đi lại không được tổ chức đám tang. Xác của nàng được cuộn vội vào một tấm chiếu rách và bị kẻ hầu người hạ kéo lê đi chôn cất giữa trời đông lạnh giá giống như một kẻ tội đồ bị ruồng bỏ. Sự thông minh, giành giật cả đời cuối cùng đổi lại bằng nắm tro tàn lạnh lẽo giữa trời tuyết vắng.

Vương Hy Phượng từng là một trong những nhân vật quyền lực nhất trong phủ.

Vương Hy Phượng vừa là thủ phạm gây ra đau khổ cho người khác, vừa là nạn nhân của chế độ phong kiến suy tàn. Tào Tuyết Cần không xây dựng nàng để người đời căm ghét, mà để vừa căm giận sự tàn nhẫn, vừa xót thương cho một kiếp hồng nhan sắc sảo nhưng bạc mệnh: “Việc đời tính rất thông minh, việc mình, mình tính phận mình vẫn sai”.